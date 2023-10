Ezkurdia y Mariezcurrena II: “Hemos salido a romper el partido desde el comienzo”

Joseba Ezkurdia y Jon Mariezkurrena se despidieron con la sensación del deber cumplido, de haber ejecutado escrupulosamente el plan establecido para la final del Masters CaixaBank. La dupla navarra hizo saltar por los aires el encuentro desde su inicio. “Hemos salido a romper el partido desde el principio. Había que mandar y poner mucha velocidad”, reconocieron ambos, “Sabíamos que Imaz iba a tener muy difícil aguantar ese ritmo todo el tiempo”. Dicho y hecho. Incluso más fácil de lo previsto. El público presente este domingo en el Navarra Arena se marchó con ganas de más, sin embargose despidieron con la sensación del deber cumplido, de haber ejecutado escrupulosamente el plan establecido para la final del. La dupla navarra hizo saltar por los aires el encuentro“Hemos salido a romper el partido desde el principio. Había que mandar y poner mucha velocidad”, reconocieron ambos, “Sabíamos que Imaz iba a tener muy difícil aguantar ese ritmo todo el tiempo”. Dicho y hecho. Incluso

De esta manera Ezkurdia-Mariezkurrena II se quitaron de encima el sinsabor de una semifinal donde pasaron apuros, hasta tal punto de verse fuera de su segunda final del Masters. “Me voy contento por la actitud que he tenido. He jugado mejor que el viernes, con otras idea en la cabeza. En la semifinal estuve muchas veces a pie quieto, esperando a la pelota, jugando a no fallar y medio bloqueado. Quizás acusé la presión de pelear por alcanzar la final. Pero hoy tenía la idea clara de ser agresivo y que si perdía fuese siendo fiel a mi juego”, aseguró el voleísta de Arbizu, quien cierra el verano con nota alta y además en un frontón donde se siente “feliz”.

Lo tuvo todo de cara al verse ayudado por un zaguero que, pese a no recibir ningún premio, fue considerado el mejor de la final. Imprimiendo velocidad a la pelota, dándole altura, desconectando a Altuna III y cargando el peso en la zaga. Estuvo brillante. El público lo supo reconocer. “Estoy muy contento con el nivel que he dado y ganar hoy suponía cerrar el verano de manera perfecta. Un sobresaliente”, comentó Jon, que aprovechará el fin de la campaña estival para tomarse una semana de vacaciones antes de afrontar el Parejas.

Altuna III e Imaz: “Nos han pasado por encima, nos han ganado muy fácil”

​Altuna III e Imaz no escondieron su decepción e impotencia al verse superados por unos rivales que no les dieron opción

sentenció Altuna III. "Hoy no he conseguido hacer daño. Es un frontón duro, donde es imposible ganar si juegas defendiendo o al contraataque porque enredar es muy difícil. Cuando entraba desde tan lejos, Joseba me pillaba a la contra o Jon venía desde atrás y otra vez comenzaba el bombardeo. Ander ha sufrido un gran castigo y para hacer el tanto teníamos que hacer milagros. Son una gran pareja y Jon ha jugado una barbaridad, no sólo hoy sino durante toda la competición", repasó. "No hemos tenido casi ninguna opción de luchar la final. Nos han pasado por encima, nos han ganado muy fácil",

“Después de un campeonato largo llegas al último día queriendo ganar, pero cuando pierdes de esta manera te das cuenta de que no todo es el resultado. Ahora vemos todo negro pero creo que hemos hecho un grandísimo campeonato Ander y yo, consiguiendo volver a la final”, comentó.