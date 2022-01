Broche de oro al Dakar 2022, que corona a sus campeones

podio final del rally Dakar 2022, que ya tiene ganadores finales: Nasser Al-Attiyah en coches, Sam Sunderland en motos, Francisco López en vehículos ligeros T3, Austin Jones en T4, Alexandre Girud en quads y Dimitry Sotnikov en camiones. La ciudad fetiche del régimen de Arabia Saudí , Yeda, albergó la ceremonia de clausura y el, que ya tiene ganadores finales: Nasser Al-Attiyah en coches, Sam Sunderland en motos, Francisco López en vehículos ligeros T3, Austin Jones en T4, Alexandre Girud en quads y Dimitry Sotnikov en camiones.

El último día no dejó muchas sorpresas, en ninguna categoría. Los primeros en llegar fueron los de las dos ruedas. La victoria final de Pablo Quintanilla no fue suficiente para evitar que Sam Sunderland conquistase su segundo Dakar. El británico controló los tiempos a la perfección y el arreón final del chileno de Honda se quedó corto en los últimos 164 kilómetros de competición. 'ThunderSam' se convirtió no solo en bicampeón del raid más duro del mundo (su primer título fue en 2017), sino también en el primero para una marca con origen español, GasGas, que poco o nada más que el nombre conserva de aquella fábrica catalana. Filial de KTM, se une así a otras marcas legendarias como Honda, la propia KTM, Yamaha o BMW. Final gris para Joan Barreda y Lorenzo Santolino, que ya habían dejado atrás sus opciones mucho antes, y que les invita a pensar ya en 2023 para resarcirse.

En coches estaba todo más claro. Henk Lategan fue el último ganador de este Dakar 2022, dejando a Stéphane Peterhansel sin igualar el récord de 50 victorias de etapa de Ari Vatanen, con Sébastien Loeb cerca de la victoria pero sin la ventaja -ni la suerte- suficiente como para batir al imparable Nasser Al-Attiyah. Líder desde el primer día, en el que fue el único de los grandes en pasar bien por ese sospechoso punto de control en el que todos se perdieron, el catarí logra su cuarto trofeo Touareg y se codea con los más grandes, desempatando por el camino con hombres como Carlos Sainz.

El madrileño, que se dejó ir al final de la jornada, remató su Dakar 2022 con buenas sensaciones y perspectivas optimistas. Con mucho que pulir en el proyecto de Audi, Sainz demostró que aún le queda cuerda y aunque otro año más le rondará la cabeza una retirada, solo él sabe lo que va a pasar.

La victoria española se rondó en la categoría de SSV, la de vehículos ligeros T4. Gerard Farrés se dejó ganar, literalmente, a pocos kilómetros del final, para cumplir así con el acuerdo al que había llegado cuando fichó por el Can-Am Factory South Racing. El piloto catalán salió primero y mantuvo durante buena parte de la jornada un colchón suficiente como para que Austin Jones, su compañero y jefe de filas, no le arrebatase el primer puesto de la clasificación general. No fue hasta la misma recta en la que ya veía la meta al fondo cuando frenó. Literalmente, se dejó ganar. Como buen mochilero, el español no confesó directamente que había cumplido órdenes de equipo, sino que sencillamente había que trabajar para el equipo. Segundo podio para él en la categoría, aunque este con un sabor de vencedor moral.

Tragedia y campanas de boda en el último día El Dakar, como la vida, trajo en su último día una noticia luctuosa y una ilusionante de futuro. La primera fue la muerte de un joven mecánico francés, Quentin Lavalée, del equipo PH Sport. Jefe de mecánicos del Peugeot 205 T16 que competía en clásicos, perdió la vida en un accidente en un enlace de la etapa contra un camión local. Tenía solo 20 años, pero ya había demostrado unas dotes fuera de toda duda como para asumir el reto de llevar la mecánica de la vieja gloria francesa.

La imagen positiva final la dejó una de las parejas más queridas de la caravana dakariana. Los españoles Javi Vega y Sara García protagonizaron una escena que ya ha quedado enmarcada en las retinas de los espectadores. Tras llegar al podio después de haber completado juntos el raid en la durísima categoría 'Original by Motul' (motos sin asistencia de ningún tipo), y ante la sorprendida mirada de David Castera, el director, Vega se sacó del mono un anillo de compromiso, hincó la rodilla y le pidió matrimonio a la piloto zamorana, que apenas se lo creía. Una propuesta a la que, por supuesto, dijo que sí. Acostumbrados a navegar por las dunas de la manera más compleja juntos, habrá que ver si pueden navegar con igual éxito por la aventura de sus vidas.