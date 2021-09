Demasiado Promesas en San Juan

Agrupación en modo apisonadora, al menos durante la primera parte. Se hizo con el dominio del balón, de los tiempos, de los espacios, de todo. El San Juan aguantó como pudo las embestidas de los rojillos para irse perdiendo por la mínima al descanso teniendo opciones de empatar en el segundo acto. Osasuna Promesas compareció en laen modo apisonadora, al menos durante la primera parte. Se hizo con el dominio del balón, de los tiempos, de los espacios, de todo.aguantó como pudo las embestidas de los rojillos para irse perdiendo por la mínima al descanso teniendo opciones de empatar en el segundo acto.

Los de Santi Castillejo empezaron el partido con toda una declaración de intenciones desde el minuto 7: jugada por la derecha, centro de Diego Moreno y control y tiro con peligro de Aimar Oroz que salió fuera. Empezaba una pesadilla para la defensa local, especialmente para Galeano, que veía cómo un Iker Benito totalmente desatado le sacaba a bailar y le ganaba la partida.

Esta pareja fue protagonista de otra peligrosa jugada rojilla. Benito, de los más activos de su equipo, recogió el balón, se introdujo en el área y con dos recortes dejó sin cadera al lateral. El disparo cruzado se fue por la línea de fondo, pero el peligro estaba ahí. Los de verde solo se acercaron una vez a la portería contraria por medio de un disparo de Arbeloa que Darío repelió en una gran intervención. Durante el resto de la primera parte, los de casa no tocaron la pelota.

Hay que decir, para méritos de los locales, que el San Juan se mantuvo entero y no se derrumbó con el gol, que llegó en ese momento crítico del borde del descanso. Iker Benito, en su enésima jugada por la derecha, puso el centro a la cabeza de Ibáñez y el remate lo paró el portero. Desde el suelo, el mismo jugador intentó darle a la pelota y se encontró con un defensa. Joel recogió el balón para batir a Tasio a placer y adelantar de forma merecida al Promesas.

LAVADO DE CARA

El San Juan compareció en la segunda parte con otra cara y yendo con convicción a por el empate. Fueron los mejores minutos del cuadro de la Agrupación, llegando con más claridad al área rival y haciendo trabajar a Darío. El portero rojillo tuvo dos buenas intervenciones despejando un gol olímpico de Arbeloa y saliendo a alejar un balón cuando Burusco se plantaba solo en el área.

Sin embargo, cuando mejor estaba jugando el San Juan, Osasuna Promesas aprovechó para sellar el resultado. Fue en una jugada ensayada que los visitantes habían probado en la primera parte, aunque sin resultado. Esta vez, Aimar Oroz leyó bien la situación y colocó un buen balón a la frontal del área pequeña, donde esperaba Iker Benito completamente solo para conectar un buen testarazo y poner el segundo de la tarde.

Tras el gol, los locales no bajaron los brazos, pero la sensación de alcanzar el empate se hacía muy lejana. Iriguíbel se echó el peligro del equipo a la espalda encarando a rivales, bajando a recibir de espaldas y dejando buenos detalles técnicos que arrancaban los aplausos de la grada. Pero nada de peligro real. Los cambios de ‘Bebeto’ no acentuaron esa sensación y, aunque llegaron a incomodar a la defensa del Promesas, estos últimos se mostraron expeditivos y no sufrieron demasiado.