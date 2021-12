La rebelión de Eddy sacudirá este miércoles el Gayarre

El Teatro Gayarre recupera sus funciones escolares con la obra 'Para acabar con Eddy Bellegueule', sobre las vivencias de un adolescente que trata de ocultar su verdadero yo para ser aceptado por su entorno.

Basada en la exitosa novela homónima, que convirtió al jovencísimo autor Édouard Louis (Hallencourt, 1992) en la estrella de la literatura francesa, la historia fue adaptada al teatro por una dramaturga británica y hoy llega al escenario del Gayarre de la mano de la compañía LaJoven.

Seiscientos jóvenes de diferentes centros educativos de Pamplona asistirán a la representación matinal, y a las 20:00 horas habrá una segunda representación abierta al público general. Ambas funciones estarán seguidas de un coloquio.

La obra se representará dentro del proyecto educativo 'Escuelas con memoria', desarrollado por el Instituto Navarro de la Memoria. “Esta obra narra la historia de un niño que sufrió violencia y consiguió liberarse de ese entorno familiar hostil. Es una oportunidad para reflexionar, emocionarse y para que los jóvenes cimenten su experiencia personal y colectiva en valores de respeto y de igualdad”, destacó José Miguel Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria.

David Peralto, presidente de la Fundación de Teatro Joven —entidad que rige la compañía LaJoven—, enumeró los candentes temas que aborda el texto: “Esta obra hace unas reflexiones importantísimas sobre la pobreza, la violencia, la búsqueda de la aceptación, el acoso, la homofobia, la masculinidad... Sobre todo, es un grandísimo canto a la necesidad de la educación y la cultura como ascensor social”.

La adaptación teatral, realizada por Pamela Carter, se estrenó en el Unicorn Theater de Londres en 2018. “Nosotros le hemos aportado la pasión española”, comentó Peralto. Al tener noticia de este proyecto, LaJoven se propuso traer al público español la historia de Eddy, marcada por el dolor, la rebeldía y la liberación.

El actor navarro Julio Montañana Hidalgo coprotagoniza el espectáculo junto a Raúl Pulido. Ambos intérpretes sostienen hora y media de función. “Me ha supuesto un regalo y un reto”, destacó el actor pamplonés, exalumno del IES Plaza de la Cruz de Pamplona.

A los 18 años, Montañana se marchó de Pamplona para estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Málaga y desde hace tres años forma parte de la compañía LaJoven, donde ha participado en los montajes 'Primer acto' y 'Fortunata y Benito'.

“Vivimos en una sociedad que no acepta aquello que se sale de la norma”, comentó Montañana, de 22 años, quien interpreta a un Eddy amanerado y frágil, que debe sobrevivir en el entorno de violencia, machismo, pobreza, homofobia y alcoholismo en el que tiene la mala suerte de nacer. De hecho, su relato comienza con una agresión que sufre a los 12 años.

“Es la historia de un fracasado, porque él no consigue llegar a ser el hombre que se suponía que tenía que ser, masculino y heteronormativo, pero ese fracaso acaba siendo su victoria. Puedes ser el último de la fila, pero si le das la vuelta, puedes convertirte en el primero”, comentó Montañana. Esto fue lo que le sucedió a Édouard Louis, quien revolucionó la literatura gala con este duro testimonio sobre su infancia y adolescencia. “Eddy es un personaje muy cercano. La novela se publicó cuando Édouard tenía 21 años, y yo tengo 22. Esta obra me ha llevado a cuestionarme muchas cosas. De repente te das cuenta de que te han criado de una manera normativa. Si tu entorno te exige que te comportes con una actitud mucho más masculina, actúas así por formar parte del grupo y no diferenciarte”, reflexionó. “En general, esta función invita a cuestionarse por qué hacemos las cosas de tal forma, por encajar en un grupo”.