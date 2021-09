Oinatz Bengoetxea: “Aimar se ha distinguido por ser un ‘gana partidos’ nato”

Oinatz Bengoetxea pasará a ocupar, a sus 37 años, el lugar del pelotari más veterano del cuadro profesional de Baiko. Cinco años le separan de un A partir del 13 de noviembre,pasará a ocupar, a sus 37 años, el lugar del pelotari más veterano del cuadro profesional de Baiko. Cinco años le separan de un Aimar Olaizola que le hizo sombra y al que únicamente pudo disputarle una txapela en toda su carrera.

¿Qué opina sobre el anuncio de Aimar Olaizola?

Él ha decidido que es el mejor momento para retirarse y creo que es la mejor decisión que ha podido tomar. Con 42 años, y 23 años de carrera profesional, es algo que muy pocos pelotaris van a conseguir. Sin ninguna duda Aimar ha sido uno de los mejores pelotaris de la historia. Es una pena que este mundillo pierda a una figura como él, todos tenemos fecha de caducidad.

¿Qué ha convertido al goizuetarra en el mejor?

Por encima de todo, Aimar se ha distinguido por ser un gana partidos nato, el mayor ganador de partidos que he conocido. No hay más que ver las txapelas que tiene. Catorce títulos, una cifra terrible.

Cuando usted debutó en 2002, ¿se vislumbraba un Olaizola II campeón?

Cuando debuté Aimar ya era una figura, ya estaba realizando muchas exhibiciones y el juego que ha venido desplegando durante los años siguientes ha sido espléndido. Recuerdo que sus mejores años fueron entre los 25 y los 30 años, sobre todo con ese gancho tan espectacular, marcando el gesto perfecto y dándole mucha violencia. Creo ha sido su mejor golpe. Siempre ha escondido la pelota al ancho, ha sido técnicamente muy fino y físicamente muy fuerte.

Además de ser muy listo en la cancha.

Siempre analizaba muy bien los partidos y esperaba la oportunidad idónea. No ha sido de arriesgar a lo loco, sino un poquito conservador; sin embargo, a la hora de tener pelota a placer ha sido un gran rematador.

Curiosamente sólo han coincidido en una final, la del Cuatro y Medio de 2012.

Es cierto que he librado muchas batallas contra Aimar pero sólo he disputado una final. Recuerdo que aquel día jugué mal. Aimar ha sido un gran especialista del Cuatro y Medio y ahí están sus cifras, ha sido la distancia donde más ha rendido y donde ganarle ha sido casi imposible. Siempre estaba bien colocado, le daba muchas veces y después de endurecer el partido terminaba el tanto con garantías.

¿Cómo ha sido convivir con una rivalidad como la de Olaizola II e Irujo?

Ellos marcaron una época, fueron los mejores, dos pelotaris terribles… y luego estábamos nombres como Barriola, Xala, Titín, González o yo. Competíamos con ellos, pero el máximo nivel lo marcaron Aimar y Juan.

¿Cree que el adiós de Olaizola II supone el fin de una generación?

Aimar y yo somos los últimos. Aunque nos llevamos cinco años de diferencia yo me incluyo un poco en esa generación. He estado todos estos años con ellos. Ahora hay otra remesa mucho más joven que está demostrando ser muy buena también y quizás yo sea el último de esa generación.

¿Usted también se pone fecha de caducidad?

Por delante aún tengo cuatro meses de contrato, pero no sé como serán la circunstancias cuando acabe. Tengo ilusión por seguir algo más pero eso no depende solo de mí y veremos si la empresa accede a seguir contando conmigo. El asunto es incierto. Finalizaré el contrato en enero y me quedarán 8 meses más para cumplir 20 años como pelotari profesional, una cifra que me gustaría alcanzar.