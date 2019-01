Arrieta, tercer navarro en participar en un campeonato del mundo de ciclocross

30/01/2019 a las 06:00

El aterrizaje de Igor Arrieta Lizarraga en el ciclocross fue por casualidad. Un día, en una de las carreras de cadetes de carretera, su amigo Ibai Ruiz Arkaute le comentó por qué no se animaba a disputar una prueba de ciclocross. Probó, y se enganchó. En apenas dos años ha ganado carreras, ha sido cuarto de España, disputado una prueba de la Copa del Mundo, y el sábado se estrena como mundialista. “Al principio me vi raro, porque no era del todo hábil en la bici. Pero me gustó tod

Etiquetas Luis Guinea

Selección DN+