Agenda de ocio para el fin de semana en Navarra

NAVIDAD

Pamplona-XVIII Feria de Navidad en la Plaza de Toros. Más de 50 stands con regalos, artesanía, bisutería, ropa, productos de alimentación artesanos, etc. Organizan: Asociación San Nicolás y Asociación Colectivo Gabonak. Hasta el 6 de enero. Horario: lunes a sábado de 10:30 a 14 y de 16:30 a 21 h. Domingos y festivos, de 11 a 14:30 y 16:30 a 21 h.

Pamplona-Feria de Navidad en la Plaza del Castillo. 27 casetas de venta de productos artesanos y dos espacios destinados a comercio justo y cooperación. Hasta el 6 de enero, salvo 25 de diciembre y 1 de enero, en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Pamplona-‘Los Belenes en Baluarte’. Hasta el 9 de enero. Asociación de Belenistas de Pamplona. 44 belenes en 1.000 m2. Horario: 10:30 a 13:30 y 17 a 21 h. 24 y 31 diciembre, 17 a 19 h. Precio: mayores de 14 años: 3 €. 7 a 14 años: 1 €. Menores de 7: gratis.

Pamplona- Belén del Zaguán de la Casa Consistorial. Un belén de los años 50, ambientado en la plaza de la Virgen de la O presidida por la antigua ermita... Hasta el 6 de enero. Horario: lunes a viernes de 8 a 20 h y fines de semana y días festivos, de 10 a 20 h.

Pamplona-Civican. Vestíbulo. Belén de 80 figuras en colaboración con Asociación de Belenistas de Pamplona. Olentzero creado por Mari Ganuza. Hasta el 7 de enero. Horario: lunes a sábados, 9 a 21 h.

Huarte-Belén de Lego en Itaroa. Ocupa 15 m2 y consta de 180 módulos y unas 750.000 piezas. En el gran pasillo de moda todas las Navidades.

Estella-Lizarra-XI Exposición de Belenes. Casa de Cultura Fray Diego. Organiza Asociación de Belenistas de Estella y merindad. Hasta el 5 de enero. Horario: lunes a viernes, 17.30 a 20.30 h. Sábados, 12 a 14 y 17.30 a 20.30 h. Domingos y festivos, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, 12 a 14 h. 25 diciembre y 1 enero, cerrado.

Tudela-XXVII Exposición de Belenes y Dioramas. Asociación de Belenistas Santa Ana, c/ Frontón Hasta el 6 de enero. Horario: laborables 18 a 20 h, sábados y festivos de 17.30 a 20.30 h. Cerrado días 20, 21, 22, 25 y 31 de diciembre y 5 de enero.

Tafalla-Exposición Belenes Navidad 2021. Asociación de Belenistas de Tafalla. C/Martínez de Espronceda, s/n. Del 19 de diciembre al 4 de enero. Horarios: laborables de 18 a 20h. Sábados 18 a 21 h. Domingos y festivos 12 a 14 y 18 a 21 h. 24 y 31 diciembre por la tarde cerrado.

Belén Monumental Trinidad de Arre. Basílica. Hasta el 8 de enero. Horario: 18 a 20:30 h.

‘Brif Braf Bruf 2021’: Festival de literatura infantil e ilustración. Barrio Txantrea, Pamplona. Caseta de información del 26 de diciembre al 8 de enero en la Plaza del Euskera (C/ Magdalena-C/ San Cristóbal), de 17:30 a 20 h. ‘Los 4 Universos Fantásticos’: a) ‘La Ciudad Fantástica’. Plaza Arriurdiñeta. 12 a 14 y 17.30 a 20 h. b) ‘El Bosque Fantástico’. Parque del Mundo. Todo el día. c) ‘La Feria Fantástica’. C/ Magdalena-C/ San Cristóbal. 17.30 a 20 h. d) ‘Casas y Tiendas Fantásticas’. C/Miranda de Arga 2. Todo el día.

Campaña Navideña ‘El Chocolate de Comercio Justo sabe mejor’. Mercado Santo Domingo de Pamplona. Organiza el Consorcio de Consumo Responsable y Transformador formado por las ONGD SETEM Navarra-Nafarroa, Proclade-Yanapay y Pueblos Hermanos. A través de 6 paneles la muestra describe la cruda realidad del mercado del cacao, con cifras sobre explotación laboral infantil y deforestación, pero invita a la esperanza a través de testimonios de personas productoras de pequeñas cooperativas de Comercio Justo. Hasta el 10 de enero. Además, el 30 de diciembre a las 12.30 h habrá una cata de chocolates, dinamizada por Alfredo Villavicienso, de la cooperativa Maquita de Ecuador. Previa inscripción, se degustarán 3 tipos de chocolate.

Viernes 24

NAVIDAD

Las siguientes actividades pueden ser modificadas o incluso canceladas por la covid-19 o por motivos climatológicos:

Barañáin. Pasacalles Gaiteros Barañáin, Barañaingo Txistulariak, Euskal Kantak y Harizti BDT. 10:30 h. Distintas plazas de la localidad. Certamen Carteles del Olentzero y Maridomingi-Entrega de premios y cuentacuentos con Musas y Fusas. 12 h. Plaza del Ayuntamiento (en caso de mal tiempo, en el cubierto del C.P Alaitz). Pasacalles con Olentzero y Maridomingi. 18 h. Desde el Lago de Barañain.

Huarte. 16 h Cuentacuentos en la Sociedad Berdintasuna. 18 h Bajada de Olentzero y Maridomingi de San Esteban y Kalejira por las calles del pueblo con las actuaciones de los grupos culturales de Huarte. Si hace muy mal tiempo, en el frontón. Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna.

Villava. 11:30 h “Puxkabiltza” con Mikelats Dantza Taldea. Lugar: desde la Plaza Consistorial por las plazas del pueblo. 17 h Chocolatada infantil amenizada por Acordeones Jaialdi. Lugar: Sociedad Gure Txolarte (c/ Las Eras). 18 h Olentzero y Mari Domingi. Llegada a la Trinidad de Arre. Recorrido por las calles Mayor, Esteban Armendáriz, Padre Murillo, Oianpea, Kapanaburua, Las Eras, Ezkaba, Fermín Tirapu y calle Mayor hasta el Frontón Atarrabia.

Burlada. 17:30 h. Visita de Olentzero a Erripagaña (Avda. Erripagaña 31). 18 h. Salida desde el Puente viejo de Burlada. Recorrido: El Soto, San Francisco, Ronda de las Ventas, Ezkabazabal, Mayor, Joaquín Azcárate, Hilarión Eslava. Finaliza: Plaza de las Eras (en caso de lluvia, Ermitaberri).

Berriozar-Olentzero. Inicio Parque Lantzeluze.18 h.

Cendea de Zizur-Olentzero. Salida 16.30 h de Undiano.

Estella-Olentzero. 18 h salida desde la Plaza de San Martín.

Castejón-Papá Noel y Olentzero. 17 h. Centro Cultural Sarasate. Papá Noel y Olentzero recibirán a todos los niños/as de la localidad.

Tudela-Papá Noel. 11-14 y 17-20 h. Original y divertido recorrido por las calles saludando a niños y niñas.

Cadreita-Cabalgata de Papa Noel. 15:30 h. Recorrido por las calles de la localidad. Organizan: Apyma y Ayuntamiento. Villancicos y chocolate para merendar en el bar del club de los jubilados.

Sangüesa-Olentzero. 18.15 h Salida desde la ikastola y kalejira recogiendo a los txikis del pueblo. 18.45 h En la Plaza de las Arcadas chocolatada, castañas y vino quemado. 19 h Llamada de los “zanpanzar” para ir a recoger a Olentzero, que viene de la carretera de Javier. 19.30 h Recibimiento a Olentzero y festejo en la Plaza de las Arcadas. Organiza: Zangozako Ikastola. Bendición y Apertura del Belén. 19:30 h Plaza de la Abadía. Organiza: Asociación Misterio de Reyes.

Cascante-Papá Nöel. 11.30 h. Papa Noel y los elfos repartirán caramelos a niños y niñas que entreguen sus cartas. Olentzero. 18 h. Este año, debido a la situación sanitaria, habrá que esperar a Olentzero en la Plaza de los Fueros. No hay recorrido y no se repartirán regalos en la Plaza. Aurora. Víspera de Navidad (Canto después de Misa). 20 h.

Alsasua. 12 h Encuentro con Mari Domingi en la Plaza de los Fueros. Kalejira con la Fanfarre Zangitu y Altsasu Kantuz hasta la explanada del Iortia donde se hará la Recogida de Cartas. 17:30 h Llegada de Olentzero a la calle Ermita. Se le acompañará contando y se repartirá vino caliente. 19:30 h Encuentro con Olentzero. Plaza de los Fueros. En caso de que el tiempo no acompañe, el encuentro con Olentzero se celebrará en el Frontón Burunda.

MÚSICA

Pía Unión de Pastores de Belén-Navidad 2021-2022. Retiro del Buen Pastor. 19 horas.

CON NIÑOS

Talleres infantiles con Lego: Mozart. Civivox Ensanche. 11 h. 2 €, previa inscripción tfno. 010, los Civivox o www.pamplonaescultura.es

Festival Infantil ‘Eguberria datorrela/Viene la Navidad’-Popi & Zarratrako y colaboraciones. Auditorio de Berriozar. 12 h. Bilingüe. Actuación cómica en la que participan los payasos Popi & Zarratrako, además de distintas colaboraciones de grupos infantiles y juveniles de Berriozar: danza urbana infantil, danza urbana juvenil, grupo de batukada Elefante. Entradas: 3 €.

Pista de Hielo Ecológico. Frontón Municipal de Mendavia. 23 al 26 de diciembre. Horario: 11 a 14 y 16 a 21 h. Entradas diarias: 2 €.

VARIOS

Mercadillo de Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. Ropa, calzado, abalorios, libros o juguetes... Las personas participantes deberán llevar objetos en buen estado para intercambiarlos por otros que puedan necesitar. Horario: viernes, de 10 a 13 h.

Sábado 25

NAVIDAD

Navidad-Barañáin. Ronda de Villancicos con Ezpelur Dultzaineroak. 12 h. Desde la plaza del Ayuntamiento.

MÚSICA

Pía Unión de Pastores de Belén-Navidad 2021-2022. Parroquia San Miguel, Pamplona.13 h.

Concierto Gospel-Asociación Góspel de Navarra. Paseo Sarasate de Pamplona. 20 h. Además, se ofrecerá la posibilidad de seguir el concierto en streaming: empecemosdenuevo.com Varios de los temas que interpreta el grupo son de autoría propia, aunque también se incluyen diversas corrientes del góspel, desde el góspel clásico con temas como ‘Glory, glory, hallelujah’, así como composiciones contemporáneas como ‘Aleluya’ de Leonard Cohen. El coro está integrado por una combinación heterogénea de 38 voces divididas según sus registros vocales en: sopranos, contraltos, tenores y bajos. También se cuenta con un amplio acompañamiento instrumental: piano, teclado, batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, saxofones, flautas, trompetas, violín y percusiones.

Concierto de Navidad-Banda de Música Ribaforada. Ribaforada Arena. 19 h. Entradas: 4 €.

Coral San Miguel Arcángel de Larraga-Misa Pastorela de Ignacio Busca de Sagastizábal. Iglesia San Miguel Arcángel de Larraga. 12:30 h. Dirección: Miguel Merino, órgano Roberto Martínez de Morentin.

Concierto de Melenas + Joseba Iraizoki. Zentral Pamplona. 19 h. ‘Festival SantasPascuas 2021’. Melenas nacieron alrededor de la escena del pequeño bar Nébula de Pamplona (Kokoshca, Exnovios) y rápidamente se convirtieron con su reverbcore en una de las bandas que más ha dado que hablar en la escena garage pop de este país. Joseba Irazoki nos vuelve a deslumbrar con ‘JIEL III’, una colección de 9 canciones elaboradas con extrema sabiduría y paciencia.’. Entradas: anticipada 16 € + gastos de gestión.

Sutagar. Sala Totem, Villava. 21 h. Concierto. Entradas: anticipada 20 € + gastos, taquilla 25 €.

Domingo 26

NAVIDAD

Navidad-Barañáin. Dianas y Pasacalles de San Esteban. Con Ezpelur y Sustraiak Dultzaineroak, Gaiteros Barañáin, Auroros de Barañáin, Batukada Barabatu y Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 10:30 h. Desde la plaza del Ayuntamiento. Misa en Honor a San Esteban. 11 h. Iglesia de San Pablo y San Esteban. Entrega de Premios Sociales. Con la participación de la asociación Canciones de Siempre de Barañáin. 12:45 h. Auditorio Barañáin. Pelota San Esteban. 17 h. Frontón Retegui. Música. Con el grupo Eztitan. 18 h Plaza del Ayuntamiento (en caso de mal tiempo, en el cubierto del C.P. Alaitz). Teatro Infantil. Iluna Producciones. ‘Un cuento de detectives’ de Ana Montaña (en castellano).19 h. Auditorio de Barañáin. Reserva previa entradas gratuitas.

Burlada-Mercadillo Solidario de Navidad. Diferentes asociaciones de Burlada y de la comarca pondrán a la venta productos de diferentes orígenes para contribuir a sus causas solidarias. También habrá actuaciones para menores y mayores: música, danza, juegos… Horario: 10:30 a 14:30 h. Lugar: Carpa de la Plaza de las Eras. Organiza: Servicio de Diversidad Cultural y Migración del Ayuntamiento de Burlada. Colabora: Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra.

Tudela. 9-11 h. Dianas a cargo de la Escuela de Txistus de Tudela. 13 h. Actuación del Coro Asociación Jubilados La Ribera que cantará villancicos en el quiosco de la Plaza de los Fueros. Organiza Asociación Jubilados La Ribera. 17:30 h. ‘Paradox... Magic’ espectáculo del Ilusionista Pedro III. Teatro Gaztambide. Entradas: 10€. 19:30 h. Espectáculo navideño infantil con pompas de jabón gigantes. Lugar Plaza de la Constitución.

Berriozar-San Esteban. 12 h Misa. Actuación de Coral Elkarrekin. Iglesia del casco Antiguo. A continuación Danzas Txori Zuri y Hulargi. Lunch y torrijas. Amenizado por Gaiteros de Berriozar.

Sangüesa. Vermut musical navideño. Pasacalles. Director: Javier Calvo Lerga.12:30 h. Organiza: Asociación Banda Municipal de Sangüesa.

Murchante. 19 h. Casa de Cultura de la localidad: 9ª Gala del Deporte. Organiza: Concejalía Deportes.

Dicastillo. 13 h. Villancicos a cargo del Coro parroquial de Dicastillo.

MÚSICA

Pía Unión de Pastores de Belén-Navidad 2021-2022. Parroquia Mendillorri, Pamplona. 12.30 h.

‘Cantando la Navidad’. Iglesia Nuestra Señora del Huerto, Pamplona. 20 horas. Coral Ipar Doñua. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto Carlota de Miguel Amestoy (piano). Casa de la Juventud, Pamplona. 12 h. Ciclo ‘aScena!’. Entrada libre previa retirada de invitaciones desde las 9 h. del día anterior.

‘Música en la Calle'-Pamplona. 12 h. Txistularis municipales. Plaza Consistorial, Pasaje Seminario, Mercaderes, Curia, Navarrería, Caldedería, San Agustín, Aralar, Tafalla,Olite y Plaza Toros. 18 h Grupo de Danzas y gaitas Santiago Apóstol. Plaza Consistorial, San Saturnino, Mayor, Hilarión Eslava, Plaza S. Francisco, Ansoleaga, San Saturnino, Plaza Consistorial.

Concierto Banda de Música Doinua de Berriozar. Auditorio de Berriozar. 19 h. Tradicional concierto con motivo de la festividad de Berriozar. En el repertorio se mezclan temas populares con temas navideños. Dirigida por Jarein Ocaña Sola. Entradas: 3 €.

Concierto Navideño de la Coral Erreniega de la Cendea de Cizur. Iglesia Parroquial de Zariquiegui.18 h.

Paz de Ziganda Helduen Abesbatza. Iglesia San Esteban de Zubiri. 12:30 h. Concierto música coral.

Coral San Miguel Arcángel de Larraga-Concierto de Navidad. Casa de Cultura de Larraga. 18 h. Música coral de Navidad a capella y con acompañamiento de piano y acordeón. Dirección: Miguel Merino.

Concierto de Navidad-Banda de Música de Cascante. Centro Cultural Avenida de Cascante. 19.30 h. Entrada libre.

Peru Galbete: ‘Nor Zara Zu?’. Casa de Cultura de Huarte. 19 h. Xanti Etxeberri en el contrabajo, Idoia Arizaleta en la guitarra y Peru en el ukelele y charango. Presentación del disco ‘Nor Zara Zu?’ en formato de trío acústico. Entradas: 3 €.

Gran Gala Lírica: Ópera y Zarzuela. Cine Mª Villar Díaz de Corella. 20:30 h. Cecilia Lavilla Berganza (soprano), José Luis Sola (Tenor) y José María Berdejo (pianista). Entradas: 10 € anticipada y 15 € en taquilla.

CINE

Proyección de montaña: ‘Latidos del Mundo’. Pikuxar Elkartea, Irurtzun. 19:30 h. Organiza: Pikuxar-Piku Gabonak.

TEATRO

‘A vueltas con Lorca’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra.19 horas. Obra dirigida por la estellesa Emi Ekay. ‘A vueltas con Lorca’ es una fiesta poética de la mano del actor Carmelo Gómez en constante interacción con el piano de Mikhail Studyonov, un juego para romper a hablar en imágenes. Así, con alegría, nos abren la puerta a este recorrido con Federico García Lorca y sus fuentes apostados en todos los recodos del camino. Llegamos a La Abadía después de tres años a vueltas con Lorca, sacando los versos y la música de los libros y escanciándolos por pueblos y plazas. Idas y vueltas, detalles que se prenden y se desprenden, asociaciones libres dentro de la cosmogonía de Federico: andar haciendo caminos… Entradas: 10 €.

‘Tartufo Art Decó’. Casa de Cultura de Oteiza. 18 h. Con Kilkarrak. Adaptación libre de ‘Tartufo o El Impostor’ de Moliere. Dirección: Pedro Echávarri. Gratuito.

CON NIÑOS

‘Pata Punn!!'. Sala Zentral, Pamplona. 13 horas. ‘Festival SantasPascuas 2021’. Proyecto de música infantil para disfrutar en familia. Aportando estilos de música diferentes y valores como la ecología, respeto, igualdad… Un espectáculo para cantar y bailar en familia. Entradas: Adulto: 8 € + gastos de gestión. Menor de 16 años: 4 € + gastos de gestión.

‘La Granja de Zenón-¡Exacto!’. Baluarte. 16.30 y 19 h. ‘La Granja de Zenón’, fenómeno infantil inspirado en la serie creada por el exitoso canal El Reino Infantil (más de 80 millones de suscriptores en YouTube de todo el mundo) presenta ‘¡Exacto!’, un espectáculo que profundiza en valores como el amor, la solidaridad, la amistad y el cuidado del planeta. Bartolito, Zenón, El Lobo Beto, La Potranca Margarita y La Vaca Lola, entre otros personajes, harán disfrutar a niños, niñas y mayores con sus aventuras y sus conocidas canciones. Entradas: entre 18 y 22 €.

‘Neón’. Teatro Gayarre, Pamplona.18 h. Una producción de Marta Gonzáez (Noletia). En una noche cualquiera, un dormitorio cualquiera se transforma en un portal dimensional desde el que dos hermanos, un niño y una niña, comenzarán una travesía cósmica. Mientras, su entrañable abuelo no sabe si cancelar la aventura o sumarse a la fantasía. Cuando el juego termina, aún estamos al comienzo de la noche, pero tenemos la certeza de que ésta encierra, en su oscuridad, las más maravillosas posibilidades... A partir de 4 años. Entradas: 4 a 8 €.

‘El niño que se escondía dentro de una caja de galletas’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18:30 h. Texto ganador del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil 2021. El pequeño Simón se siente a gusto y a salvo dentro de su caja de galletas. Ahí puede jugar, imaginar, divertirse y hablar con Martín y Marieta. Afuera sus padres, el colegio, los vecinos, parecen tan distintos y tan normales… pero quizá todo vaya a cambiar. Una obra que cuenta una historia pequeña sobre algo tan gigante como el miedo a lo diferente y a lo desconocido y a la posibilidad de transformarlo a través de la aceptación y del encuentro… Autor: José Luis Baños de Cos. Dirección: Virginia Senosiain. A partir de 4 años. Entradas: 7 €.

‘Moonsters’. Casa de Cultura de Burlada. 17 h. ¡El Concierto de los Moonsters ha llegado a tu ciudad! Viajamos recorriendo vuestro planeta azul con nuestra música. JJanus cantará contigo a pleno pulmón… Titania rasgueará su guitarra con pasión... Arche dibujará con su piano melodías en cada canción... Tarvos al bajo y Puck a la batería serán nuestro motor... Salta a un mundo mágico donde divertirte, aprender y vivir aventuras con nosotros. Entradas: 12 € o pack de 4 entradas por 40 €.

‘Kimera’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 horas. Con la compañía La Banda Teatro-Circo. ‘Kimera’ plantea una mirada a la sociedad actual, mostrándonos la fragilidad de esas pequeñas cosas que, sin embargo, hacen grandes a las personas, al enseñarnos a cambiar lo global desde lo local. Espectáculo multidisciplinar que plantea un viaje emocional al espectador a través del teatro, el circo y la música. A partir de 3 años. Entradas: 6 €.

‘Un cuento de detectives’. Auditorio de Barañáin. 19 horas. Teatro infantil. Con Iluna Producciones. Ana Montaña es una Superdetective de 6 años, que se embarca en la más peligrosa aventura; encontrar la paciencia de su madre. Esta mañana al ver la habitación de Ana desordenada, ha ocurrido un desastre; su madre ha perdido la paciencia. ¿Quieres ayudar a Ana en la aventura más divertida y peligrosa de todos los tiempos? De 3 a 11 años. Reserva previa entradas gratuitas.

‘Zutik!’. Casa de Cultura Olazti/Olazagutía.17 h. Cine en euskara. Nominada a la Mejor Película de Animación en los Premios Goya. Dirección: Iker Álvarez, Haizea Pastor. Niños y niñas nacidas en 2013 y posteriores deberán acudir en compañía de una persona adulta. Sinopsis: En un mundo global cada vez más alejado del entorno natural, aún hay quien cuenta historias sobre árboles y seres fantásticos con poderes que escapan a nuestra imaginación. Y con ellos, desde el mismo momento en que la semilla germina, un duende es su compañero inseparable. Juntos crecerán, florecerán, sufrirán... Sus destinos quedan unidos para siempre. Nacen y mueren a la vez, o al menos es lo que cuentan las viejas leyendas, ¿pero qué ocurre con los árboles de ciudad? Ahora están en peligro. Los árboles se mueren y con ellos sus duendes. Sólo hay una forma de ayudarles… Entradas: 2 a 2,50 €.

VARIOS

Visitas guiadas gratuitas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 11:30 y 12:30 horas (ambas en castellano). Aforo máximo 25 personas por visita. Uso obligatorio de mascarilla. Reserva previa en: tfno. 948 55 21 11.