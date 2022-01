Óscar Rodríguez: “Tengo que ser un buen gregario para la montaña en Movistar”

Óscar Rodríguez terminó ayer su cuarto día de concentración por tierras almerienses con Movistar Team . Después de casi cinco horas de trabajo conversó sobre su nueva etapa en su carrera deportiva.

¿Cómo ha aterrizado en Movistar?

Los conocía ya a todos, pero en la primera concentración en Gorraiz en noviembre tuve el primer contacto. Hasta ahora todo ha sido muy fácil, muy agradable, es un gusto estar en el equipo de casa.

Por lo que ha visto, ¿es muy diferente Movistar a otros equipos?

No, al final todos los equipos son muy similares. Hay detalles, los doctores en un equipo y en otro no hacen lo mismo, los mecánicos tampoco... pero el 95% de las cosas se hacen las cosas igual.

Y el hablar castellano.

Sí, y se agradece mucho. Malo sea que aquí no se hable castellano.

¿Qué ha hablado con Eusebio Unzué y Patxi Vila?

Poquito y no me han exigido nada. Esperan que sea un buen gregario, importante en las etapas de montaña. Pero nada más.

¿Está en un momento decisivo de su carrera?

Sí. Creo que estoy en un momento bonito de mi carrera. Me estoy aproximando a la edad en la que, en teoría, uno tiene mejor rendimiento, los 28-30 años. Tengo 26, afronto una temporada muy bonita y tengo muchas ganas de hacerlo bien. Yo voy a entrenar y a cuidarme como hasta ahora, y allí donde vaya intentar hacerlo lo mejor posible, y que el equipo gane, que esto se trata de eso.

Los dos últimos años no han sido buenos, le ha faltado suerte.

El año pasado tue un final complicado por la lesión. Antes hice cosas buenas en Occitanie, el Ventoux, Ordicia... me ha faltado rematar, conseguir victorias. En Movistar espero que el día que tenga la oportunidad de poder disputar algo, intentaré ganar. Pero mi objetivo por encima de todo es ayudar a que mis compañeros ganen.

Tiene asumido que ese es su papel.

Sí, es algo que me han dejado claro desde el primer día. Tengo que ser un gregario importante en la montaña, lo tengo asumido y es un papel que me gusta. Sé que tendré alguna oportunidad en carreras más pequeñas, pero no es lo que me preocupa.

¿Está ahora en eso tan difícil paa cualquier ciclista que es saber encontrar su sitio?

Sí, eso es fundamental. Mi mánager me ha dicho que encuentre mi sitio, que no dude y hasta el final. Mi sitio es ser un gregario para la montaña y estar hasta el final con los líderes.

Empezó a trabajar en noviembre.

Sí, acabé pronto y empecé pronto. He hecho muy buena base, me falta la intensidad. La forma para esta época del año es buena, el peso está bien...

¿Con qué sueña?

Lo que me manden y me digan. Sí que me gustaría correr el Gran Premio Miguel Induráin y tener un muy buen nivel. Al final es estar ante la gente de siempre.

Su cabeza quiere...

Tener un muy buen nivel desde el principio, igual no al 100%. El primer pico de forma me gustaría hacerlo en Catalunya. Para la segunda parte me gustaría poder prepararme bien en altura.

¿Giro, Tour o Vuelta?

De momento no me han dicho nada, creo que decidiremos sobre la marcha. me gusta mucho la Vuelta, pero va a ser la más complicada para hacerse un hueco. La más asequible sería el Giro, pero las alergias me penan. Iré encantado donde me lleven.

¿Qué tienen Valverde y Mas?

Aquí estamos divididos en burbujas, y yo estoy en la de Valverde. Alejandro tiene lo que tienen todos los grandes, una meticulosidad extrema con las comidas, el descanso... los pequeños detalles. Lo ves y te impresiona. Por eso son los números uno. Son capaces de hacer de esto un modo de vida, y no les cuesta.

¿Le copia?

Ya me gustaría. Cuando hay que estar serio, estoy serio y hago bien las cosas. Pero ese régimen de vida militar es mentalmente muy dura. Yo me como un plato de arroz solo y no me entran ganas de vivir, hay que echarle un algo, un poco de alegría que ya se sufre bastante encima de la bici. Y los ves a ellos comienzo arroz solo, pero solo, solo...

Movistar es un equipo con una clase media muy buena, pero al que quizá le falten rematadores.

Ganadores-ganadores hay pocos. Creo que el nivel medio es altísimo, hay un muy buen grupo para las clásicas,pero de ahí a ganar... son palabras mayores. El equipo va a estar en la pelea todos los días, seguro, pero faltan unos rematadorestipo Alaphilippe...

Se ha reencontrado con mucha gente de Lizarte.

Sí, y me ha hecho mucha ilusión.

DNI



Nombre Óscar Rodríguez Goicoechea

Fecha de nacimiento 6 de mayo de 1995

Trayectoria Debutó con el Murias en 2016, permaneció allí hasta 2019, en 2020 firmó por Astana y en 2021 por Movistar.

​