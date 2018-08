La campeona británica de lanzamiento de jabalina, suspendida por uso de esteroides

Actualizada 03/08/2018 a las 17:41

La actual campeona británica de lanzamiento de jabalina, Joanna Blair, ha sido suspendida para competir en cualquier deporte hasta 2021 tras su positivo por esteroides en julio de 2017 después de los Campeonatos de Europa de atletismo por equipos.



"Hemos visto numerosos casos con esteroides en los últimos meses. Este en particular demuestra que hay serias consecuencias si se violan las reglas de antidopaje", explicó Nicole Sapstead, presidenta del Comité Antidopaje del Reino Unido (UKAD), en un comunicado.



Blair (Luton, 1986) dio positivo por metandienona, sustancia química que crea un gran efecto metabólico en las proteínas, mientras se encontraba en Francia para los Campeonatos de Europa por equipos, en julio de 2017, tras los cuales fue suspendida provisionalmente. La británica se defendió explicando que no había ingerido intencionalmente la sustancia, arguyendo que un suplemento de creatinina que tomaba fue contaminado. Sin embargo, su apelación no ha fructificado y se mantiene la sanción hasta julio de 2021.

