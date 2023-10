Ocho proyectos premiados en los Encuentros de Arte Joven 2023

Los Encuentros de Arte Joven 2023, que este año alcanzan su 39ª edición, han culminado este domingo con la entrega de premios a los ocho proyectos destacados por el jurado.

Los trabajos premiados han sido 'Transición por corte' de Carlota Vidán López; 'Si te doblas, yo me retuerzo' de Leyre Arraiza Sancho; 'Way to Timisoara' de Patricia Echegaray Altuna; 'Halley' de Julio Montañana Hidalgo; 'Un solo día' de Clarissa Costagliola; 'La vergüenza' de Leire Ipas Garayoa; 'Madrid. Línea 6' de Pilar Bravo de Lallana y 'Fragmentario' de Anne Ganuza Jorge.

El galardón incluye un premio adicional de 1.375 euros, además de los 800 euros por participar en esta edición y el disfrute de cuatro talleres como profesionales de distintas disciplinas artísticas.

Durante la entrega de premios, la vicepresidenta Alfaro, que ha felicitado a las personas premiadas y participantes, ha destacado la necesidad de fomentar espacios de encuentro, intercambio, visibilización y aprendizaje para artistas jóvenes navarros.

En este sentido, ha puesto en valor la celebración de estas jornadas, que “pretenden ayudar en el acceso a recursos y medios para que las y los jóvenes puedan embarcar en un mundo arriesgado como lo es el del trabajo y el gusto por lo artístico”.

OCHO PROYECTOS LAUREADOS

En cuanto a las obras ganadoras, en la modalidad de Artes Plásticas y Visuales, el jurado compuesto por la directora de cine documental Marina Lameiru, el artista visual Javier Arbizu y la crítica de arte, escritora y comisaria Angélica Tognetti ha destacado las siguientes propuestas:

El proyecto 'Transición por corte' de Carlota Vidán López con por generar un discurso sobre la imagen y el cine a partir de una experiencia vital.

'Si te doblas, yo me retuerzo' de Leyre Arraiza Sancho por la complejidad formal y la seguridad en una propuesta sensible y madura.

'Way to Timisoara' de Patricia Echegaray Altuna con por generar una obra visceral a partir de archivos personales.

Respecto a la modalidad de Artes Escénicas y Músicas, el jurado, conformado por el bailarín, coreógrafo y físico Martxel Rodríguez, la música y creadora Edurne Arizu, y Sudurgorri vocal estudio, formado por Iker Bengotxea e Izaskun Zurutuza, ha seleccionado las siguientes propuestas:

'Halley' de Julio Montañana Hidalgo por la multidisciplinaridad de la propuesta a través de un monólogo basado en el teatro de objetos y la hibridación con audiovisual.

'Un solo día' de Clarissa Costagliola por su coherencia conceptual, adecuada justificación y apretura a su transformación y desarrollo.

Por otro lado, en la modalidad de Literatura, el jurado compuesto por Bárbara Mingo, Izaskun Igoa y Daniel Franco ha destacado los trabajos

'La vergüenza' de Leire Ipas Garayoa por su voz narrativa contundente, la exploración ensayística y el discurso.

'Madrid. Línea 6' de Pilar Bravo de Lallana por la estructura circular del poemario que trata de aproximarse a los cuerpos alienados.

Finalmente, la obra escogida dentro de la modalidad de Diseño por el jurado, conformado por Berta Osés de Taller Beruta, Iñigo Villar de Kreiva estudio y Lluna de Ozeano Studio, ha sido: "Fragmentario" de Anne Ganuza Jorge por su mirada contemporánea a la indumentaria tradicional y a la sostenibilidad.

39ª EDICIÓN

La edición ha contado con un total de 87 trabajos entre las cuatro modalidades que articulan el certamen, de los cuales se han seleccionado 12 obras del ámbito de las artes plásticas y visuales, 8 de artes escénicas y músicas, 7 de literatura y 3 de diseño, en total 30 proyectos que se han presentado al público en el festival de este fin de semana.

Además del festival, el programa de este año ha incluido seis talleres multidisciplinares y una residencia artística en Lekaroz, además de una tutorización y seguimiento de los trabajos antes de su presentación por parte del jurado de cada modalidad.

El último taller de Encuentros 2023 será impartido por Berta Osés, también miembro del jurado, que tendrá lugar el 26 de octubre en el Atelier Beruta. La inscripción es gratuita y se puede hacer a través de la página web del Instituto Navarro de la Juventud.

A un paso de la cuarentena, Encuentros de Arte Joven es el programa más antiguo del Instituto Navarro de la Juventud promovido anualmente cuyo objetivo es crear una red de comunidad artística joven que exponga y dialogue sobre las prácticas artísticas y los espacios de producción de arte. A su vez, pretende ofrecer un espacio para compartir experiencias, procesos y aprendizajes con relación al trabajo artístico.