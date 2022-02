Txapela para el frontón

El deporte es tan antiguo como el ser humano, pero el hombre de las cavernas no sabía que lo hacía. Correr, saltar o lanzar son acciones inseparables a la naturaleza humana, y el Neandertal las desarrollaba exclusivamente en función de su afán depredador. Con el paso de los siglos, el hombre moderno trasladó estas actividades al ocio y acabó construyendo monumentales edificios con el único objetivo de hacer deporte para mantenerse sano y vigoroso.

Según la encuesta de hábitos deportivos publicada en 2020 por el Ministerio de Cultura y Deporte, 362.522 navarros, el 54,8% de la población, practican deporte semanalmente, casi ocho puntos más que en 2015. Según el estudio, Navarra es la comunidad con el porcentaje más alto (43,2%) de socios o abonados a un club deportivo público o privado. También lidera el ranking porcentual de licencias federativas y figura en el grupo de cabeza de todas las baremaciones similares.

El Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno publica en su web el Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra y lo mantiene en constante actualización. Identifica 1.566 instalaciones deportivas, lo que significa que, con una población de 661.537 habitantes, existe una instalación deportiva por cada 422 navarros. La dispersión de la población, no obstante, provoca que su distribución no sea en absoluto uniforme porque pueblos que no llegan a la media docena de habitantes cuentan, por ejemplo, con un frontón en sus calles.

422 PERSONAS POR INSTALACIÓN

La confección del Censo es problemática porque los aportes de información no son siempre homogéneos. Además, quedan fuera lógicamente espacios no estrictamente deportivos como carreteras, parques públicos, ríos, hogares o caminos donde buena parte de los navarros desarrollan su actividad deportiva. También se incluye un epígrafe con la denominación generalista ‘campo’, que mezcla espacios irregulares con reglamentarios como una zona de calentamiento con un terreno de rugby. Otro tipo de espacios en los que se practica deporte como las Vías Verdes, zonas de baño fluviales o tramos del Camino de Santiago se incluyen en distintas categorías como cajones de sastre.

Según el Censo, a día de hoy, estas 1.566 instalaciones deportivas acogen 4.013 espacios deportivos (pistas, frontones, pabellones,...) y 6.309 espacios complementarios (vestuarios, almacenes, lavanderías,...). De este millar y medio de instalaciones, 1.280 son públicas y 199 privadas (el resto hasta 1.566 figura como ‘sin definir’ en el Censo). Las primeras son mayoritariamente de propiedad municipal y reúnen varias canchas en una única instalación como pueden ser un par de vasos de piscina, un frontón y una pista.

En números absolutos, el frontón luce orgulloso la txapela de campeón en número de instalaciones. Navarra sigue siendo la Tierra de los Frontones con 698 de estos recintos esparcidos por los 559 pueblos, entre municipios (272) y concejos (347), en los que se divide administrativamente la Comunidad por lo que toca a más de uno por núcleo urbano. Más del 90% son públicos y, además del uso deportivo, en muchos pueblos sigue siendo el centro de reunión de los vecinos. Construidos muchos de ellos hace más de un siglo, algunos no superarían hoy un proceso de homologación moderno. 223 están cubiertos y 475 continúan a la intemperie.

POLIDEPORTIVOS, PARA TODO

Las pistas y pabellones ocupan el segundo peldaño del podio de instalaciones deportivas con 416, con 468 pistas. La palabra ‘polideportivo’ es muy definitoria de su naturaleza, ya que el uso de estas instalaciones es de lo más rentable: con un bote de pintura con el que marcar el suelo, la misma pista sirve de cancha de balonmano, fútbol sala, baloncesto,... Estas instalaciones se radican casi en cualquier espacio, desde colegios a complejos de clubes deportivos.

Esta misma naturaleza multidisciplinar la comparte la tercera instalación del ranking, la sala multiusos. Ubicadas en colegios, polideportivos, gimnasios, y casi en cualquier espacio bajo techo, las 367 salas deportivas navarras se utilizan principalmente para deportes como gimnasia o artes marciales además de para actividades deportivas de nueva implantación, como el pilates, que pueden adaptarse a casi cualquier espacio.

El cuarto puesto, aunque el clima habitualmente acorte la temporada, es para las piscinas. De Bera a Cortes, 226 instalaciones con piscina, con varios vasos muchas de ellas, perlan la geografía foral donde nadar en verano -198 al aire libre- o todo el año -70 cubiertas-. 167 son públicas, casi todas municipales, y 59 privadas.

Y cerrando los cinco primeros puestos, el deporte rey, el fútbol. 170 instalaciones con campos de hierba, tierra o hierba artificial (60), que sumadas sus superficies superarían el millón y medio de metros cuadrados, se dedican de norte a sur al deporte con mayor número de aficionados.

Los juegos de raqueta han experimentado una de las evoluciones más rápidas y prolíficas en las últimas décadas y junto a ellos, las instalaciones en las que se desarrollan. El tenis, el más veterano, sigue a la cabeza de la competición con 80 pistas (ocho de ellas cubiertas), aunque el joven pádel le pisa los talones con 75 canchas. El squash aguanta el tirón con 31. Aunque en los tres deportes las pistas públicas prevalecen sobre las privadas, la proporción no es tan dispar como en otras actividades.

Según un estudio propio, la administración ha detectado carencias de instalaciones en dieciséis deportes federados: atletismo, sófbol y béisbol, ajedrez, esgrima, gimnasia, golf, kárate, natación, pádel, patinaje, pelota vasca, rugby, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco. Entre las recomendaciones que dicho estudio recoge para avanzar en una mejor gestión de las instalaciones actuales está el aumento de la inversión para su mantenimiento y la mejora de su rendimiento, destacando la necesidad de multiplicar la explotación deportiva del Navarra Arena. Son varias las instalaciones que están infrautilizadas y el objetivo del Gobierno foral es colaborar con otras instituciones y entidades para aumentar su uso en horas valle.