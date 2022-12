Nerea Pena: "Tengo fuerzas para seguir, si pudiese me gustaría retirarme en la pista"

Nerea Pena Abaurrea (Pamplona, 13-12-1989) va a cumplir 33 años. Es una mujer joven, con toda la vida por delante, pero la continuidad de su carrera deportiva está en el aire debido al dolor que arrastra. Recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo con muletas y lágrimas y un discurso agradecido y reivindicativo. Una combinación que provocó los aplausos de los asistentes. Pocos minutos después, la Guerrera, un icono del deporte navarro, se hacía fotos para el recuerdo con su madre, Hortensia, y su hermana, Miren, que le acompañaron. Sentada, tranquila, explicaba sus sentimientos en esta entrevista.

Se le ha visto muy emocionada. Se nota que le ha hecho ilusión.

Sí, para mí es súper emocionante estar aquí, poder estar aquí, porque en otras circunstancias estaría con mi equipo. Me ha hecho mucha ilusión. Desde que han empezado a hablar, he empezado a ... Estoy floja y agradezco doblemente este premio. No me lo esperaba. Cuando me llamó Rebeca (Esnaola) me pilló desprevenida, estaba de viaje a una visita médica. Me he operado hace una semana y estaba un poco revuelta. Ha sido muy emocionante para mí.

En su agradecimiento, ha dejado en el aire su continuidad en el balonmano, precisamente por no saber cómo va a recuperarse de la operación. ¿Qué le dicen los médicos?

Es la segunda operación que me hago en el tendón rotuliano, otra vez en Suecia. Parece que todo ha salido bien, pero habrá que ver la rehabilitación, porque llevo un año complicado, con muchos dolores de rodilla, fases de rehabilitación que no van como deben ir, muchas esperanzas perdidas porque siempre volvía el dolor. He decidido operarme otra vez porque necesito una vida con salud y sin dolor. Estoy en un proceso desde hace una semana, me noto bien pero no sé las expectativas. Mi objetivo es que el dolor se vaya y luego si es posible volver a jugar.

¿Hasta qué punto esta medalla y las palabras de la presidenta Chivite le vienen bien ahora que no está pasando por su mejor momento, el sentirse valorada en su tierra?

Por eso me hizo tanta ilusión esta llamada. Estaba en un momento de bajón total y que en mi tierra se siguieran acordando de mí... Además, es un premio muy especial, que premia todos los años que he estado en mi carrera deportiva. En este momento que estoy así, te supone un refuerzo y piensas que todos estos años se recuerdan. Realmente, tengo fuerzas para seguir, no he decidido dejarlo. Todas las decisiones que he tomado son por mi salud pero también para intentar volver a jugar. Si pudiese, me encantaría retirarme en la pista, pero mi prioridad no es ésa, es que mi rodilla no tenga dolor.

Ha querido reivindicar en sus palabras a los deportes menos visibles y a las mujeres. Su premio responde a los dos factores.

Probablemente, sin la visiblidad que hemos tenido los últimos años, yo no estaría aquí. También ha ido emparejado a los éxitos que ha tenido la selección. Parece que hay visibilidad cuando hay éxito. El deporte femenino se está fomentando mucho, pero también es porque se están obteniendo resultados, eso no hay que dejarlo atrás. Pero pedimos más. ¿Cuántas medallas se han dado hoy? ¿29, 30? Había tres mujeres. Ese tipo de cosas se ven. Me encantaría que hubiese cada vez más mujeres en los cargos, más mujeres entrenadoras, que tengamos referentes en las partes altas de los clubes, las instituciones, las federaciones... Son cosas importantes. También atribuyo la visibilidad a otros deportistas. Hace poco me he enterado de que ha ganado un piloto el Mundial y yo no lo conocía -se refiere a Mikel Azcona-. Si yo que soy deportista y sigo el deporte, no lo conozco... La visibilidad es clave. Es lo que nos da trabajo, patrocinadores...

Por lo menos, gracias a esta medalla termina el 2022 con una sonrisa, aunque la haya recibido con lágrimas.

La sonrisa prevalece. Las lágrimas son de emoción y alegría, no de tristeza, de verdad. Para mí esto es muy especial y que me haya tocado en Pamplona me ha hecho mucha ilusión.

Nacho Monreal: “Como navarro estoy orgulloso de este premio”

Nacho Monreal Eraso acudió este miércoles al claustro isabelino del Departamento de Cultura y Deporte para recibir la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de Navarra. El ex futbolista navarro, que militó en Osasuna, Málaga, Arsenal y Real Sociedad, se mostró feliz por haber sido galardonado con este premio. “Estoy muy contento por este reconocimiento. Después de tantos años, como navarro, me siento muy orgulloso de esto. Me siento muy feliz”, indicó.

En el acto fueron otras 28 personas las que recibieron la medalla de plata. Pero el resto de galardonados no han tenido una repercusión mediática a lo largo de sus vidas como Monreal, pena oNieve. A pesar de ello, el navarro de 36 años quiso dar mérito a su trabajo. “El mérito deportivo no es exclusivamente fútbol. Hay muchísimos más deportes y puestos de trabajo en todos los ámbitos de cada disciplina”, dijo Monreal.

El que fuera futbolista de Osasuna aseguró que este galardón tiene un gran valor sentimental para él porque representa el premio a una larga carrera como profesional. “Lo que se valora son los años de dedicación al deporte y por eso me siento tan afortunado de que se me reconozca esta labor”, añadió.

Monreal anunció su retirada en agosto de este mismo año y desde entonces ha dedicado su tiempo a estar con su familia. “Empieza una nueva etapa en la que quiero centrarme en mi familia en mis nuevos proyectos en los que llevo trabajando algunos años”, comentó. Además, admitió que echará de menos el día a día con sus compañeros. “Echaré de menos competir. Pero por encima de eso el día a día con mis amigos y compañeros de equipo”, concluyó Nacho Monreal.