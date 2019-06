Miren Bartolomé baté un nuevo récord y le da al Grupoempleo el quinto puesto

Actualizada 17/06/2019 a las 08:59

Francis Hernández, el pentacampeón mundial máster de pértiga, y fabricante de estrellas de la especialidad en Larrabide, tiene un reto con sus atletas: deben saltar 10 centímetros más que él. A este paso, la joven deportista de la imagen no sólo ha superado a su entrenador, sino que va a saltar más que cualquier mujer pertiguista de España. Miren Bartolomé batió el sábado su enésimo récord navarro de pértiga con una marca seria. Tan seria, que esos 4,40 la colocan la primera en el ránking nacional y entre las seis mejores de la historia.

EX GIMNASTA

Y todo esto, siendo casi una recién llegada al atletismo y a la pértiga. Como muchas atletas, Miren Bartolomé Garayoa (2-1-98) procede de la gimnasia. En 2015, con 17 años, aterrizó en Larrabide y su progresión ha sido brutal.

En 2015, en categoría juvenil de primer año, logró una mejor marca de 3,65. Todavía lo combinaba con la velocidad y la longitud. Al año siguiente, mejoró medio metro. Siendo júnior de primer año, voló hasta el 4,15. Había madera de campeona.

A partir de entonces, mejorar un centímetro iba a ser más complicado, pero en su segundo año de júnior, alcanzó el 4,30 y se colocó en la elite nacional.

El año pasado, se encaramó a los 4,35, y en lo que llevamos de esta temporada, ha batido ya dos veces su plusmarca: 4,36 y el histórico 4,40 del sábado en Zaragoza, en la última jornada de Liga Iberdrola de atletismo, que situó a su club, Grupompleo Pamplona Atlético, decano de la categoría, como quinto mejor equipo del país.

El éxito colectivo se debió a muchas grandes marcas, como las de Izaskun Turrillas o Carmen Riaño, pero la de Miren Bartolomé es, para una atleta de 21 años, algo descomunal.

Ayer, ya de regreso, Miren recordaba cómo había conseguido este nuevo récord. “El viento estaba a favor y hacía calor, pero buen tiempo. Calenté muy bien y empecé a competir en 3,80, hasta que en 4,20 fallé porque se me quedó la pértiga blanda, pero el 4.,30 lo pasé a la primera. El 4,40 fue a la tercera”, repasaba la pertiguista navarra.

"PUEDO SALTAR 4,50"

Este hito ha llenado de optimismo y confianza a la atleta, que se ve capaz de superar nuevos límites. “Los primeros saltos no fueron buenos técnicamente. El último, según lo estaba intentando, veía que podía saltarlo. Estaba muy motivada. Al pasarlo, me alegré, pero sabía que podía hacerlo. Intenté 4,50, me veía tan bien y dije, por qué no. El tercer intento fue muy bueno. Creo que puedo saltar este año eso o más”, aseguraba convencida.

Dio la casualidad que arrebató la primera posición a su amiga y compañera de entrenamientos Maialen Axpe, por su concurso más limpio, motivo por el cual también es líder española del año. “Quería ganar por el equipo para darle los puntos, y además le gané a Maialen por nulos. Así que fantástico. Tenía poco que perder y mucho que ganar”, recalcaba Miren.

Bartolomé ya tiene en mente la ciudad de Gävle, en Suecia, donde tendrá lugar el Europeo sub-23 del 11 al 14 de julio. “Estoy entrenando muy bien”, afirmaba. Que tiemblen Naroa Agirre y su récord nacional (4,56). Miren vuela muy alto.

Etiquetas María Vallejo

Selección DN+