Ibai Llanos anuncia cuándo y quiénes pelearán en la 'Velada del Año 3'

En esta ocasión la velada no se llevará a cabo en el Pabellón Olímpico de Badalona como el curso pasado, será en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Esto es, el estadio del Atlético de Madrid. Cuenta con un aforo superior a los 68.000 espectadores. El evento será el próximo sábado 1 de julio de 2023.

PARTICIPANTES



Ampeter vs Papi Gavi



Samy Rivers vs Marina Rivers



Fernanfloo vs Luzu



Viruzz vs Shelao



Amouranth vs Mayichi



Coscu vs Germán Garmendia