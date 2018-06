Desde hace seis meses, el equipo de remo de Pamplona, perteneciente al Club Náutico de Navarra, no ha podido entrenar en el río Arga debido a la rotura de la presa de Santa Engracia a causa de las inundaciones. Por eso, en las instalaciones del club, ayer se inauguró un foso de remo interior como alternativa para poder remar a falta de hacerlo en el río. El foso tiene una capacidad de cuatro remeros y simula el trabajo que se realiza en el río. No obstante no es suficiente para hacer un

