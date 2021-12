El Palacio de Navarra estrena un espectáculo de 'videomapping'

Con motivo de la conmemoración del Día de Navarra, este año se va a realizar un evento novedoso y artístico dirigido a toda la ciudadanía, que de forma gratuita podrá presenciar una proyección de ‘videomapping’ sobre la fachada del Palacio de Navarra. Se trata de una técnica visual para proyectar imágenes en movimiento o en 3D sobre superficies reales.

Las proyecciones de este ‘videomapping’ tendrán lugar viernes, sábado y domingo, en los siguientes horarios: 19:00, 19:20 (en euskera), 19:40, 20:00, 20:20 (en euskera), 20:40, 21:00, 21:20 (en euskera), 21:40 y 22:00 horas.

El artista Ángel Sandimas (Pamplona, 1969), responsable creativo del espectáculo, mostrará una obra interdisciplinar en la que combina mapping, cine y teatro. Será una proyección de 7 minutos de duración que permitirá al público viajar a diferentes lugares. “Habrá una parte que tendrá un toque más fantástico, sin olvidar la parte institucional”, comenta.

“Es uno de los proyectos de los que más he disfrutado. Para mí ha sido muy motivador. Me siento muy orgulloso de ser navarro y ese es el sentimiento que más me ha inspirado”, comentaba ayer Sandimas.

Dentro del proceso previo a la creación del ‘videomapping’ se realizó un escáner láser de la fachada del Palacio de Navarra, que mide 20 metros de ancho y 19, 5 de alto, con el objetivo de captar la morfología de la fachada con la máxima precisión.

“En general, la gente no sabe qué es el videomapping”, comenta Sandimas. Por eso se le ocurrió grabar un vídeo didáctico para explicar el proceso creativo del videomapping que ha realizado para el Palacio de Navarra.

Según se explica en este vídeo divulgativo , el videomapping se debe ajustar perfectamente a la fachada en la que se va a proyectar. Mediante un escáner láser se obtienen todos los datos que conforman la morfología de la fachada. Una vez procesados esos datos, se modela a mano pieza por pieza, siguiendo fielmente el modelo del escáner.

“La película la hice en un mes, pero necesité otros 15 días para la preproducción”, detalla Sandimas. “La fachada del Palacio de Navarra tiene cierto volumen, también lleva columnas... Cuanto más volumen, más cuidado hay que tener para que no se te rompa la imagen”.

En la proyección participan dos personajes interpretados por las actrices Paula Montilla e Idoia Martínez. También interviene la trapecista Maitane Azpíroz.

Este artista multimedia se embarcó en su primera película de animación, Gernika (2012), junto al pintor José Luis Zumeta. En 2018 fue seleccionado a nivel mundial para competir en el Festival Circle of Light de Moscú, donde proyectó su colosal obra Sylvana sobre tres edificios, entre ellos el Teatro Bolshoi.

En aquella ocasión mostró una historia “apocalíptica” sobre un mundo en destrucción que tiene como salvadora a Sylvana, la hija del bosque. Sandimas también ha proyectado otras creaciones en países como Emiratos Árabes, India o Arabia Saudí. También ha proyectado sus videomappings en lugares emblemáticos de Navarra, como el Parador de Olite o el Museo del Carlismo de Estella.