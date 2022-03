Una diestra por el mundo

Nada comenzó como esperaba. Fue una pequeña piedra en el camino la que le impidió a Elena Hualde (Pamplona, 1998) iniciar su aventura como profesional en Kenia.

La navarra dio el gran salto a profesional antes de Navidad, pero la jugadora formada en Gorraiz, en los equipos nacionales de la Real Federación Española de Golf, y después en Aurburn, Estados Unidos, vio en febrero como se apagaba la oportunidad de disputar su primer torneo como jugadora profesional, dentro del Ladies European Tour (LET), el segundo tour más grande después del americano (LPGA) . “Me contagié por covid justo antes de ir y fue muy duro. Había invertido mucho para llegar y de repente me lo quitaron todo de golpe. Una vez que terminó el torneo se me quitó la tristeza. Ha sido una faena, la verdad. Desde que se acabó la escuela he estado trabajando en eso y en mi debut en el LET, pero ya está superado. Ahora afronto Abu Dabi con muchas ganas”, cuenta.

El día 17 comenzará su mayor aventura, la que llega tras cinco años de grandes resultados. “Tengo mucha calma y mucha tranquilidad. Estoy expectante porque ahora ha cambiado todo, ya competiré para poder vivir de esto y en cuanto acabe me marcharé a Sudáfrica a jugar durante dos semanas y luego decidiré si empalmo eso con Tailandia. En total tendré cerca de 30 torneos esta temporada”.

Sin embargo, no ha sido nada fácil llegar hasta ahí. “Ahora soy yo la que tengo que organizar todo. Es un deporte muy individual, pasas mucho tiempo sola, pero lo bueno es que España tiene buena piña para viajar y eso me motiva. Además, voy de la mano de Juanfran Torres, mi manager, y estoy muy contenta”.

UN VIAJE PARA CRECER

El otro gran salto en su carrera lo dio cuando se marchó a Estados Unidos, un país donde era compatible estudiar una carrera universitaria y ser golfista profesional. “Allí estudié Ingeniería Industrial y la vida era como una agenda, teníamos todos los horarios muy marcados. A las seis y media de la mañana ya estábamos en el gimnasio y después era comer, estudiar y salir al campo. Era duro, pero merecía la pena. Los días acababan pronto y eso lo usaba como desahogo”. Allí creció mucho como persona. “Salí de mi burbuja, dejé aquí a mis padres y conocí a gente de diferentes culturas que me hicieron formarme”.

La experiencia duró cuatro años y después decidió aterrizar otra vez en Navarra, cuna de golfistas de la talla de Carlota Ciganda, María Hernández o Beatriz Recari. “Tenía ganas de volver a casa y más a mi tierra, aquí hay campos espectaculares como Zuasti y Ulzama y creo que regresar también me ha ayudado mucho. Además, aquí tengo a grandes referentes. Con María he coincidido en Gorraiz y le miro con mucha admiración, tiene una experiencia muy grande y siempre me fijo en ella cuando organiza sus viajes, me ha enseñado parte de lo que conoce para que yo me sienta más cómoda en esta nueva aventura. Con Carlota no he podido hablar, en Arabia nos veremos por primera vez y me emociona pensar que estará en mi debut”.

Para su primera vez en el LET contará con su maestro de toda la vida, Jesús Mari Legarrea. “Él era el entrenador de mis padres y después el mío. Comencé con Jesús Mari a los seis años y todavía sigo con él. Entreno en Pamplona y después me muevo yo a las diferentes ciudades. Lo que suelo hacer es entrenar todos los aspectos del golf el mismo día y después salgo al campo, donde aplico lo que he practicado. Le dedico cinco días a la semana y unas cuatro horas al día”. Dentro del campo es una jugadora tranquila, paciente. “Me tomo las cosas, tanto malas como buenas, con mucha calma. No me agobia la situación en la que estoy, prefiero tomarme lo que pasa tranquilamente y creo que ese es mi punto fuerte. Tampoco soy una persona que se emocione mucho, soy exigente”.

El objetivo de Hualde es jugar en un futuro en la LPGA, el tour americano, o la Solheim Cup en 2023 en Finca Cortesín. “Me hace mucha ilusión porque es en España. Nunca he estado allí, me han dicho que es un campo duro, largo y complicado de andar. Hay mucha distancia entre hoyos, pero es una sede especial y en la que pelean por el deporte español”.

PASIÓN COMPARTIDA

El golf llegó a la vida de Hualde por curiosidad. Sus padres jugaban a golf cuando ella era una niña y a los tres años pensó que era buena idea coger un palo. Continuó como una aventura, pero a los seis años, ya asentada en las escuela de Gorraiz, se fue de vacaciones con sus padres y unos amigos y ahí comenzó sus andaduras. “Mi padre y sus amigos, cuando estábamos en la playa, se fueron a jugar a golf y entonces me salió preguntarle a mi madre cuándo podría jugar yo en otro campo que no fuera Gorraiz y desde entonces no he parado. Ella se sorprendió y descubrió que me gustaba de verdad. A partir de ese momento viajábamos todas las semanas a Bilbao o San Sebastián para jugar torneos infantiles, me encantaba, aunque jugar en invierno era duro porque hacía mucho frío”.

Ahora, tras veinte años jugando, está segura de que es su deporte . “Me encanta, lo disfruto mucho. Además, con los años he ido aprendido que merece la pena. Todas las renuncias son por algo y eso lo aprendí de la gran Lorena Ochoa, la golfista mejicana”.

DNI

​Nombre Elena Hualde Zúñiga.

Fecha de nacimiento 19 de agosto de 1998.

Trayectoria A los tres años comenzó a jugar en el Campo de Golf de Gorraiz, a los dieciocho se marchó a Alabama para continuar su carrera deportiva en la Auburn University y ahora disputará su primer torneo como profesional tras haber conseguido el paso a la siguiente categoría en la Escuela Ladies European Tour celebrada en La Manga, Murcia, en diciembre.