Los fanáticos de Star Wars celebran su día este 4 de mayo

Actualizada 04/05/2020 a las 13:14

Cada 4 de mayo, los seguidores de la saga creada por George Lucas celebran el Día de Star Wars, un homenaje que surge de un curioso juego de palabras que tuvo su origen el 4 de mayo de 1979.

En aquella fecha, se publicó en el diario London Evening una nota en la que los miembros del Partido Conservador felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra. El texto se titulaba: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulation”. Un ocurrente juego de palabras que utiliza una de las frases más celebradas de la saga “Que la fuerza te acompañe” o “May the Force be with you”. Posteriormente, los seguidores de la saga se encargaron de difundir el 4 de mayo (May the 4th) como el Día de Star Wars. Muchos de ellos aprovechan para disfrutar de una maratón de las películas, como hicieron en 2015 los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Y también se realizan campañas comerciales con ofertas de los productos de Star Wars.

Hoy, además, se estrena la última de las películas de la saga, ‘El ascenso de Skywalker’ (el capítulo IX), en streaming. Así que los fanáticos pueden ver el universo completo de la Guerra de las Galaxias desde el episodio IV, que vio la luz en 1977, hasta este último largometraje.