El Osés inicia un nuevo reto

El Osés Construcción Ardoi comenzará el sábado la temporada en la nueva Liga Femenina Challenge. La Fundación Navarra Ardoi presentó ayer a sus equipos masculino y femenino para este curso 2021-22. El Megacalzado Ardoi comenzó el curso el fin de semana con victoria.

El Osés lo hará el sábado frente al Estepona Jardín Costa Sol en Málaga. Durante la presentación, Pablo Bretos, presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, utilizó una metáfora para hacer referencia al Ardoi. “Si nos centramos en nuestras potencialidades podemos hacer cosas maravillosas.Tuvimos un sueño, que fue estructurar el deporte femenino y conseguir un equipo en la elite. Se consiguió con la unión de todos los clubes para que cualquier chica que le guste el baloncesto y tenga potencial, pueda subir una escalera y pueda llegar al máximo, en este caso la Liga Femenina Challenge”.

En el acto de presentación también habló Pope Urtasun, capitán del Megacalzado Ardoi, que se dirigió a aquellos que se incorporan nuevos en ambos equipos. “El secreto de este equipo ha sido siempre tomarnos todo con mucha profesionalidad y con mucho compromiso. Es la parte más importante que nos ha llevado a tener muchos éxitos en el pasado”.

UNA LIGA MÁS EXIGENTE

El Osés Construcción Ardoi afronta desde el sábado una temporada exigente en la nueva Liga Femenina Challenge de la que forman parte 16 equipos y disputarán 30 jornadas.

En el acto de presentación se recordó los anteriores intentos de ascenso del Osés Construcción Ardoi. En la temporada 2018-19, se quedaron a las puertas de poder disputar la fase de ascenso.

Un año después, en la 2019-20, a pesar de conseguir un tercer puesto, el coronavirus truncó todas las posibilidades y dejaron sin opción a las jugadores de Jotas Unzué.

La temporada pasada, el Osés Construcción Ardoi finalizó en segunda posición. Disputó la fase de ascenso en Madrid y llegó hasta el último partido. Se enfrentaron al Baxi Ferrol, conjunto que no había perdido ningún partido durante la temporada regular. El Osés fue por delante del marcador los tres primeros cuartos y en el último, el conjunto gallego se hizo con la victoria.

Han sido tres intentos en los que el Osés ha peleado y esta temporada tratará de volver a conseguirlo. “Los que ya me conocen saben que hablar del futuro no me gusta. Entonces tenemos la ilusión de jugar el primer partido, entrenamos para competir. Este tramo de pretemporada se hace duro. Tenemos la ilusión de siempre, hacer un equipo bien formado que haga sentir orgulloso a toda la sociedad navarra y poder llegar a lo más alto”, explicó el técnico Jotas Unzué.

En total, el Osés ha hecho cinco nuevas incorporaciones. Sabela García, Nina Rosemeyer, Ivana Ujevic, Inés Santibáñez y Ana Carlota Faussurier. “Al final los tiempos son los que son y hemos traído gente joven. Queríamos mantener el bloque fuerte e intentar traer gente con hambre”.

Al Osés Construcción Ardoi le falta altura, pero también tiene fortalezas como su unión en el vestuario. “Nosotros no tenemos altura, tenemos que ser un equipo agresivo y defensivamente bien formado, unido. Sobre todo que juegue por la pista, pero vaya bien o vaya mal, siempre somos equipo”.