El Navarra Arena de Pamplona acogerá el Mundial de Kárate en 2024

pabellón Navarra Arena de Pamplona acogerá a más de 900 deportistas durante el Campeonato del Mundo de selecciones nacionales de Kárate en noviembre de 2024, en el que participarán 40 países. Elacogerá a más de 900 deportistas durante el Campeonato del Mundo de selecciones nacionales deen noviembre de 2024, en el que participarán 40 países.

La capital navarra será la sede de un campeonato con nuevo formato que sucederá al campeonato del Mundo individual que tendrá lugar en noviembre del 2023 en Budapest. Serán 20 equipos por cada una de las cuatro modalidades.

Al acto de presentación han acudido el presidente de la Federación Mundial de Kárate, Antonio Espinós; el presidente de la Federación Española, Antonio Moreno; las deportistas María Torres y Paola García y la consejera de Cultura y Deporte de Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola.

Antonio Espinós se ha mostrado feliz de poder celebrar un gran evento de nuevo en España, que considera un referente a nivel mundial en el kárate. Ha señalado la importancia de este campeonato del mundo que cuenta con un nuevo formato y ha agradecido al Gobierno de Navarra su acogida.

“Para nosotros es un hito este nuevo formato de campeonato del mundo, con este nuevo sistema haremos un mundial mucho más espectacular, más corto de duración y con un proceso selectivo previo que asegura que los mejores competidores vayan a estar ahí. Conseguir un kárate más atractivo aún hará que sigamos optando a ser deporte olímpico en el futuro más inmediato posible”, ha afirmado Espinós.

“Es un proyecto que llevábamos mucho tiempo pensando en él, pero quizás no se daban las condiciones adecuadas para ir adelante hasta que llegó el día. En el formato tradicional, los campeonatos eran demasiado largos. Pasarán de 6 a 3 días”, ha explicado.

A su vez, ha destacado el Navarra Arena: “Tuve la oportunidad de visitarlo y me quedé maravillado. No los hay por ahí, y eso que he visto muchos. Lo importante sigue siendo el factor humano y su equipo me causó una gran sensación”.

Por su parte, Antonio Moreno ha resaltado “el gran esfuerzo que la federación nacional viene haciendo en los últimos años para poder celebrar en nuestro país eventos internacionales y entre los años 2023 y 2024 se celebrarán cuatro eventos de gran importancia internacional en España. El objetivo es conseguir que el kárate español sea un referente mundial no solo en lo deportivo, sino en la organización y acogida de deportistas internacionales”.

“Creo que vamos a hacer un campeonato que va a ser un ejemplo. Vais a hacer historia, será la primera vez con el nuevo formato y eso queda siempre en letras de oro. Estoy muy contento”, se ha dirigido hacia la organización.

María Torres es la primera mujer española en proclamarse campeona del mundo en la modalidad de kumite individual, en Dubái 2021. Además, compite en esta modalidad de equipos y es bronce mundial por equipos. Ha anotado “sentirse orgullosa de poder celebrar un campeonato tan importante en su país” en el que espera subirse al podio junto al resto de sus compañeras, y ha recalcado la felicidad que un deportista siente al celebrar “una victoria conjunta cuando se compite por equipos y representado a una bandera”.

Paola García Lozano, de 17 años, reciente campeona de Europa Junior y la campeona de España Senior más joven de la historia del kárate nacional, representará a España en el próximo europeo de Guadalajara en tan solo dos semanas en el puesto que, durante los últimos años, ha ocupado la campeona olímpica Sandra Sánchez. Su futuro es brillante y ha manifestado “sentirse emocionada de poder representar al kárate español en un evento mundial tan importante”.

“Es súper emocionante. Estoy muy feliz de que se haga en España. Todos vamos a dar el 100 % para que veáis el mejor kárate del mundo”, ha añadido.

Rebeca Esnaola ha manifestado su “gran alegría por volver a tener en Navarra a las delegaciones de kárate mundiales más importantes del mundo. Su apuesta por el deporte es firme. Este acontecimiento nos ayudará a dar visibilidad al deporte, pero también a nuestra comunidad. Nuestro compromiso será trabajar para que sea un gran acontecimiento”.