qué vemos este fin de semana en la tele. La verdad es que hay que reconocer que para los más caseros y cinéfilos, estos días serán muy especiales porque... Con la subida del Arga y la (incesante) lluvia que se espera para este fin de semana, va siendo hora de pensar. La verdad es que hay que reconocer que para los más caseros y cinéfilos, estos días serán muy especiales porque...

¡Ya no queda nada para la noche más especial del año!

bajo la mantita con una taza de chocolate bien caliente y unas cuantas galletitas de jengibre. Nuestras cuentas de Netflix Amazon , HBO, Filmin... lucen más navideñas que nunca, creando una atmósfera mágica inigualable. Además el frío acompaña, invitándonos a resguardarnoscon una taza de chocolate bien caliente y unas cuantas galletitas de jengibre.

Y como en Diario de Navarra no queremos que te aburras ni un solo minuto, te traemos el listado definitivo que llevabas esperando todo este tiempo...

¡7 películas de Navidad imprescindibles que tienes que ver este fin de semana!

1. 'SOLO EN CASA', en Prime Video

Un clásico de los 90 perfecto para toda la familia. La historia versa sobre un niño de ocho años que se queda (¿accidentalmente?) solo por Navidad en casa y debe protegerla a toda costa de dos ladrones que no se lo pondrán nada fácil...

2. 'UN PRÍNCIPE DE NAVIDAD', en Netflix

Una comedia romántica estadounidense protagonizada por Rose McIver. El argumento trata sobre una periodista que tiene que viajar al extranjero para conseguir la exclusiva de la coronación de un apuesto príncipe...

3. 'CAROL', en Filmin

Drama romántico en el Nueva York de los años 50 basado en la novela 'Carol (The Price of Salt)' de Patricia Highsmith. Una chica de 20 años trabaja en una juguetería y sueña con una vida más plena. En Navidad, cuando conoce a Carol, una mujer adinerada en un matrimonio infeliz, su vida cambia por completo...

4. 'CUENTO DE NAVIDAD', en HBO Max

Miniserie de tres capítulos. Ideal para los amantes del cine británico, la fantasía y las novelas de Charles Dickens. Un hosco anciano odia la Navidad. Sin embargo, una noche recibe la visita de los tres fantasmas: el del pasado, el del presente y el del futuro. Todos tendrán algo que mostrarle...

5. 'LA FAMILIA CLAUS', en Netflix

El futuro de la Navidad está en manos de Jules, un joven que procede de un linaje mágico. La festividad peligra cuando su abuelo Santa enferma... ¿Qué pasará con la noche más especial del año?

6. 'UN INTERCAMBIO POR NAVIDAD', en Filmin

Dulce película navideña noruega. Imagínate querer sorprender cada Navidad con un detalle único y que justo, cuando te disfrazas de Papa Noel, choques accidentalmente... con el real. Pues eso es lo que le sucede a nuestro protagonista. ¿Qué acaecerá?

7. 'EL GRINCH', en HBO Max

No todo iba a ser espíritu navideño fantasioso, optimista y lleno de magia. También hay espacio para nuestro famoso Grinch, un personaje basado en el popular libro 'How the Grinch stole Christmas!' de Dr. Seuss. Un cascarrabias que se propone robar la Navidad cuando escucha que en Villa Quién se han propuesto preparar unas fiestas el triple de grandes que las anteriores.