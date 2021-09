El búlder pide paso en Estella

Una competición que reunió a 90 escaladores en los 24 bloques instalados en Mugitu Abentura-Aventura, una sala de cerca de 1.000 metros cuadrados (750 destinados a bloques de búlder, muros de dificultad, zona de iniciación, de entrenamiento...)que este octubre cumplirá su primer año.

“Uno de los objetivos marcados desde la federación es tratar de ampliar e ir diversificando los lugares donde se celebren competiciones. Estamos encantados con las distintas sedes que hemos tenido, pero nos gustaría ir llevando la escalada a otros puntos. Aunque estamos un tanto limitados por el número de instalaciones, especialmente en lo que se refiere a búlder y velocidad”, apuntaba Jabi Berasaluze, seleccionador navarro y vocal de escalada en la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada.

“La idea en un primer momento era haber celebrado en mayo de 2019 el campeonato también en Estella pero al aire libre. Sin embargo, llego el covid y no pudo ser. Tampoco el pasado año. Y a finales de agosto, al recibir finalmente los permisos necesarios, optamos por celebrarlo pero en la sala para evitar aglomeraciones”, añadía.

CON PANTALLA GIGANTE

Dada la limitación de aforo en el interior de la sala a 85 personas, los responsables de Mugitu apostaron por instalar una pantalla gigante al exterior, desde la que decenas de personas siguieron la evolución de los escaladores. “Sabiendo que los padres, familiares y amigos no podían entrar, pensamos que ésta era una buena solución. Y está resultando”, indicaba Andrés Jordana Joxete, uno de los socios de la sala estellesa.

Por la mañana se disputaron las distintas clasificatorias, tanto de un Campeonato Navarro que contó con una treintena de participantes, como del I Open Lizarra que sumó 60 deportistas, con presencia de vascos, aragoneses y riojanos, además de navarros. Ya por la tarde, los seis clasificados protagonizaron las finales.