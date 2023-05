Aitana Zumarraga: "Espero que el año que viene sea el definitivo"

Aitana Zumarraga tiene mucho peso en este tiene mucho peso en este Osasuna Femenino . A pesar de su juventud (Pamplona, 12-6-2001), la defensa rojilla parece una veterana y destila carisma y personalidad. Cuando el equipo quedó apeado de la lucha por el ascenso, a pie de campo, tenía fuerzas para analizar lo ocurrido y pensar en lo que viene. Se ha convertido en indispensable en los esquemas de Kakun Mainz y su deseo es seguir en el equipo, a pesar de que el sabor final que ha quedado en la temporada ha tenido un regusto amargo.

Ha sido inevitable que aparezca la tristeza en el equipo.

Sí, no voy a mentir. A todas nos habría gustado pasar de ronda, pero nos hemos enfrentado a un rival fuerte. El resultado no corría a nuestro favor, el equipo lo ha dado todo, hemos sabido competir y luchar hasta el final. El partido ante el Granada es un 10 por nuestra parte, pero nos perjudicaron los pequeños fallos que tuvimos en sus contras. Nos faltó hacer gol antes que ellas para meternos en el partido.

Es el reflejo de lo que ha ocurrido esta temporada en el equipo. Siempre han estado luchando por tener opciones y tiene un gran mérito, pero los últimos metros les han penalizado.

Sí, sobre todo en los partidos importantes. Hemos intentado estar a la altura, pero cuando fallas delante de la portera te penaliza. Es un aspecto que tenemos que mejorar para el año que viene, ser más resolutivas en los últimos 20 metros de campo. Es trabajo de todas, de cuerpo técnico y de jugadoras. Estoy segura de que lo vamos a lograr porque año tras año nos ponemos retos y somos capaces de superarlos. Este año hemos llegado un poquito más lejos y espero que el que viene sea ya el definitivo.

Acabaron el partido hundidas. ¿Qué hay detrás de esas lágrimas y esos abrazos?

Sobre todo, rabia, por el trabajo de todo el año y que no haya sido posible pasar a la última ronda. Nos gustaría que la gente siga con nosotras. Sentimos impotencia porque nos habría gustado ofrecerle a la afición el resultado que necesitábamos para pasar. Ahora estamos hundidas, dolidas, y es difícil ver un poco más allá. Creo que tenemos descansar la cabeza y pensar en el año que viene, pero sobre todo lo primero. Son muchos años al borde de tocar la máxima categoría y mentalmente es duro.Pero hemos superado retos de todo tipo y en algún momento se dará, porque este equipo lo merece.

¿Se les ha hecho larga la temporada, con este ‘playoff’, viajes largos...?

Sí. Se ha hecho larga, era un grupo de toda España, con viajes muy largos en bus. Las piernas te pesan y la cabeza también. Llegas con la presión de ascender y es difícil sobrellevarlo. El equipo, dentro de lo que cabe, se ha mantenido frío, pero con el resultado en contra ha sido complicado darle la vuelta ante uno de los equipos más potentes de la categoría.

¿Qué siente una chica como Aitana, de la tierra, de Osasuna de toda la vida, al ver cómo su equipo intenta el ascenso tantas veces y no lo consigue?

Duele, sobre todo a la gente de aquí le duele. Y a la de fuera también porque les conseguimos transmitir lo que es este equipo. Las de casa lo vivimos a flor de piel. Esta noche me he despertado tres o cuatro veces, no he dormido nada, soñaba con empatar la eliminatoria, pero ha sido muy difícil. El Granada ha sido mejor.

Está todo muy reciente, pero todos los años se va gente importante. ¿Va a ser difícil volver a intentarlo?

Las futbolistas vivimos con ello. Lo llevamos aprendido desde que nacemos. Cada año tenemos que conocer a compañeras nuevas, unas vienen y otras se van. Estamos preparadas para ello, y con lo que se quede el año que viene Osasuna tirará para adelante.

¿Qué será de Aitana?

No lo sé todavía, pero espero seguir aquí mucho tiempo.