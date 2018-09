Mario Mola consigue su tercer título mundial consecutivo de triatlón

Actualizada 16/09/2018 a las 12:42

El español Mario Mola consiguió su tercer título mundial de triatlón consecutivo tras ser segundo en la prueba de Gold Coast (Australia), en la que venció el francés Vicent Luis.



Con esta victoria Mola iguala al también español Javier Gómez Noya que se anotó consecutivamente los títulos mundiales de 2013,14 y 15) y amplía a seis años seguidos el dominio de los triatletas españoles en el Mundial.



Tras las victorias en Yokohama, Hamburgo, Edmonton y Montreal y los segundos puestos en Leeds y Abu Dabi, Mola tenía al alcance de la mano el título y en Australia no lo dejó escapar.



"Javi (Gómez Noya) ha sido una inspiración para mí durante toda mi carrera. Le abrió el camino a otros atletas, sobre todo a los españoles. No pude imaginar tener tres títulos como él", dijo el campeón del mundo a la televisión de federación internacional (ITU).



Mola salió pensando en el título mundial y no le importó acabar en el puesto 31 en el primer segmento, en la natación, ya que los favoritos de entre el resto de participantes impusieron un fuerte ritmo.



En la bicicleta se formó un grupo cabecero con siete triatletas entre los que estaban el francés Vicent Luis, el británico Jonathan Brownlee -a quien luego se le notificó su descalificación- y el sudafricano Henri Shoeman.



Mola demostró su temple y colaboró con el grupo de caza para impedir que las distancias aumentasen mucho. Una caída de Luis contribuyó a que en la segunda vuelta se produjera el reagrupamiento con el belga Marten Van Rien por delante en solitario.



El también español Fernando Alarza estaba en ese gran grupo con todos los favoritos en liza.



El noruego Kristian Blummenfelt fue el gran animador del segmento de bicicleta, sobre todo cuando en la cuarta vuelta al circuito de Gold Coast se unió al belga Marten Van Rien. Esta apuesta le permitió a Blummenfelt comenzar la carrera a pie con 35 segundos sobre el grupo.



Mola volvió a dar otra lección táctica y hasta el final de la primera vuelta no pasó a imponer el ritmo en el grupo perseguidor, consiguiendo la caza y liderar la prueba a 5 kilómetros para el final.



Vincent Luis lanzó el ataque final y Mola intentó seguirle, pero acabó a 14 segundos del francés, dejando la tercera plaza para el sudafricano Richard Murray.



"Es difícil hablar ahora, tengo muchos sentimientos. Ha sido una gran temporada, estoy muy satisfecho de cómo han ido las cosas", comentó Mola. "Mi entrenador, mi novia, mi familia... todos contribuyen a crear un entorno perfecto para mí y me hacen muy feliz", añadió.



Respecto a la próxima temporada, el balear comentó que hará "lo que pueda" por sumar un cuarto título. "Los rivales mejoran y lo ponen muy difícil, pero empiezo a trabajar para, si puedo, ser mejor el año que viene", finalizó.

Clasificación triatlón de Gold Coast

.1. Vincent Luis (FRA) 1h.44.13

.2. Mario Mola (ESP) a 0.13

.3. Richard Murray (RSA) a 0.21

.4. Pierre Le Corre (FRA) a 0.26

.5. Kristian Blummenfelt (NOR) a 0.29

-----

11. Fernando Alarza (ESP) a 1.24

12. Crisanto Grajales (MEX) a 1.28

18. Vicente Hernández (ESP) a 2.07

33. Irving Pérez (MEX) a 4.18

45. Uxio Abuin (ESP) a 7.59

46. Manoel Messias (BRA) a 8.29

Clasificación final mundial

.1. Mario Mola (ESP) 6.081 ptos.

.2. Vincent Luis (FRA) 5.060

.3. Jacob Birtwhistle (AUS) 4.884

.4. Richard Murray (RSA) 4.792

.5. Kristian Blummenfelt (NOR) 3.936

.6. Fernando Alarza (ESP) 3.520

------

27. Crisanto Grajales (MEX) 1.319

31. Antonio Serrat (ESP) 1.221

32. Rodrigo González (MEX) 1.043

39. Irving Pérez (MEX) 800

46. Vicente Hernández (ESP) 583.

Etiquetas Australia

