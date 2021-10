Un joven navarro, de nadador a ejecutivo de cuentas en Florida

Javier Caballero Casanova. El joven, de 26 años, atiende la llamada desde Fort Lauderdale, una localidad de 186.220 habitantes a unos 30 km de Miami, en el estado de Florida (Soy navarro totalmente”, ríe el ahora ejecutivo de cuentas. "Gracias al deporte estoy aquí”, asegura con llaneza. El joven, de 26 años, atiende la llamada desde, una localidad de 186.220 habitantes a unos 30 km de, en el estado de Florida ( Estados Unidos ). Aunque nació en Madrid, con apenas unas semanas su familia se instaló en la Comunidad foral. “”, ríe el ahora ejecutivo de cuentas.

Caballero encontró en el ejercicio un placer a una edad temprana: “He hecho triatlón, fútbol, esquí y natación. Fui descartando deportes hasta que me quedé con los dos últimos”. No solo terminó por despuntar como nadador del CD Amaya, la piscina le llevó a estudiar la carrera de sus sueños, Administración y Dirección de Empresas, y un máster, becado por una universidad de Florida.

Fueron unos años “duros y bonitos”, recuerda Javier Caballero. Los lunes, martes y jueves se despertaba a las cinco de la mañana y los sábados a las seis para nadar, y le tocaba viajar a menudo por las competiciones. A las cerca de 20 horas semanales de entrenamiento tenía que sumarles las clases y las tareas y proyectos de la universidad Nova Southeastern. Pero el joven se muestra muy satisfecho: “Me fue superbién. Me gustó del sistema que la teoría es más sencilla que en España, pero se fomenta mucho la práctica”.

PERFUMES EN LOS DUTY FREE

Después de cursar el máster en administración de empresas -el conocido como MBA- en el mismo centro académico, empezó a trabajar en el grupo Louis Vuitton-Moët Hennessy (LVMH). Primero lo hizo como parte de la marca Guerlain y luego pasó al departamento de fragancias de Bulgari.

“Nos dedicamos a la implementación de la estrategia de la marca”, explica Javier Caballero. En su equipo deciden la manera de presentar los productos y su publicidad en las tiendas duty free de EEUU, Canadá, el Caribe y los cruceros. El interés por el mundo de la empresa le viene de familia. “A mi padre siempre lo he visto metido en el mundo de los negocios, viajando, y que se lo ha pasado bien, y siempre me ha llamado ver, entender, crecer...” Y sigue practicando deporte. Ahora es un gran aficionado de la bicicleta y el gimnasio.

Pasó cerca de un año viviendo en Miami, pero volvió a mudarse a Fort Lauderdale -en la que se localiza la universidad en la que estudió- para estar más cerca de sus amigos. Aunque, reconoce, tiene ganas de volver a la metrópoli, en la que la vida es “bastante divertida”, indica Caballero, y “hay mil cosas para hacer”. El deporte, asegura, es primordial. Como el clima es cálido -con una temperatura anual media de 250C-, muchas personas corren, patinan, montan en bici y disfrutan de actividades acuáticas y en la playa. Otro aspecto que destaca el navarro, a pesar de que “desafortunadamente la comida no es como en España”, es la variedad de restaurantes. En Miami conviven vecinos de distinto origen. Sobre todo, venezolanos, colombianos, brasileños y cubanos. “Aunque tengamos una cultura parecida no es igual, pero siento que todo el mundo se abre. No hay tanto americano. En Fort Lauderdel, algo más”.

Con la pandemia, cuenta Javier Caballero, muchos estadounidenses se han trasladado a Florida, sobre todo los más adinerados del norte de la costa este. Por el buen tiempo, porque alrededor de Miami hay muchas ciudades de menor tamaño y porque se pagan menos impuestos: “Solo hay un impuesto federal, no hay uno estatal”.

En general, apunta, “la gente necesita estar haciendo cosas todo el rato”. Una característica que el navarro ve positiva para los jóvenes. Pero confiesa que en unos años le gustaría volver a España: “Siento que la gente es más tranquila, tiene otra perspectiva”.

APOYO PARA DEPORTISTAS

Caballero Casanova insiste en resaltar los beneficios del deporte, a nivel físico y mental, y por las oportunidades que genera en Estados Unidos. “Quiero animar mucho a que los jóvenes hagan deporte, te va a hacer crecer personal y profesionalmente. Y que tomen como algo bueno el salir de casa, vivir experiencias”, asegura. En las universidades norteamericanas, señala, se ofrece “mucho apoyo para sacar adelante los estudios”.

Los profesores daban a los nadadores tres o cuatro días tras su vuelta de la competición para que escogieran la fecha de pasar por un examen cuando les tocaba perderse uno. Pero está aún más agradecido a sus padres por ayudarle a rendir en el deporte: “Han hecho miles de sacrificios por mí, y ha ido dando resultados”. Por la natación, pudo solicitar la beca, con la agencia AGN Sports como mediadora. Y Caballero, que se declara un emprendedor, reconoce que se encuentra en un buen lugar para lograr crear su propio negocio.