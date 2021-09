Cruce de caminos en Tajonar

Eder Abaurrea anotó el gol que dio el ascenso a la Mutilvera a Segunda División B. Compartieron vestuario y ahora amistad, pero hoy serán rivales en Izarra, mientras que Juan Losantos terminó su etapa en Se bajan del coche y se abrazan efusivamente como aquel 25 de julio de 2020 cuandoanotó el gol que dio el ascenso a laa Segunda División B. Compartieron vestuario y ahora amistad, pero hoy serán rivales en Tajonar (17 horas). El pasado verano sus carreras deportivas se cruzaron. El extremo pamplonés dejó la Mutilvera para fichar por el, mientras queterminó su etapa en Estella para regresar al equipo blanquillo. Charlan de fútbol porque de sus botas destila calidad a raudales.

Los 22 años de Losantos se notan al hablar, pero no en el césped. “Después de una pretemporada gris hemos empezado muy bien”, destaca. La Mutilvera cuenta sus partidos por victorias y comanda la clasificación con seis goles a favor y cuatro en contra. “Los resultados resumen los partidos. En muchos tramos somos dominadores, pero en momentos puntuales parece que nos desconcentramos y encajamos”, reconoce.

El Izarra aparece un escalón por debajo tras un empate y una victoria. “Después de una pretemporada muy buena llegamos a Gernika y nos ponemos por delante. Nos quitan dos puntos en la última jugada. El otro día en casa fue importante sumar los tres puntos. En Merkatondoa te tienes que hacer fuerte”, apunta Abaurrea.

AMBICIÓN CONTENIDA

Los dos futbolistas son piezas clave de sus respectivos equipos y hoy se espera que sean titulares. “Con Andoni estuve dos años y este es el tercero. Cuesta empezar, pero me encuentro bien físicamente. Juego agusto y disfruto”, sonríe Losantos. Su rival también vive una época bonita. “Con Rodri estoy bien. Tenía amistad de hace tiempo. Me llevaba llamando varios años y le decía que no. Me ha animado, me ha dado confianza y eso ayuda a sacar lo mejor de uno mismo”, dice Abaurrea.

Con seis y cuatro puntos, respectivamente, el inicio liguero de la Mutilvera y el Izarra permite soñar en grande. Sin embargo, los protagonistas se centran en el día a día. “El objetivo principal es la salvación y después... ya se verá. Al final de temporada cada equipo está donde se merece. Hay que ser ambiciosos, pero con los pies en el suelo”, afirma el extremo blanquillo de 22 años. Su antiguo compañero asiente con la cabeza: “El Izarra tiene buena pinta, pero hay que demostrarlo en el campo. Tenemos que estar arriba. De la temporada pasada nos hemos quedado pocos equipos y eso se tiene que notar. La mayoría son recién ascendidos de Tercera”.

¿Y qué esperan hoy? Los dos se miran y se ríen. Guardan sus cartas, aunque se conocen de memoria. “Intentaremos llevar el partido a nuestro terreno y tener la posesión. Espero que sigamos con las buenas sensaciones y ojalá nos podamos quedar con los tres puntos para seguir con la buena racha”, desea Losantos. Esa aspiración tratará de frenarla Abaurrea. “Sufriremos y correremos mucho. Ya sabemos cómo son los equipos de Andoni Alonso. La Mutilvera juega al toque y te hace correr, pero tendremos nuestras opciones”.

Las bromas no desaparecen en ningún momento de la entrevista y se marchan, a entrenar, de la misma forma que llegaron minutos antes. Abrazo, choque de manos... “Y que gane el mejor”.