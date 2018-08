Su estado es extremadamente grave. Tanto que, según algunos diario deportivos, el piloto Nicky Hayden se encuentra en muerte cerebral. Además, añaden que la madre del campeón del mundo de MotoGP en 2006 ya se encuentra, junto al hermano mayor de Hayden, Tommy, en el hospital para hablar con los médicos.

Hayden, campeón mundial de MotoGP en 2006 con Honda y actualmente participante del Mundial de Superbikes, sufrió severos politraumatismos en la cabeza y el pecho después de que un coche le haya atropellase.

El americano entrenaba en bici con un grupo de amigos cuando fue embestido por un vehículo Peugeot, llegando a romper el parabrisas por el impacto, según indicó el diario Rimini Today, que publicó varias fotos que atestiguaban la dureza del impacto.

El piloto de Kentucky, de 36 años, fue estabilizado en el lugar y trasladado al hospital "en condiciones gravísimas", señaló el primer parte médico. "A causa de las heridas no ha sido posible intervenirle quirúrgicamente", advertían el miércoles a última hora.

Según señala el Rimini Today, Hayden sufre una hemorragia cerebral, politraumatismos en el cráneo, el aspecto que más preocupa a los médicos que le atienden por su impacto sobre el cerebro, tórax y la pelvis.

Mientras, en las redes, se suceden las muestras de ánimo y cariño de sus compañeros.

Te mando toda la fuerza del mundo Nicky! / My thoughts are with you @NickyHayden! #yorespetoencarretera #cadenacambio pic.twitter.com/IZsqaTeDdz