Un estreno soñado y un ‘MVP’

Una victoria en el primer partido de temporada da buenas sensaciones para iniciar el curso. Pero conseguir el primer ‘MVP’ en la máxima categoría del baloncesto femenino español es empezar a lo grande.

El Cadí La Seu, conjunto en el que pertenece la navarra Irati Etxarri, logró la primera victoria de la temporada el sábado frente al Movistar Estudiantes por 78-81. La alero de 23 años acumuló muy buenos datos. Anotó 22 puntos, cogió 6 rebotes, dio 2 asistencias y robó en cuatro ocasiones. Jugó 34 minutos de partido y fue el eje sobre el que giró el conjunto catalán durante el encuentro.

Fruto de estos números, la navarra ha logrado su primer ‘MVP’ en la Liga Femenina Endesa, categoría en la que cumple su sexto año consecutivo. El partido se disputó en el Pabellón Magariños de Madrid con público y fue retransmitido por Teledeporte. Fue un encuentro muy disputado en el que Irati Etxarri ofreció espectáculo sobre la pista.

“Fue un encuentro intenso y duro. Una vez que pasó pensé en que fue un partidazo y mucha gente lo habría disfrutado. La primera parte no fue la mejor, no estábamos cómodas. Sufrimos en ataque y nos metieron muchos puntos, se fueron al descanso con 47. En la segunda fue creer y hacer trabajo en equipo. Disfrutamos mucho, pero yo sentí que ellas fueron superiores durante el partido. En el tercer cuarto apretamos bastante. Es lo bonito del baloncesto, en un momento se le puede dar la vuelta”, explica Irati Etxarri.

La capitana del Cadí La Seu no fue consciente de los puntos que iba anotando conforme pasaban los minutos, resultado del esfuerzo de pretemporada.

“El trabajo siempre está aunque estés cómodo. Realmente no fui consciente de los puntos que había metido hasta que terminó el partido. No soy una persona que esté mirando. Cuando en la televisión me entrevistaron pensé en lo que había conseguido”, cuenta Etxarri.

El Cadí La Seu se proclamó campeón de la Liga Catalana el 15 de septiembre. Irati Etxarri logró otra vez un MVP. “Una vez vas a empezar la temporada te entran los nervios y te preguntas si estás preparada. Pero con las ganas de competir y del baloncesto con público lo vives diferente”, explica la alero navarra.

La temporada pasada, el Cadí La Seu finalizó en la novena posición. Este curso, las metas del equipo permanecen. “Nuestros objetivos siguen siendo los mismos, la permanencia en la categoría. Los últimos años han ido mejor de lo esperado. Esta primera vuelta sí que queremos quedar entre las ocho primeras y disputar la Copa de la Reina. Al final de la temporada, buscar jugar los playoff”, dice la alero navarra.

La temporada pasada fue complicada por la situación del coronavirus entre partidos aplazados y la incertidumbre de cada jornada. Sin embargo, este año el público parece que va a permanecer, algo que a Irati Etxarri le motiva para disputar los partidos.

“Estamos en un momento en el que parece que la pandemia se está pasando. Lo estoy disfrutando de verdad. Ahora me gustan más con cosas como el público. En Magariños (Madrid) estaban en contra, pero lo vives. Este miércoles jugamos en casa y ya hoy (por ayer) me he despertado queriendo ver la grada llena. Al final jugamos para eso. Esos momentos son los que te llenan”, relata Etxarri.

LIDERAR EN EL VESTUARIO

La navarra cumple su cuarto año con el Cadí La Seu y el sexto en la Liga Femenina. Ha acumulado 143 partidos en la categoría contando también con las dos temporadas en el Araski.Este curso, Irati Etxarri estrena un nuevo rol en el equipo. Es la capitana del conjunto catalán y aparte de trabajar en la pista también lo hace en el vestuario.

“Este año ya soy capitana del equipo y personalmente este verano he estado mentalizándome para ser una líder y hacer que el equipo confíe en mí. Que mis compañeras crean en la capitana que soy. Este ha sido el paso siguiente a dar en mi carrera tras quedarme en el Cadí, que es tener más responsabilidad con respecto a eso. Asumir tiros o responsabilidades que ahora me toca. Es mi reto personal, aceptar el liderazgo y hacerlo lo mejor posible”, concluye.