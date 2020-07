Manu Quijera, aislado con covid-19

Actualizada 29/07/2020 a las 06:00

La temporada ha finalizado para el mejor lanzador de jabalina de España, el navarro Manu Quijera. El representante del Grupompleo Pamplona Atlético ha sido diagnosticado con la rotura parcial del ligamento colateral medial del codo derecho, lo que le va a tener tres meses de baja. Pero eso no es todo. Manu ha dado positivo en coronavirus en la prueba PCR y se encuentra aislado en su domicilio de Zulueta.



Un doble revés de salud que obliga a Manu Quijera a olvidarse de esta temporada tan extraña en la que su único objetivo era reeditar su título de campeón nacional, en septiembre en Madrid.



Pero su gran sueño no era este año, es el que viene. Tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos a 2021, los problemas de Quijera no le impedirán perseguir esa clasificación, que actualmente tenía muy cerca debido a su ránking mundial. El comité de la Asociación Internacional de Atletismo (IAAF) decidió en su día anular la puntuación de las marcas realizadas esta temporada debido al diferente impacto del coronavirus por países y sus consecuencias en la preparación de los atletas, por lo que todos empiezan a puntuar desde el 1 de enero.



FIEBRE Y DOLOR DE CABEZA



Manu se encuentra aislado en una habitación de su casa. Comenzó a encontrarse mal el pasado martes 21. “Me desperté con malestar, dolor de cabeza y mocos, pero sin fiebre. Ese día fui a entrenar pero al volver a casa me encontraba peor. Me volví a tomar la temperatura y tenía 37,5 grados. Llamé al Centro de Salud de Noáin, al que estamos asignados, y me dijeron que fuera el sábado a hacerme la PCR. Para ese día, ya me encontraba sin fiebre ni congestión. Pensaba que no tenía coronavirus, pero me llamaron el domingo y me dijeron que había dado positivo”, recuerda el atleta navarro.



A pesar de su emblemático sentido del humor y talante bromista, el pequeño de los Quijera reconoce que le afectó mucho la noticia: “Me pilló de sopetón porque estaba asintomático. Ha sido un palo”, afirma.



PRUEBAS A SU ENTORNO



Como es lógico, lo primero que le fue solicitado desde Salud fue que ofreciera la lista de personas con las que había estado en contacto directo en los días anteriores y posteriores a sus síntomas. De esta forma, Manu incluyó a sus padres, Manolo Quijera (ex presidente del Grupompleo Pamplona Atlético) y Celia Poza, y por supuesto, a su hermano Nico, lanzador de jabalina como él, y todos se realizaron la prueba, dando negativo.



Asimismo, han sido sometidos a PCR su entrenadora, Idoia Mariezkurrena, y su compañera de entrenamientos, Arantza Moreno, así como el grupo de amigos de Manu con los que había estado en contacto, todos ellos sin coronavirus. “Pensaba que no me iba a ocurrir, porque en teoría no estoy en grupo de riesgo. Estaba más preocupado por si había contagiado a alguien que por mí, pero ninguno ha dado positivo. Tenía que poner en la lista a las personas en las que había estado en contacto directo, a menos de 2 metros y más de 15 segundos. En Larrabide me había cruzado con algún atleta, pero nada más”, informa Quijera.



Estos días están siendo muy diferentes para Manu, de 22 años, ya que no puede salir de la habitación debido a su confinamiento. “Como no puedo ir a la cocina, me traen el desayuno, la comida, todo. Y en la habitación juego a la Play, veo Netflix... No me lo paso mal, aunque se hace un poco duro”, reconoce el plusmarquista nacional.



Manu Quijera se ha contagiado y no sabe cómo ha ocurrido. “No tengo ni idea de cómo ha podido pasar, porque no tengo a nadie cercano que haya pasado el coronavirus”, se sorprende el joven atleta.



CON ESPERANZAS PARA TOKIO



El contagio de coronavirus no ha sido el único contratiempo de Manu Quijera esta temporada. Aquejado de molestias en el codo derecho desde el año pasado, el lanzador se había vistado mermado esta campaña por unas molestias que habían ido a más.



“Acabé jodido el año pasado, y cuando lancé este año tenía dolor. En la temporada invernal ya no podía más, ni lanzar ni hacer técnica. Al final me diagnosticaron con la rotura parcial del ligamento colateral medial derecho”, revela el atleta.



Esta lesión le ha obligado a permanecer parado 2 meses, sin poder competir, aunque ha estado preparándose físicamente. Ha seguido su entrenamiento a las órdenes de Mariezkurrena y la rehabilitación con Jurdan Mendigutxia.



“Es un parón significativo. No puedo seguir mis rutinas durante esta semana. El martes que viene tengo que llamar de nuevo al centro de salud y me preguntarán cómo me encuentro. Si estoy bien, me darán el alta, sin hacerme otra prueba”, comenta el navarro.



Entre unos problemas y otros, se despide de una temporada que ha quedado casi paralizada por la pandemia, por lo que su disgusto es menor. “Me tengo que mentalizar de ello. La parte positiva es que este año no iba a ningún lado. Las pruebas de competición no cuentan hasta enero, así que tengo tiempo de ponerme en forma, y habrá más igualdad en todos los países. Por esa parte, estoy tranquilo”, señala Manu, en referencia a la disputa en 2021 de los Juegos Olímpicos.



Al momento de la cancelación de los ránkings, el 31 de marzo, Manu era el 37º del mundo (con 1.135 puntos), y por tanto con puesto para los Juegos de Tokio. “Espero que no me pase nada más”, desea Manu.