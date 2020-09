Maitane Melero, finalista europea dos años después, pierde 12.600€

Actualizada 04/09/2020 a las 06:00

“Sé que tengo que estar contenta pero dentro de mí siento una gran impotencia y frustración por todos los daños que nos ocasionan al resto de atletas los tramposos”. Así de claro resumía ayer sus sentimientos Maitane Melero Lacasia en su perfil de Instagram al conocer que, debido a la sanción de la sueca Meraf Bahta por atentar la normativa antidopaje al saltarse tres controles, pasaba a ser oficialmente octava en el XXIC Campeonato de Europa de 10.000m que corrió en Berlín en 2018.

Un puesto que la convierte en finalista continental, “algo de justicia” y que supone un salto muy considerable aunque empañado por la diferencia en las ayudas que ese nivel representa y que, a dos años vista, la del Grupompleo Pamplona Atlético -vigente campeona de España de 5.000m al aire libre y bronce nacional en el 3.000m indoor- ya no recibirá de forma retroactiva.

La sanción de Bahta, natural de Eritrea, supone además que el bronce continental es para la Alina Reh y la española Nuria Lugueros pasa a ser décima.



IRREPARABLE 'EFECTO MARIPOSA'

“Esa diferencia entre ser finalista o no, entre muchas otras cosas, me ha supuesto perder una importante beca por parte de la RFEA, beca Nivel 3, lo que implica un total de 12.600€ de diferencia respecto a lo que recibí. Mi beca total fue de 9.000€ frente los 21.600€ que habría obtenido, además de muchas otras ventajas que se otorgan por pertenecer a ese nivel”, explicaba la navarra, sin olvidar los posibles patrocinios, ayudas de otros organismos o invitaciones a pruebas internacionales, por ejemplo, que también podía haber conllevado.

“Con esa ayuda quizás habría podido dedicarme en 2019 al deporte profesional, a vivir más tranquila y, sobre todo, disfrutar muchísimo más tiempo de la compañía de mis seres queridos, como mi entrenador (Patxi Morentin, fallecido el pasado febrero y al que dedicó su carrera en Berlín a los pocos días de conocer que padecía cáncer), algo que ya nadie me devolverá... Ya sabéis, ‘efecto mariposa’... Pero mejor no darle más vueltas a la cabeza y a seguir con la mente puesta en lo que me ilusiona y no en lo que me consume”.

La navarra, que quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos, participará mañana sábado en el 3.000m de la Copa Iberdrola con su club y tiene como próximo objetivo individual el 5,000m del Campeonato de España que se celebrará el 12 y 13 de este mes.