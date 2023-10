Cuatro años para volver a escuchar a "la gran esperanza del rock español"

Cuando en 2020 Los Zigarros lanzaron su último disco en directo arropados por la plana mayor del rock, un género por entonces dado ya por muerto varias veces como estilo vigente, las expectativas puestas en ellos como necesario relevo generacional parecían hacerse realidad. Y entonces, desaparecieron cuatro años.

"Estuve con mi mayor crisis, tres años sin poder escribir, y fue algo que detonó la pandemia", alega en una charla el espigado cantante y compositor Ovidi Tormo, quien junto a su hermano Álvaro, Adrián Ribes y Nacho Tamarit conforma esta banda fundada en Valencia hace ya 12 años.

El grupo siempre se ha tomado su tiempo para publicar nuevos trabajos desde aquel 'Los Zigarros' (2013), una manera de gestionar su carrera contraria a la urgencia de estos tiempos en los que han logrado lentamente colgarse la vitola de "gran esperanza del rock español".

Tras el mencionado '¿Qué demonios hago yo aquí?' (2020), grabado en vivo en el Teatro Circo Price de Madrid junto a Fito Cabrales, Carlos Tarque, Ariel Rot y Leiva, entre otros, todo hacía pensar que Universal Music, su anterior compañía, les urgiría a asumir rápidamente esa condición de herederos con un nuevo álbum.

"Pero en la pandemia me parecía que no tenía ningún sentido hacer nada. Yo pensaba: ¿quién va a querer escuchar una canción ahora? ¿Y de qué hablo? Yo estaba acabando una relación y estaba mal", justifica el mayor de los Tormo sobre su largo paréntesis de parón creativo... Hasta que se enamoró "perdidamente".

Así surgió su cuarto disco de estudio, 'Acantilados' (Cultura Rock Records), publicado este pasado viernes y concebido sin tapujos como "una carta de amor" que incluye cortes tan explícitos en ese sentido como "Casarme contigo".

"Trata de un hombre ante el abismo que provoca el amor nuevo, el saber que tienes que tirarte y que pase lo que tenga que pasar", reconoce ante canciones que hablan de exponerse a la incertidumbre para ganar como "No pain no gain" o la que le da título al álbum.

Desde que suena 'Aullando en el desierto', primer sencillo y primer corte, "es como levantarte por la mañana, abrir la ventana y que te pegue el sol", en claro contraste con 'El monstruo', que cierra el repertorio, como si fuesen "la obsesión del nuevo amor por la mañana y por la noche".

LEIVA COMO PRODUCTOR

Una de las grandes peculiaridades de su retorno es la producción de su buen amigo Leiva, después de tres discos con Carlos Raya a los controles del estudio. "De él aprendimos mucho, por ejemplo a no meternos en líos de egos sobre si esto mola más o menos, pero después de tres discos, tocaba cambiar", justifican.

"Leiva es muy amigo, nos quiere un montón, somos fans mutuos y pensamos que nos lo íbamos a pasar muy bien con él, que iba a entender nuestra música, y así ha sido. Le dimos el poder de que opinara de todo. Hasta que no nos gustaba a los tres, no iba para adelante", señalan los Tormo sobre el origen de esta colaboración junto al exmiembro de Pereza.

Con la incorporación al conjunto además de César Pop, la novedad más clara en lo musical en las nuevas canciones de estos dos hermanos guitarristas es que suena "más piano que nunca", entendiendo esto en el sentido más amplio de la palabra: teclados, piano, órgano, sintetizadores...

"El piano siempre ha sido un instrumento con el que hemos compuesto y que nunca había había llegado a aparecer en la grabación. César vino con un montón de cacharros para jugar y aquí hemos evitado todo lo posible los típicos solos de rock and roll a favor de solos de órgano", desvelan.

Se percibe claramente en "Barcelona", en la que Los Zigarros se revisten de Queen, con un puente trenzado sobre las teclas que de repente se revuelve y lleva la canción en otra dirección, un recurso atrevido cuando se estila la música más instantánea y breve.

Otro cambio que trae "Acantilados" es el de la compañía que lo edita: "Para una multinacional como Universal, una banda como nosotros no somos una prioridad en ningún caso en comparación con lo que generan artistas como Manuel Carrasco, Alejandro Sanz o Enrique Iglesias. Su movida no es el rock and roll, pero yo creo que, si inviertes en una banda, tienes que invertir de verdad".

El próximo 11 de noviembre arranca la gira de presentación con un concierto en la sala Mamba de Murcia, al que seguirán otros como el de Málaga el día 17 (París, 15), en Alicante el 18 (The One) o en su Valencia natal con dos citas consecutivas el 15 y 16 de diciembre en la sala Moon.

Ya en 2024, llegarán otras actuaciones como las de Madrid (The Music Station Príncipe Pío) los días 11 y 12 de enero o la de Barcelona (Razzmatazz) un día después.