Los seis árbitros que dejan el VAR lo saben desde diciembre, no a raíz del 'caso Vinicius'

parte de la teórica presión del Real Madrid sobre el estamento arbitral. Pero los colegiados conocían desde el pasado mes de diciembre que al finalizar esta temporada no continuarían en su cargo por una circular federativa en la que se anunciaba una modificación en la duración de los contratos para limitarlos a dos años como máximo. El escándalo mundial que se ha originado tras la expulsión de Vinicius en Mestalla, los gritos racistas que escuchó el brasileño y la decisión sin precedentes por parte del Comité de Competición de anular la roja ha incluido en esta combinación la salida de seis colegiados VAR de su cargo como.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, no es cierto que haya tenido que ver el caso Vinicius, a pesar de que la información ha trascendido ahora y se ha pretendido relacionar con las protestas del Real Madrid por la actuación del VAR en Mestalla. Ricardo de Burgos Bengoetxea, colegiado del partido, revisó las imágenes que le ofrecieron en la sala VAR capitaneada por Javier Iglesias Villanueva y expulsó a Vinicius, pero no al valencianista Hugo Duro en una acción previa al no disponer de esas pruebas gráficas.

El gallego es uno de los seis árbitros a los que se comunicó en su día que no continuarían por haberse cumplido su ciclo en el VAR. Él junto otros cinco árbitros han anunciado que emprenderán acciones legales contra la RFEF “por despido improcedente”. El navarro Eduardo Prieto Iglesias continuará hasta el año próximo, su segundo en el cargo.