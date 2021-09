Cuatro podios para Navarra en la Copa de España de Kilómetro vertical

La VIII Subida a El Porté 2440 metros, kilómetro vertical celebrado ayer por la mañana desde Canfranc sobre 3,8 km (1.110m positivos de desnivel, con tramos que superan el 40%), coronó ayer a María Ordóñez como nueva campeona absoluta en la Copa de España de Kilómetro Vertical que organiza la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

“Estoy muy contenta con este resultado. Claro. Es algo que siempre motiva. Pero lo mejor ha sido, sobre todo, el ambiente y el grupo que hemos creado en esta Copa. Hemos acudido juntos a las cuatro pruebas y, encima, a todos nos ha ido muy bien”, apuntaba la nueva campeona, quien hace apenas dos años -cuando llegó a Navarra- se inició en el mundo de las carreras de montaña.

DOS INTENSOS AÑOS

“Me ha enganchado este mundo y la gente que he conocido, aunque no sé si me gusta realmente competir. Por ejemplo, a esta última prueba llegaba con algo de ventaja pero no la suficiente. Dependía de lo que hicieran la segunda y la tercera -Silvia Lara y Verónica Sánchez- y he salido con los cálculos en la cabeza de cómo tenía que quedar para ser campeona. Y eso no me ha gustado. Al final, me he olvidado de todo y me he dedicado a disfrutar del Kilómetro Vertical y del espectacular paisaje y diazo que hemos tenido”, indicaba Ordóñez, campeona navarra de trail running, de Kilómetro Vertical y subcampeona del campeonato de verticales de la Real Federación Española de Atletismo.

La corredora del Txurregi, pucelana pero residente y federada en Navarra, rubricó con un nuevo triunfo en tierras oscenses su regularidad a lo largo de esta competición nacional en la que, junto a ella, otros tres representantes navarros subieron a lo más alto del cajón nacional. Mientras, Tedy Garzón (Trizurko) fue ayer tercer veterano C en la carrera (55:31).

Así Mikel Beunza, corredor de Alkotz y compañero de Ordóñez en el Txurregi, logró en Canfranc el segundo puesto de la cita con 44:30, colgándose el bronce en la categoría absoluta y certificando el título nacional como mejor veterano.

El navarro, un auténtico especialista en este tipo de carreras y que el pasado domingo 19 sumaba un nuevo título navarro de verticales en San Donato, repite así en el podio nacional tras haberse proclamado campeón absoluto de la Copa y subcampeón del Campeonato de España en 2019.

Por su parte, Uxue Murolas (Hiru Herri) -ganadora de la cita de ayer en su categoría y sexta mujer (59:34)- logró asaltar finalemente el primer puesto en la clasificación copera de veteranas B.

También se hizo con el título nacional, aunque en su caso dentro de la categoría de veteranos C, José Antonio Salgado, experimentado corredor del Dantzaleku Sakana que ayer hizo 44º y primero de su categoría con un tiempo de 1h03:17.