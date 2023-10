Eulalia Valldosera, artista y activista mística: "Lo que pide la Tierra es colaboración"

La artista y "activista mística" Eulalia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963) ofrecerá este viernes dentro del programa Mapamundistas 2023 la charla performativa 'Acción Fotónica II', en el salón de actos del Museo de Navarra a las 19.30 horas. Valldosera propondrá una narración audiovisual y participativa acerca de la entidad viva de la Tierra y de su proceso actual de transformación global. La artista dará a conocer una serie de dibujos que describen la evolución del cuerpo sintiente de la Tierra, ofreciendo un nuevo modo de percibir y traducir el lenguaje visual.

Eulalia Valldosera se licenció en Bellas Artes en Barcelona. Entre 1990 y 1995, vivió en Ámsterdam donde se licenció en Audiovisuales en la Gerrit Rietveld Akademie. En 1999, residió en Berlín becada por la DAAD. Pionera de un modo de hacer multidisciplinar, su obra se articula en torno al fenómeno lumínico. Se han organizado exposiciones sobre su obra en la Fundación Tapies (Barcelona), la Witte de With (Rotterdam) o el Museo Reina Sofía, entre otras instituciones.

¿Qué puede esperar la gente que se acerque el viernes al Museo de Navarra?

El foco principal para mí es transmitir el contenido de lo que llamo el mensaje de la Tierra. A partir de unas láminas que dibujé en 2018 apareció la Tierra vista desde el cosmos y, lámina tras lámina, la Tierra se iba transformando y me iba contando en su propia voz la transformación que está viviendo, y con ella también todos nosotros. Lo que hago es desglosar ese material visual y escrito que obtuve en visión interior, en estado de meditación, y lo que hago es dar herramientas al público para que lo pueda comprender y sentir. Invito a sentir, a meditaciones que son visuales, guiadas, para percibir desde otro lugar, desde un lugar más interior.

¿Se puede decir que es una médium?

Se puede decir, sí. Digamos que la tecnología ritual necesita entrenamiento y que lo que hace es neutralizar, limpiar, los canales de percepción que tiene todo ser humano. Y de alguna manera también ampliar para empezar a percibir lo no visible.

¿Esa capacidad hay que cultivarla? Usted se formó en caminos espirituales incas, por ejemplo.

He bebido de una tradición muy esencial. Digamos que esa parte chamánica existía y se ha perdido en muchos sitios. Cada cultura ha tenido su tecnología. Yo en mi caso fui a tomar la tradición que cultivó la cultura inca.

cedida

¿Y qué le dice la Tierra sobre esa transformación? No será un mensaje optimista.

Es optimista total y absolutamente, pero como todo cambio y toda transformación puede ser dolorosa, porque significa soltar lo que para ti significaba seguridad, orden, control, porque te das cuenta que está anclado en un sistema que responde a tu llamada interna. Es un proceso que está viviendo todo lo que está vivo en la Tierra, no sólo los humanos. Se ha hablado de ese periodo, se ha hablado del apocalipsis como un periodo de limpieza y de que salen a la luz memorias emocionalmente difíciles de transitar. Ahí tenemos las guerras, las persecuciones... de algún modo toca ir a la causa que está a nivel de ADN en la sangre.

¿Y esto cómo lo dibuja?

Es algo muy bonito porque la Tierra es como una célula sanguínea y me empezó a visualizar cómo eran esos tumores que hay que reconducir. Esa posibilidad de sanarnos, autosanarnos, es lo que va a despertar en lo humano, vamos a algo muy bello, muy poderoso, porque vamos a evolucionar mucho. Ya se está notando, sobre todo en el arte, hay más facilidad de canalizar, de abrir espacios de autoconocimiento para aprender a ampliar la conciencia, tus capacidades, que son muchas más.

¿El arte sería una herramienta para adaptarnos a esta transformación?

Lo que pide la Tierra es colaboración. La Tierra va a hacer un salto evolutivo, eso viene dado astronómicamente, porque la Tierra gira, tarda 26.000 años en dar un giro completo alrededor del núcleo de la galaxia. Ahora ingresamos desde el 2012 en lo que se llama la banda de fotones, es decir hay un mayor ingreso de luz, luz es conciencia, luz es recuperar la fuerza innata del ser humano y ella, como es también una entidad consciente, va a hacer ese salto evolutivo. Los humanos tenemos la opción de acoplarnos a ella y hacer ese salto o seguir en lo mismo. De seguir en lo mismo ya sabemos cómo terminará todo, porque nos estamos cargando el medio. Ese invitación tiene que ver con sentirnos fractal de la Tierra, estamos hecha de la misma materia.

¿Se puede encuadrar su discurso en el ecologismo?

Sí, evidentemente. De hecho desde mi primera pieza que fue 'Plastic Mantra' veo una correlación entre la limpieza de la psique y la limpieza de lo que consideramos naturaleza o exterior. En realidad lo que está ahí fuera es un reflejo de lo que está dentro. En ese orden claro que podemos hablar de un ecologismo, pero no de protección, es un activismo, como un feminismo, porque la esencia de la Tierra es femenina. Hay ahí una visión distinta de la ecología que conocemos, que más bien es paliativa.

¿Su ecologismo sería más radical, entendido como ir a la raíz?

Sí, sería darnos cuenta que cuando vamos a extraer un mineral determinado en una mina primero hay que pedir permiso a ese mineral, porque tiene una conciencia. Es algo que se ha hecho siempre y que los grandes sistemas sociopolíticos negaron al individuo porque suponía perder control de poder, de ahí la percepción de las brujas y de todas las personas que tenían algún dote de sanación innato.

¿Qué respuesta suele tener?

Lo que a mí me interesa es más dar herramientas que soluciones, porque no las tengo, pero sí tengo herramientas. Al final es registrarlo en tu cuerpo sintiente, no sólo en tu mente. Estamos acostumbrados a desligarlo. Hay algunos que siguen con muchísimo interés en obtener estas herramientas pero el mainstream me lo ha puesto difícil. Es así. Estoy planteando una posibilidad a la que tenemos mucho miedo, que ha sido perseguida, y eso está vigente aún en el campo cuántico.