Halloween 2021: las mejores canciones y las películas más terroríficas para celebrarlo

Halloween 2021 y muchos están pensando ya en cómo pasarán la noche más terrorífica del año. Existen numerosas opciones, también para quedarse en casa y organizar una fiesta o, simplemente, disfrutar con la música y el cine. Estamos a punto de celebrary muchos están pensando ya en cómo pasarán la noche más terrorífica del año. Existen numerosas opciones, también para los niños, que tienen en Halloween una amplia oferta de planes en Pamplona y Tudela . Pero con una previsión del tiempo nada halagüeña, ya que en Navarra se esperan lluvias y bajas temperaturas, quizá algunos prefierany organizar una fiesta o, simplemente,

CANCIONES TÉTRICAS

Every Day is Halloween: Interpretada por Ministry, la canción nos traslada a los años 80.

Dragula: una canción que genera suspenso y miedo desde el inicio, sin obviar la letra que fue sacada de una mente macabra. Rob Zombie dará un toque de locura a tu fiesta.

Vampire Nightclub: un viaje psicodélico lleno de tensión al ritmo de Art Department.

CANCIONES CLÁSICAS

Thriller: Todos hemos visto a Michael Jackson y su grupo de Zombies interpretar la coreografía en su famoso videoclip.

Highway to Hell: un clásico de 1979 de AC/DC que te invita a “La autopista hacia el infierno”.

Zombie: La canción interpretada magníficamente por Dolores O´Riordan, la vocalista de The Cranberries, no puede faltar si tu plan es una noche de karaoke.

CANCIONES PARA NIÑOS

Addams Family Theme: un clásico de la película infantil Los Locos Adams

I’m in love with a Monster: De la película Hotel Transilvanya, interpretada por Fifth Harmony, da un toque romántico e infantil

PELÍCULAS

La saga Halloween

Halloween es una saga de películas estadounidenses sobre el asesino psicópata médico Michael Myers, quien tras pasar quince años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y reincide en sus crímenes. Consta de once películas, con la undécima película producida por el director de la original, John Carpenter, la cual es una secuela directa de la primera película (1978), y se sitúa 40 años después.

Eli (2019)

Cuenta la historia de Eli, un niño de 11 años que padece una grave enfermedad autoinmune. Sus padres deciden ingresarlo en una clínica para someterse a un tratamiento experimental, en el que pronto se descubrirá que todo lo que ocurre en el centro es mucho más peligroso y sobrenatural de lo que parece.

Director: Ciaran Foy.

El proyecto de la bruja de Blair (1999)

Esta película marcó a toda una generación de jóvenes a finales de la década de los 90, convirtiéndose en una obra de culto entre los amantes del terror. La forma novedosa de grabar con la cámara como si fuera real y la estrategia de marketing para la promoción de la misma provocó que el público acabase pensando que los actores habían muerto durante la grabación del documental.

Director: Eduardo Sánchez y Daniel Myrick.

El bosque (2004)

Bryces Dallas Howard y Joaquin Phoenix forman la pareja perfecta en esta película de suspense. Su trama gira en torno a una aldea en Filadelfia rodeada de bosques donde habitan unos seres extraños. Los habitantes del pueblo y las criaturas tienen un pacto: si no se entra en el bosque no se hará ningún daño a los aldeanos. Hasta que un acontecimiento lo cambia todo.

Director: M. Night Shyamalan.

El exorcismo de Emily Rose (2005)

Cuenta la historia real de la joven Anneliese Michel (una joven alemana católica), que en 1976 murió tras verse implicada en varios exorcismos al creer tanto ella como su familia que tenía 6 demonios diferentes en su interior. Si quieres pasar un mal rato pegada al sofá, es sin duda la mejor película.

Director: Scott Derrickson.