Qué hacer este fin de semana en Navarra

Viernes 22

MÚSICA

Jazzy Leap y la Jazzy Leap Band: ‘Una Noche en los Oscar’. Teatro Gayarre. 20 horas. Entradas: 15 €.

‘Semana de la Música de Pamplona’. 18 h: ¡Sorpresa! 1º Flash Mob en la ciudad (Plaza del Castillo). Escuela de Danza + Ensemble de Cuerdas del Conservatorio Profesional. Actos 10º aniversario Ciudad de la Música.

‘Ximur’-Musikala Ikastola Jaso. Baluarte. 19 horas. Noveno musical de Jaso Ikastola, guionizado e interpretado por alumnos de 1º a 4º de ESO y en esta ocasión dedicado a la enfermedad de Alzheimer. Entradas: 12 €. Carné Joven, 5 € de descuento.

‘Paisaje Sonoro’. Civican. 16 h. Master class con Begun, especialista en bandas sonoras y landscapes. 18.30 h. Live con la artista sonora y visual Sarah Rasines, iconoclasta de la vanguardia que ha hecho del formato cassette un medio y un fin.... Además, toda la jornada estará amenizada con un DJ Set en la cafetería, a cargo de DJ Nemesis. 20 h. Live audiovisual de Begun. Acceso libre previa inscripción en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444, hasta completar el aforo.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Recupera2: ‘Parranda aske is not a crime’. Zentral Pamplona. 18.30 h. Entrada: anticipada 10 € + gastos.

Concierto-Espectáculo ‘Ama Lurra’. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Dirección y arreglos musicales: Íñigo Casali. Música coral e instrumental que ensalza y canta las virtudes y cualidades de nuestra tierra madre, la Naturaleza. Atarrabia Abesbatza con el grupo instrumental Suakai y varios dantzaris. ’X Aniversario de la Casa de Cultura. Faro y Vivero de Cultura!’. Entradas: 6 €.

Belako. Sala Totem, Villava. 20.30 horas. En 2020 lanzan ‘Plastic Drama’, 4º álbum de la banda. Entradas: anticipada 19,80 € gastos incluidos.

Banda y Jazz. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. Concierto con dos estilos musicales diferentes: obras compuestas para banda y estándares de jazz vocal. La Banda acompañará a alumnas de Canto-Jazz del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Entradas: 2 €.

XV Memorial María Azcárate-Concierto de Órgano y Canto Coral. Parroquia de San Juan Bautista de Burlada. 20 horas. Daniel Monreal Azcárate al órgano y Coral San Juan Bautista de Burlada.

Veus de Dones: ‘Mujeres de carne y verso’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 horas. Recita: Gloria Bosch. Música y canciones: Roser

Monfort y Noemie Delavennat. Recital poético-musical de la obra de mujeres que destacan por su activismo, feminismo y compromiso con los derechos de las personas LGTBI+. Entrada libre hasta completar aforo.

Monte Del Oso. Casa de Cultura de Viana. 20 horas. Concierto. Programa ‘Girando Por Navarra’. Entradas: 5 €.

DANZA

‘The hidden resonances of the moving bodies II’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 horas. IV Ciclo ’Museo en Danza’. Pieza del Instituto Stocos junto al grupo Neopercusión, percusionistas solistas de la Orquesta Nacional de España, coreografiada por Muriel Romero. Obras que confrontan a bailarines con músicos clásicos-contemporáneos, gracias a una tecnología que combina técnicas de captura del movimiento con modelos de inteligencia artificial... Entradas: 26, 24 y 22 €.

‘Momento Meraki’. Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Con la Compañía Artística Atena. Una? apropiación? del término empoderamiento, donde el valor del equilibrio y la equidad entre personas invita al espectador a la reflexión... Entradas: anticipada 4 €, taquilla 6 €.

TEATRO

José Corbacho: ‘Ante todo mucha calma’. Casa de Cultura de Beriáin. 21 horas. Espectáculo unipersonal en el que se ríe de todo y de todos, pero, en primer lugar (y sobre todo)… ¡de sí mismo! Entradas: 8 €.

CINE

‘Un día volveré’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Cine y Jazz’. EE UU, 1961. Dirección: Martin Ritt. Preámbulo musical con Asociación Pamplona Jazz. Ramón García: piano; Luisa Brito: contrabajo; Álvaro Jarauta: trombón; Iñaki Rodríguez: Saxofón tenor. ‘Semana de la Música de Pamplona’. Entradas: 3 €.

‘Hijas de Cynisca’. Casa de Cultura de Huarte. 19 horas. Quincena ‘Mujer y Deporte’. Película documental de Beatriz Carretero sobre la desigualdad de género en el deporte, un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entrada libre tras retirar invitación.

Festival Internacional Cortometrajes Sociales de Berriozar-FICBE-Fase Concurso. Auditorio de Berriozar. 20 horas. Entrada-donativo: 1 €.

CON NIÑOS

Cuentacuentos. Biblioteca San Francisco, Pamplona. 18 horas. En castellano, con la narradora Carmen Moreno. Niños/as mayores de 4 años. Entrada libre hasta completar aforo.

CHARLAS

‘Coloquios: Lo que nos ha enseñado la Pandemia’. Museo de Navarra. 19 horas. Ponentes: Adela Asua, catedrática emérita de Derecho Penal de la UPV/EHU, magistrada del Tribunal Constitucional (2011-2017) y miembro permanente del Consejo de Estado. Antonio Moreno Ibáñez, catedrático de Economía y Finanzas de la Universidad de Navarra-UNAV. Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC-UAM), galardonada con la Cruz de Carlos III. Modera: Iciar Astiasarán, vicepresidenta de Jakiunde y catedrática de Bromatología y Nutrición, UNAV. Organiza Jakiunde.

‘El pretendido Síndrome de Alienación Parental: otra forma de violencia contra la mujer’. Librería Katakrak, c/Mayor 54, Pamplona. Charla-coloquio con Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y experta en victimología y violencia de género. Organiza Foro de Mujeres MIRaN. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Emilio Arrieta. De la ópera a la zarzuela’. Casa del Vínculo de Puente la Reina/Gares. 19.30 horas. Charla con Mª Encina Cortizo, catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo y autora del libro del mismo título. ‘Bicentenario nacimiento Emilio Arrieta’.

Presentación del libro ‘Emilio Arrieta y el teatro lírico español del siglo XIX’. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 19 horas, Autor: Jesús Mª Macaya Floristán. ‘Bicentenario del Nacimiento de Emilio Arrieta’. Concierto: Andrea Jiménez (soprano) & Pascual Jover (piano): canciones, ópera y zarzuela de Arrieta. Organizan Sociedad Cultural Peña Pregón y Nuevo Casino.

Presentación del libro ’Erbesteko gutunak Victor Hugori’. Katakrak, Pamplona. 19 horas. Presentan: Amaia Lasa y Nora Arbelbide.

Presentación del libro ‘Emigración de la Navarra Atlántica a América (1840-1874)’. Biblioteca de Elizondo. 19 horas.

FERIAS

XXII Fin de Semana Gastronómico en Viana. 18 h Sala Navarro Villoslada. Presentación libro ‘Los cerdos te vigilan’ de Mikel Chasco. 20 h Ruinas de la Iglesia de San Pedro. Concierto Monte del Oso. Entradas: 5 €. 21.30 h Plaza de los Fueros. Toro de fuego. Pincho-pote. Durante el fin de semana, pinchos y menús especiales en los establecimientos colaboradores.

Ferias de Octubre de Tafalla 2021. Viernes a domingo. Viernes a domingo. Ver programa detallado de actos aquí.

VARIOS

‘Navarra Fashion Week’. Baluarte. 22 al 24 octubre. Desfiles de moda de comercio navarro y diseñadores/as locales, concurso modelos y evento que aúna gastronomía, moda y peluquería. Organiza: Déjàvu Models S.L. Entrada gratis, tras retirar invitación (en: www.navarrafashionweek.com) y hasta completar aforo.

‘XXIX Semana Cultural Hispano Alemana’. 21 h. Clausura de la Semana. Cena de hermandad. Hotel Yoldi. Menú: 25 €. Necesaria inscripción previa en: info@sociedadhispanoalemana.com y 948236700.

Mercadillo Solidario con Cáritas de Burlada. Patio de los locales de la Parroquia de San Juan Bautista. De viernes a domingo. Ciclo ‘Otoño Solidario 2021’. Ropa, libros, calzado, etc, donados gratuitamente por comercios y establecimientos de Burlada y comarca de Pamplona, entre otras. Horario: 10:30 a 13:30 y 17 a 20 h.

‘Pamplona es verde’-Taller práctico de huerto urbano. Huerto Comunitario de San Juan, Pamplona. 17 horas. Con Óscar Ibáñez, técnico agrícola y hortelano especializado en agricultura ecológica. Entrada libre previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller de mentoría social. Biblioteca Milagrosa, Pamplona. 17.30 horas. Se dará a conocer el proyecto de Kideak, que busca a personas interesadas en ser voluntarias para ayudar, apoyar y acompañar a jóvenes migrantes de entre 18 y 23 años sin apoyo familiar en Navarra. Entrada libre previa inscripción tfno. 948 24 54 60 o biblimil@navarra.es.

Sábado 23

MÚSICA

‘Canciones para una Reina’. Auditorio de la Ciudad de la Música. 19.30 horas. Concierto ‘Bicentenario del Nacimiento de Emilio Arrieta’. Con Sofía Esparza, soprano, Rinaldo Zhok, piano, y Alicia Griffiths, arpa. . ‘Semana de la Música de Pamplona’-10º Aniversario Ciudad de la Música.

‘Semana de la Música de Pamplona’-10º Aniversario Ciudad de la Música. Plaza de la Ciudad de la Música. 11 h. Bicicletada Musical CDM + Dj Reimy + Jornada de Serigrafía + Concierto Sorpresa + Danza Swing.

Concierto Cuarteto Fluencias + Francesca Croccolino al piano. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 19 h. Música de Emilio Arrieta para cuarteto de cuerda y autores coetáneos. ‘Bicentenario Nacimiento Emilio Arrieta’. Organizan Sociedad Cultural Peña Pregón y Nuevo Casino.

Concierto-homenaje a Arrieta de Sabina Puértolas (soprano) y Rubén Fernández (pianista). Iglesia de Santiago, Puente la Reina/Gares. 20.30 horas. ‘Bicentenario Nacimiento de Emilio Arrieta’. Se requiere invitación, recoger en Ayuntamiento (9 a 13 h) o Casa del Vínculo (9.40 a 16.40 h). Info: 948 34 00 07.

In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble. Iglesia Ntra. Sra. del Pilar, Etxabakoitz, Pamplona. 20 horas. Concierto audio visual ‘Tejiendo sueños-Ametsak ehuntzen’. Distintas partes de obras variadas de compositores actuales. Entrada libre.

Concierto-Oración. Monasterio de la Oliva, Carcastillo. 17 horas. El autor y escritor Alfonso J. Olaz recitará varias reflexiones de su último libro ‘Las miradas de Jesús’. Estará acompañado por la soprano navarra María Lourdes Moratinos, que interpretará diferentes obras de música sacra.

Ópera: ‘Fire shut up in my bones’. Cines Golem Baiona, Pamplona. 18.55 horas. Retransmisión desde el Metropolitan (MET) de Nueva York. De Terence Blanchard. DirigeYannick Nézet-Séguin- Entradas: 21 €.

Concierto de Robe: Gira ‘Ahora es el momento’. Navarra Arena. 21 horas. Robe Iniesta llega con su último trabajo, ‘Mayéutica’. Entradas: Grada: desde 33 €. Pista: desde 36 €.

Pastora Soler: Gira ‘Pastora Soler’. Baluarte. 20 horas. La cantante sevillana presenta su gira más personal y celebra sus más de 25 años de carrera… Entradas: entre 39 y 59 €.

‘Elogio de los críticos, de Satie’. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 19.30 horas. Performance escénica-musical creada por el Colectivo E7.2 para conocer a Satie, padre ideológico de John Cage. Guión de Carlos Crooke y Eva Fontalba al piano. ‘V.III Festival After Cage’. Entrada libre previa inscripción: https://forms.gle/7e49gCag5UeQ1LpBA

Samantha Hudson: ‘Liquidación Total’. Teatro Gayarre, Pamplona. 21 horas. Nuevo “obsceno” espectáculo para presentar su últimio álbum. Entradas: 21,25 a 25 €.

Iñigo De Peque, Berta Moreno. Iglesia de Santa María de Tafalla. 17.30 horas. Ciclo ‘Música para Órgano en Navarra’. Conferencia de Berta Moreno: ‘Hermenegildo Gómez: actividad de un organero “moderno” en la Tafalla del s. XIX’. Íñigo de Peque ofrecerá un concierto de órgano con obras de N. Ledesma, F. Gorriti, B. Íñiguez, etc. Entrada libre hasta completar aforo. Acceso desde una hora antes.

Concierto recital ‘La palabra cantada’. Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Recitado por Iñaki Fresán, barítono y Leire Lisarri al piano. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

Concierto folk Los Hermanos Cubero. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Enrique y Roberto Ruiz Cubero fusionan con maestría el folklore de La Alcarria con el bluegrass americano... ’X Aniversario de la Casa de Cultura. Faro y Vivero de Cultura!’. Entradas: 6 € taquilla, 5 € internet.

Gigatron (Apocalipsis Molón Tour). Sala Totem, Villava. 21.30 horas. Entradas: anticipada: 15 € + gastos, taquilla 18 €.

Concierto Komando Funk. Centro Cultural de Noáin. 20 horas. Grandes clásicos de las últimas décadas sirven de inspiración para realizar versiones llevadas al funk más groovero y actual... Entradas: 8 €.

Eñaut Elorrieta en concierto: ‘Irteera argiak’. Centro Iortia de Alsasua. 20 horas. Actos 50 aniversario de la Ikastola Iñigo Aritza. Entradas: 12 €.

Ángel Ocray: ‘A tu aire’. Casa de Cultura de Beriáin. 18 horas. Flamenco abrazado con el pop. Programa ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Nahiak Nahi. Casa de Cultura de Bera. 18.30 horas. Concierto. Programa ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Concierto de la Coral Mendi de Santesteban/Doneztebe. Iglesia de San Martín de Berroeta. 20 horas. Director: Jon Irazoki. Ciclo ‘Abriendo camino-Coros en Navarra 2021’, organiza Federación de Coros de Navarra.

Coral Cendea de Galar. Iglesia Santa María Magdalena de Enériz. 19 horas. Director: Javier Iriarte. ‘Abriendo camino-Coros en Navarra 2021’.

DANZA

‘Maklak’. Museo Oteiza, Alzuza. 12 y 13 horas. Site specific de la pieza coreográfica ‘Cóncavo-Convexo’ para el Museo. A cargo de Led Silhouette/Jon López & Martxel Rodriguez, con música en directo de Gaizka Sarasola. Encuentro entre música, danza, escultura y arquitectura. Con motivo del aniversario del nacimiento de Jorge Oteiza. Entradas: 8 € (entrada del Museo). Plazas limitadas.

TEATRO

‘Aita’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19.30 horas. Butaca 78. Dirección: Patxi Larrea. Autora: Laura Laiglesia. ‘Festival Teatrodix’. Entradas: general 9 €. Anticipada y personas en paro: 7 €. Carné joven: 4 €.

‘Un cuento’. Civivox Iturrama. 20 horas. Con Teatro en la Chácena. ‘XXIII Muestra de Teatro de Aquí’. Una bella metáfora de la tolerancia... Todos los públicos. Entrada libre previa inscripción en tfno. 010, www.pamplonaescultura.es o la red Civivox.

‘Harri Orri Ar/El Patio de mi Casa’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. Pez Limbo. Entradas: 6 €.

‘Mentiras cotidianas’. Teatro de Ansoáin. 20 horas. Con Producciones Maestras. Entradas: 7 €.

‘¿Esto llaman amor? ¡FUEGO!’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 horas. Con Ropa Tendida. Entradas: 5 €.

‘Ramper, vida y muerte de un payaso’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 horas. Cancamisa Teatro. Entradas: anticipada: 6 €, taquilla: 8 €. Con carné joven: 5 €.

‘Benditas. Todo viene del cielo’. Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía.19 horas. Con El Mono Habitado. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

‘Vengo del mar’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.19 horas. Con Camerino. ‘Muestra de Teatro Amateur de Navarra 2021’. Dirección: Rosa Nagore. Entradas: 3 €.

Gurutze Beitia y Gorka Aginagalde: ‘A guuusssto’. Centro Cívico Pedro Iturralde, Falces. Comedia. 19 horas. Entradas: 5 €.

CINE

125 aniversario de la 1ª sesión de cine en Navarra. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. En recuerdo de los 125 años de la primera sesión de Cinematógrafo en Pamplona (24 de octubre de 1896-Teatro Principal). Presenta Alberto Cañada, responsable de la Filmoteca de Navarra. Piano en directo: Javier Asín. Entradas: 5 €.

‘XX Ciclo de Cine para la Tolerancia y contra el Terrorismo’. Planetario de Pamplona. A partir de las 17 horas. Entrada gratuita.

‘En busca del talento’. Salón Actos Lestonnac, Tudela. 17.30 horas. Proyección documental. Organiza la Asociación Navarra para las Altas Capacidades, ANAC. Aportación: 3 €. Inscripciones: www.anac-navarra.com

‘It Follows’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 horas. ‘Cine Tag’. Director: David Robert Mitchell. No recomendado para menores de 16 años. Los tags de ‘It Follows’ son ‘adolescencia’, ‘relaciones sexuales’ y ‘transición’. Entrada gratuita, previa retirada de invitación desde el día anterior.

Festival Internacional de Cortometrajes Sociales de Berriozar-FICBE-Gala Final. Auditorio de Berriozar. 20 horas. Presentación Trabajos Cercanos. Entrega de premios.

CON NIÑOS

‘La ratita presumida’ y ‘El gato con botas’/’Arratoitxo maripertxenta’ eta ‘Katu Botaduna’. Civivox Mendillorri. 12 (castellano) y 18 h (euskera). Con Kollins Klown. Cuentos escenificados con personajes reales, guiñol y títeres. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Cuentacuentos en euskera-’Ipuinak ipuin’. Geltoki, Pamplona. Hoy ‘Pupuan trapua’, álbum de poesía infantil de Xabier Olaso. 17 h. Taller: niños/as (7-10 años), acompañados por familiares. Entrada gratuita, previa reserva de plaza en la web de Geltoki. 19.30 h. Idoia Tapia, miembro de The Black Birds y vocalista de Skabidean, pondrá voz al cuantacuentos acompañada por Musas y Fusas. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Viaje al centro del cuerpo humano’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 18 horas. Con Spasmo Teatro. Ciclo ‘XX Somos Teatreros 2021’. Entradas: 10 €.

‘Ilargiaren Atzean/Tras la Luna’. Etxarri Aranazko Kultur Etxea. 17.30 horas. Compañía de Teatro Malaspulgas. Entradas: 3 €.

FERIAS

XXII Fin de Semana Gastronómico en Viana. 13 h Casco viejo Ronda Navarro mejicana. 17 h Residencia de ancianos y posterior pasacalles. Gaiteros de Viana. 18:30 h Ruinas de San Pedro. Concierto de la Banda Municipal. 20 h Plaza de los Fueros. Bailables con la Orquesta Vendetta. 21:30 h Plaza de los Fueros. Toro de Fuego.

VARIOS

Paseos guiados en bici por la red ciclable. Salida desde Plaza del Castillo. 10 h. Guía: Jesús Sukuntza, de la Asociación de Medios de Transporte Saludables (AMTS). Mayores de 14 años. Inscripción previa tfno. 010.

Presentación del libro ‘Mujer e ideología en la dictadura franquista’. Ayuntamiento de Murieta. 18.30 horas. Autora: Gema Piérola Narvarte. ‘Ciclo Cultural en Murieta’.

Visita guiada exposición ‘Huellas de la muerte en la edad media y en la merindad de Olite’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 12 h. Con Eduardo Bayona. Proyecto Iconografía y Teatro Medieval (iTM!), promovido por asociación Astrolabio Románico.

‘De setas, vino y música: ‘I Jornada Micológica en Tierras de Iranzu 2021’. Frontón de Alloz. 9 horas. Salidas con los expertos en micología Begoña Ojer y Patxi Pérez Zugasti. Recolección de ejemplares. Clasificación. Explicación especies recogidas. Entrada gratuita. Reservas: 646185264; info@tierrasdeiranzu.com Organizan Ayuntamiento Valle de Yerri y Asociación Tierras de Iranzu.

‘Jornada de las Tres Culturas-Tudela’. 10 h. Visita guiada: ‘Las tres culturas en el conjunto catedralicio de Tudela’. Precio: 4 €. Inscripción en el SAC. Máximo 24 personas.

Domingo 24

MÚSICA

La Pamplonesa: ‘Autumn Reed’. Teatro Gayarre. 12 horas. Obras de Alfred Reed (1921-2005). Dirección: J. Vicent Egea. Entradas: 2 a 4 €.

‘Irrintzi: Laboratorio Vocal’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 12.30 horas. Performance sonora y presentación del laboratorio que sobre la voz llevan a cabo el Colectivo E7.2 y el MUN. ‘V.III Festival After Cage’. Entradas: 10 €

Gazterdi Abesbatza. Arizkunenea, Elizondo. 19 horas. Concierto vocal.

Gizonok Voces de Hombre de Pamplona/Iruña. Iglesia de San Esteban, Zubiri. 12 horas. Director: Imanol Erkiza. Ciclo ‘Abriendo camino-Coros en Navarra 2021’.

Coral Erreniega de la Cendea de Cizur. Iglesia de San Román de Cirauqui. 12.30 horas. Directora: Yaritza Farah. Ciclo ‘Abriendo camino-Coros en Navarra 2021’.

Cantemus Children’s Choir de Hungría. Iglesia de San Bartolomé de Marcilla. 13 horas. ‘XXVI Ciclo Coral Internacional de Navarra 2021’.

Missouri State University de EE UU. Iglesia de Santa María de Los Arcos. 19 horas. ‘XXVI Ciclo Coral Internacional de Navarra 2021’.

Escuela de Jotas Hermanas Flamarique: ‘Festival de la Jota Navarra’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.19 horas. Con la Rondalla Tafallesa y la colaboración especial de GAITAMARABRASS. Entradas: 3 €.

Música de gaita. Sangüesa. 11 h. Actuación itinerante por las calles y plazas por los Gaiteros de Sangüesa.

TEATRO

‘Rey Lear’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. Con Atalaya. ‘Teatrodix Phestibal’. Entradas: general 12 €. Carné Joven 7 €. Persona en paro 10 €.

‘Cabaret Deformado’. Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Con Lilura Teatro. ‘X Aniversario de la Casa de Cultura de Villava-Atarrabia’. Entradas: internet 5 €, taquilla 6 €.

Sara Escudero: ‘Tiempo al Tiempo’. Sala Totem, Villava. Ciclo ‘Totem Comedy’. Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 18 €.

‘Vencidos’. Casa de Cultura de Irurtzun.19 horas. Con Iluna Producciones. Entradas: 6 €.

‘Losers’. Casa de Cultura de Lodosa.19 horas. Txalo. Entradas: 10 €.

‘Descansa en paz’. Casa de Cultura de San Adrián. 19:30 horas. Con Txalo. Entradas: 8 €.

CINE

‘En busca del talento’. Civivox Condestable. 18 horas. Proyección documental. Organiza la Asociación Navarra Para Las Altas Capacidades, ANAC. Aportación: 3 €. Inscripciones: www.anac-navarra.com

CON NIÑOS

‘El Libro de la Selva, el musical’. Polideportivo del Colegio Jesuitinas, Pamplona-Txantrea. 12 y 17 horas. Teatro Circo de los Niños presenta la adaptación al cuento ‘El Libro de la Selva’ en formato musical. Entradas: 8 € anticipada, 12 € taquilla (abierta desde una hora antes del evento).

‘Magia Divertida’. Centro Cultural de Noáin.18 horas. Con el Mago Sicilia, magia y humor… Entradas: 3 €.

‘Lunático y mental’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren. 18 horas. Con Pedro III. Un viaje al interior de la mente… No recomendado menores de 4 años. Entradas: 3 €.

‘Ametsen urtebetetzea’. Auditorio de Barañáin. 12 y 17 horas. Musical infantil en euskera. De la mano de Kantu Kolore. Edad recomendada: 2-12 años. Entradas: 12 €.

‘Tom y Jerry’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 18 horas. Cine infantil. Entradas: 3 €.

‘Oilar bat dago zure teilatuan’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 17 horas. Titiriguiri, Teatro de Títeres. En euskera. Aurrezko prezioa: 3,50 €. Lehiatila prezioa: 4,50 €.

‘Tras la luna’. Auditorio de Ribaforada. 18 horas. Con la Compañía de Teatro Malaspulgas. Entradas: anticipada 6 €, general 8 €.

‘Día del Tren-Cuentatrenes’. Museo de Castejón. 12 h. Cuentacuentos.

VARIOS

XXII Fin de Semana Gastronómico en Viana. 12:30 h. Casco Antiguo. Actuación de la txaranga Gazte Berri y los Gigantes de Viana.

XV Concurso Navarro de Txistorra y II edición del concurso de recetas online #cocinandocontxistorra. Interior del Txoko del Carnicero, con jurado y carniceros voluntarios pero sin asistencia de público. A las 12:30 h. en la Plaza Alfredo de Floristán (barrio Milagrosa), entrega de premios finalistas y al mejor elaborador de txistorra de Navarra. También, el premio a la persona ganadora de la competición de recetas online. Certamen organizado por el Gremio de Carniceros y Charcuteros de Navarra, subvencionado por el Gobierno de Navarra y con el patrocinio de Reyno Gourmet y Caja Rural.

‘De setas, vino y música: ‘I Jornada Micológica en Tierras de Iranzu 2021’. Plaza de Alloz.10:30 h Exposición de setas recolectadas el día anterior y visita guiada a la exposición a cargo de la bióloga Begoña Ojer. 12 h Concierto de música folk y danzas. Grupo Korrontzi. 13:30 h Show cooking y degustación de setas hongos y productos artesanos de Tierras de Iranzu a la brasa a cargo de Hostal restaurante Ibesi de Lezaun. Cata comentada de vinos ecológicos, Bodegas Lezaun. Cata de sales ecológicas de manantial “Sales de Oro”, Salineras Gironés. Jornada gratuita.