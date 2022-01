Entre los reyes del desierto

Este viernes acabó la 44ª edición del rally Dakar. Una competición que ha vuelto a dar que hablar por las polémicas hojas de ruta de los corredores.

En el 2021 los pilotos principales estrenaron el roadbook electrónico, una tablet en la que podían consultar la ruta, un método diferente al que estaban acostumbrados. Anteriormente los pilotos y copilotos conocían las rutas con suficiente antelación como para planear los caminos. Sin embargo, este año todos han tenido que decir adiós a este modo de trabajar.

El objetivo principal era evitar las ventajas de los equipos grandes, con personal suficiente como para trazar los caminos la noche anterior, por eso todos han conocido las rutas a la vez, la misma mañana que iban a recorrerla.

El anuncio no trajo polémica, se deshicieron del papel y el lápiz y dieron la bienvenida a la tecnología, pero el paso de los kilómetros provocó problemas. “No hemos sido capaces, para mí y mucha gente no hemos entendido lo que ocurría. ¿Cuánta gente se ha perdido ahí? O somos muy tontos todos o, en fin… son muchos Dakar ya; estoy muy decepcionado. Si el Dakar quiere hacerlo así, y que el segundo día de carrera pase lo que ha pasado, es una pena”, dijo Carlos Sainz tras perder 2 horas 6 minutos y 55 segundos el segundo día de competición, cuando no pudo descifrar las hojas de ruta.

Las críticas de uno de los mejores pilotos hasta la fecha llevaron al rally Dakar a los ojos del mundo y viviendo esa polémica estuvo Marino Zulet (Pamplona, 1977) por segundo año consecutivo. “He vuelto a Arabia Saudi porque el año pasado me quedé fascinado. Siempre ha sido mi sueño y esta edición ha superado mis expectativas. Los campamentos que montamos son impresionantes”, relataba desde Wadi Ad Dawasir, una ciudad de Najd, Arabia Saudí. Y es que las cifras han vuelto a superar los récords. 706 participantes, 200 más que en la edición pasada, compitiendo durante 12 etapas para completar 8.384 kilómetros, 4.248 cronometrados.

DESPERTAR A TRES GRADOS

Zulet es el coordinador de siete autocaravanas que dan asistencia al equipo alemán South Racing, el más grande del Dakar, con 22 vehículos y 160 personas. Sus funciones se han multiplicado con respecto al año anterior. “Estoy coordinando todas las motorhome de los corredores. Yo monto el campamento, conecto la electricidad y el agua e instalo los aparatos de navegación y de seguimiento por GPS”. De ahí, el cansancio tras catorce días de competición. “Lo mejor son las etapas bucle, que empezamos y acabamos en el mismo sitio, cuando tenemos que mover todo es duro. A las seis me levanto en mi tienda de campaña, recojo todo el campamento y espero a que se vayan los corredores a las nueve de la mañana”, contaba. Las autocaravanas son las últimas que salen. “Tenemos que quedarnos con los pilotos porque muchos de ellos están dentro hasta que les toca salir”, añadía. Después, Zulet puede llegar a conducir 750 kilómetros hasta el siguiente punto, como le ocurrió el martes. “Las autocaravanas se quedaron atascadas en la arena y hasta las cinco de la tarde no llegamos, aunque terminamos de montar a las nueve de la noche”.

Un trabajo que le ocupa, prácticamente, todo el día. “No tenemos tiempo para hacer otras cosas, aunque con la covid tampoco tenemos opción a más. No nos permiten salir mucho del campamento, ni relacionarnos”, contaba. El temporal tampoco les ha ayudado. “Cuando hemos estado en el norte hemos pasado bastante frío, a la noche hacía tres grados de temperatura y los pilotos de los quads volvían helados. Esto ha sido un problema porque las autocaravanas estaban consumiendo mucho gas”, relataba.

A pesar de los dificultades, Zulet ha luchado para consolidarse profesionalmente en el Dakar. “Hacerme un hueco en este equipo supone participar en muchas carreras alrededor del mundo. Siempre intento acercarme a los copilotos, les ayudo con las traducciones y me quedo observando su trabajo, me encanta que me cuenten cosas”.

SUEÑOS POR CUMPLIR

El navarro es copiloto y suele competir en España, aunque en febrero se irá a Rusia a correr. “Tengo muchas ganas, aunque mi sueño es disputar el Dakar. Es la carrera reina, no hay ninguna prueba que dure tanto. A todos los de este mundillo nos gustaría llegar a ella”.

Zulet nota que cada vez tiene su sueño más cerca, sobre todo cuando se acerca a los pilotos. “He vivido con Chaleco López, compartido campamento con Austin Jones o hablado con Gerard Farrés Farreti, que lleva de copiloto a mi amigo Diego Ortega”, añadía.

El año pasado se tomó un té con Nasser Al-Attiyah y en esta edición ha conocido a Molly Taylor. “Te hablo desde su caravana, una corredora excepcional. Con Carlos Sainz no he tenido relación, esta en un equipo más hermético en el que no puedes entrar”, contaba. El año pasado voló con él y en este se ha sacado una foto con su Audi híbrido, la novedad del Dakar.

Mañana volverá a España, tras catorce días de competición. “Hoy aprovecharé las últimas horas. Me ha encantado la experiencia, el año pasado llegué sin ningún objetivo y ahora sí me he marcado uno: volver con más autocaravanas al lugar en el que algún día me gustaría correr”, decía Marino Zulet desde el Dakar, al que espera volver en 2023.

LAS CIFRAS



​4.258 KM CRONOMETRADOS en 12 etapas.



1.065 PARTICIPANTES en el rally Dakar 2022, que incluyen pilotos, copilotos y participantes.