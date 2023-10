El "fenómeno Quevedo" ya está en Pamplona

concierto, los exteriores del Lucía Pombo, de Pamplona, quien, junto a su hermana, lleva en la cola desde las nueve de la mañana. A las 7.00 de la mañana de este viernes 6 de octubre, 14 horas antes del comienzo del, los exteriores del Navarra Arena acogían ya a los primeros incondicionales. El canario Quevedo colgó el cartel de “sold out” el mismo día en que las entradas salieron a la venta. “Sí, sí. Las cogimos en febrero. No dormimos hasta que nos llegó el mail. Sabíamos que se iban a agotar enseguida. Pero va a merecer la pena seguro”, aseguró, de Pamplona, quien, junto a su hermana, lleva en la cola desde las nueve de la mañana.

“Hemos venido a las 11.00. No podíamos fallar”, reconocía Sandra Torres. Algunos han decidido perder un día de clase, y hay quien, incluso, ha mandado a sus familiares a guardar sitio. “Aquí estoy desde la hora de comer, no quería que faltara a clase y he tenido que plantarme aquí desde las dos”, explicaba Julia Méndez, mientras junto a unos frutos secos y una botella de agua, le guardaba sitio a su hija Laura. Para otros, el día comenzó con “duras decisiones”. “La vida va de eso, ¿no? He preferido Quevedo que ir a clase. Pero solo tenía optativas, eh”, aseguraba entre risas Dani Sánchez.

Verónica Lameiro, Miriam Sánchez, Lucía Sanjulián, Laura Aguirre y Mencía Echeverría salieron de Santander a las 8.30 y llevan en el Navarra Arena desde las 12. Todas, con una camiseta con un mensaje claro: “Quevedo, quédate, pero conmigo”. “Vamos a donde haga falta, lo importante es ir juntas, pero a donde sea”. Desde hace dos meses, decidieron que este mes iba a estar centrado en el artista: “Mañana vamos a Bilbao y el 12 a Zaragoza. No nos lo podemos creer”, decían entre risas. A las 19.00 se abrirán las puertas y a las 20:30 arrancará el concierto.