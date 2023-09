'La ternura' de Sanzol cobra vida en el cine

Del teatro a la gran pantalla. Escrita y dirigida por el navarro Alfredo Sanzol -actual director del Centro Dramático Nacional y uno de los dramaturgos más destacados del momento-, La ternura ya tiene su versión cinematográfica, protagonizada por Emma Suárez, Gonzalo de Castro, Alexandra Jiménez, Fernando Guallar, Anna Moliner y Carlos Cuevas. La ternura, que lleva como subtítulo Amores posibles en situaciones imposibles, es una comedia romántica “de leñadores y princesas” y una historia llena de enredos, risas y grandes dosis de ternura.

El filme, dirigido por Vicente Villanueva, se presentó ayer en el Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la segunda Gala RTVE que tuvo lugar en el Teatro Victoria Eugenia. El elenco, encabezado por Emma Suárez y Gonzalo de Castro, también compareció en rueda de prensa. “Desde el momento en el que vi la obra de Sanzol, vi que había una película de aventuras muy chula”, comentó Vicente Villanueva, para quien la adaptación al cine ha sido “muy fácil”: “Es verdad que hay muchos géneros que se mezclan, pero hemos creado un mundo y cuando entras en él, te lo crees”, aseguró. La ternura cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos y las confusiones.

“La Reina Esmeralda es un personaje divertidísimo”, aseguró Emma Suárez. “Es una película de época, con seis actores caracterizados con la peluca, el corpiño, las faldas... El trabajo de ensayos también fue muy teatral, muy de coreografía y muy divertido”, explicó la actriz.

“UN TEXTO EXTRAORDINARIO”

“Yo vi la función en el Teatro de la Abadía y dije: ‘¡Qué maravilla de texto!’. Creo que Sanzol estaba iluminadísimo”, recordó el actor Gonzalo de Castro. “En esta película hemos hecho lo más fácil, que es divertirnos. Hemos tenido la fortuna de tener un texto extraordinario, con una floritura, una construcción, unos colores y una forma de decir y de declamar que no siempre tienes la ocasión. Son estas cosas que la vida te regala y las tienes que agarrar”, resumió sobre su experiencia en La ternura.

Durante el rodaje, el equipo se desplazó hasta diversas localizaciones de Las Palmas de Gran Canarias, Madrid y la playa de Cosón (República Dominicana), donde vivieron todo tipo de aventuras, rodaron en un tiempo récord (seis semanas) y se enfrentaron a todo tipo de retos.

Estrenada en abril de 2017, La ternura ha sido uno de los montajes teatrales más aclamados de los últimos años. Seis años después de su estreno, aún sigue en cartel, actualmente en el madrileño Teatro Infanta Isabel.

Alfredo Sanzol: "La peli tiene la misma atmósfera que la obra"

¿Qué sensación le produce que ‘La ternura’ tenga esta segunda vida cinematográfica?

Es muy satisfactorio cuando haces un trabajo y luego ese trabajo genera otras cosas. Vi la película en un pase y me quedé muy contento. Tiene la estructura, los personajes y las atmósferas de la obra. El director, Vicente Villanueva, me comentó: “Quiero hacer una peli, pero que tenga mucho de la obra”. Por ejemplo, los diálogos conservan la forma que tienen en la obra, con un estilo que recuerda al siglo XVII. Es algo que no se suele ver en cine y la verdad es que queda muy guay.

En la presentación, Emma Suárez resaltó el dinamismo y el carácter trepidante del texto. Incluso dijo que hablaba al ritmo de la película...

Es verdad, porque la obra está escrita con mucho ritmo, sonoridad, con muchas imágenes, con mucho juego de lenguaje...

Se ha dicho que es una película difícil de etiquetar.

Hay una parte de comedia romántica, pero esa trama romántica se usa para hacer crítica social, que es lo esencial de la peli. Todo eso está enmarcado en un ambiente de aventura, de magia, de fantasía...

¿Qué le ha parecido ver a Emma Suárez como la Reina Esmeralda?

Ella es una actriz buenísima. Estoy encantado con el reparto que tiene la película, porque los seis actores son buenísimos y estoy muy contento con el trabajo que hacen. Es algo realmente llamativo.

¿Qué porcentaje de participación ha tenido en esta adaptación cinematográfica?

Al principio pensamos que yo también estuviera en el guion. Pero durante las charlas que tuve con Vicente, vi que él tenía una idea muy clara. Sobre todo me gustaba que Vicente quería respetar la estructura, los temas y los personajes, así como los propios diálogos. Entonces le dije que él hiciera la versión. Una vez que confías en un director para que use un material, también es muy importante la libertad creativa. Además, en un rodaje siempre hay cambios. Mi colaboración se ha centrado sobre todo en hablar mucho con Vicente antes de que él se pusiera manos a la obra.

‘La ternura’ se estrenó en 2017 y seis años después sigue en cartel. ¿Por qué ha conectado tan bien con el público?

Si lo supiera exactamente, mañana haría otra obra igual, pero siempre hay un factor que se te escapa. Es muy complicado nombrar ese factor, es algo que no se puede pillar, porque en realidad es una mezcla de muchísimas cosas. Como en el resto de mis obras, La ternura surgió de un impulso de querer contar algo que a mí me preocupaba, me interesaba o me movía.

La gente que ha ido a ver ‘La ternura’ se lo ha pasado muy bien.

En eso los actores son esenciales. La comedia es un elemento fundamental en La ternura, pero el trabajo de los actores ha sido importantísimo. En la película, los actores también hacen un trabajo físico a la hora de interpretar a sus personajes. Creo que los actores de la película comparten la misma energía que los de la obra de teatro.

En la próxima temporada del CDN dirigirá ‘La casa de Bernarda Alba’. ¿Cómo surgió esta incursión en el universo lorquiano?

Cuando tenía 13 años me regalaron las Obras completas de Lorca que editaba Aguilar. Leí La casa de Bernarda Alba con 13 o 14 años y desde entonces ha formado parte de esas obras que han estado cerca de mí. A la hora de hacer esta obra, también fue muy importante una larga conversación que tuve con mi madre acerca de la sexualidad. Una mujer de 83 años y un hombre de 51 estuvieron hablando durante una larga tarde acerca de ese tema. Entonces me di cuenta de que La casa de Bernarda Alba sigue estando muy viva. Sentí la necesidad de hablar de una realidad que creemos ya pasada, pero que no lo está en absoluto.

Como usted mismo ha escrito en la nota del director, ¿hay más Bernardas y Bernardos de los que pensamos?

Exacto. Además, este verano hemos tenido grandes momentos bernardianos, como todo lo que ha pasado con la selección femenina de fútbol, todos esos gestos de humillación hacia las mujeres.