Actualizada 03/06/2019 a las 12:34

El accidente que provocó la muerte del futbolista del Extremadura José Antonio Reyes y uno de sus primos, además de dejar malherido a otro, se produjo posiblemente por la pérdida de control del vehículo a causa del reventón de una rueda cuando el Mercedes Brabus S550 circulaba a una velocidad estimada de 237 km/h.

Al menos, así lo han publicado en medios como el diario Mundo Deportivo y la revista especializada en motor Auto Bild, donde han atribuido los datos al atestado de la Guardia Civil.

Al parecer, Reyes hacía varios meses que no cogía el coche siniestrado y los investigadores sospechan que es posible que las ruedas no tuvieran la presión adecuada.

