‘Travéstika’, el show que saca a las ‘drags’ de la noche en la sala Zentral de Pamplona

Empezó como un pequeño show que hacían unas drag queens navarras antes y después de ver el programa de televisión 'Drag Race España', pero el éxito obtenido les animó a saltar a una gran sala como Zentral, donde este domingo por la tarde arranca 'Travéstika'. Se trata de un formato que aúna fiesta y espectáculo durante seis horas, presentado por Gata al Kuadrado y Exia Vermut, que incluirá "desde los números más clásicos a lo más raro del panorama actual”, según presentaron este martes. Intervendrán artistas como Marcus Massalami (uno de los 'drag kings' más famosos a nivel nacional), Anestesia (San Sebastián), La Tati Kieta (Valencia) y Xtreya (Pamplona). Esta último se mostró feliz con la iniciativa: “Yo siempre he trabajado de noche, y para una travesti salir del mundo de la noche, la oscuridad, de un antro, para cuatro borrachos que al día siguiente ni se van a acordar de lo que has actuado, que me digan que podemos trabajar en una sala tan grande, de tarde, de día, con un público mucho más amplio, gente joven, gente mayor, van a venir a verlo...estoy muy contenta”, dijo. La fiesta incluirá además una sesión de DJ Shuka.

“Teníamos cerca Bilbao, o incluso Santander, que tenía más movimiento de este tipo, pero creemos que con un gran formato como éste podemos llegar a cambiar mentes de gente que a lo mejor caiga aquí sin saber muy bien lo que es”, explicó ayer Gata al Kuadrado. “Creemos que Pamplona es moderna, es amable y queremos que este espacio lo ponga un poco a prueba”, añadió.

'Travéstika' incluye “desde el teatro más clásico, a algo del teatro más español, la cartelera más última de series o shows de televisión, música en directo de distintos tipos o equilibrios en alturas”, explicaron ayer. Anuncian regalos, sorteos y sorpresas. “Para mí es un punto de partida muy chulo que puede llegar a ser un referente del norte en cuanto a espectáculos de este tipo se refiere”, explicó Exia Vermut, cocreadora del espectáculo.

Las fundadoras vieron que había gente del colectivo LGTB que no se sentía a veces a gusto en la noche de Pamplona y, por otra parte, gente mayor de ese colectivo que no puede estar en fiestas a altas horas. En ellos han pensado, y también se abren a las generaciones más jóvenes: “Los txikis son los mayores fans que tenemos”, apuntaron.

“Para nosotros era fundamental que el proyecto naciera de la sociedad navarra y no importar espectáculos como Churros con chocolate”, apuntó el gerente de Zentral, Javier Muruzábal. La intención es que 'Travéstika' se convierta en una cita mensual, distinta cada vez, y tienen ya fecha para la segunda el 12 de noviembre.

“Luchamos también así contra la idea del 'sexilio', que en un sitio tan rural como navarra es muy necesario; la idea de no necesitar salir de Pamplona para ver mundo sino traer el mundo a Pamplona”, añadió Exia Vermut.