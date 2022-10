El más difícil todavía… de la mano de Jorge Luengo

Como buen mentalista, lleva a cabo trucos mentales increíbles, que también explica en su libro ‘Supertrucos mentales para la vida diaria: descubre de lo que eres capaz” para que la gente explore todas sus posibilidades en este campo.

“La diferencia entre la magia visible y el mentalismo, un arte afín a la magia, es que en el primer caso la ilusión ocurre delante del espectador, mientras que, en el segundo, se desarrolla dentro de su mente, lo cual resulta todavía más impactante”, explica. “Adivinar lo que piensa una persona marca un antes y un después, es una locura”, asegura.

Sembrar en el público esa reacción de “No puede ser”, “es imposible”, tras resolver una situación que ocurre “al azar” es algo habitual en sus espectáculos. Incluso, consigue que el público “se sienta verdaderamente capaz de hacer realidad sus sueños”. “El momento álgido de un ilusionista ese en el que consigues que la gente se pregunte: ¿Y si no hay truco?”, afirma.

El nacimiento de un mago

La magia siempre ejerció una gran fascinación en Jorge Luengo. “Empecé haciendo trucos en clase, que tenían mucho éxito, pero mis padres me dijeron que tenía que estudiar más materias aparte de la magia”. Y así lo hizo, logrando sacar adelante tres ingenierías, un máster en neuropsicología y hasta una plaza de matemático por oposición, que acabó rechazando para dedicarse de lleno a la magia. De hecho, toda esta actividad, que incluye el dominio de cinco idiomas, le provocó tal estrés que su ceja acabó volviéndose blanca, lo cual le valió el sobrenombre del ‘mago de la ceja blanca’.

En el relato de su meteórica carrera, Luengo subraya que su padre y su primo le dieron algunas nociones de magia, pero que sobre todo se formó “a partir de los libros”, a diferencia del proceder habitual, que es aprender de otros magos. “Me formé en los albores de internet , por lo que no tenía el mismo acceso que ahora a las actuaciones de otros magos. Eso me hizo centrarme en los libros y me permitió desarrollar una personalidad propia”, explica. Y agrega: “Cuando tomas como referencia a otros, inevitablemente adoptas sus defectos o virtudes, sus costumbres… y yo he podido evitarlo”. De este modo, basándose en esas páginas mágicas, afirma que “siempre” intenta crear “un número bueno, una nueva ilusión”.