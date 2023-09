El cine navarro se muestra en varias secciones del festival de San Sebastián

El cine navarro o vinculado a la Comunidad foral tendrá una presencia más humilde que otros años, pero presentará algunas producciones en San Sebastián. Así, después de estrenarla en la Semana de la Crítica de Cannes, la navarra Irati Gorostidi presentará Contadores en la sección Zabaltegi- Tabakalera. Este corto nace de una investigación sobre la época de la Transición en la que el movimiento obrero se divide entre los más posibilistas y los más libertarios, y se sitúa en la asamblea de una fábrica en la Gipuzkoa de 1978.

En la sección Zinemira se podrá ver Una vida no tan simple, dirigida por el pamplonés Félix Viscarret, una “comedia dramática” en torno a la edad en la que se está yendo la juventud y no se llega a cumplir con todos los frentes del día a día, e Irati, la película fantástica dirigida por Paul Urkijo, rodada en buena parte en Navarra, donde también está ambientada pero en el siglo VIII.

La sección Made in Spain, una muestra no competitiva con la que se quiere dar proyección internacional a las películas, incluye Las chicas están bien, ópera prima de la tafallesa Itsaso Arana que se estrenó en el festival de Karlovy Vary, y Bajo Terapia, la película dirigida por Gerardo Herrero en Pamplona en torno a una particular consulta psicológica para parejas. Esta misma sección incluye una película que ha seguido durante dos años y medio al futbolista navarro Juan Carlos Unzué, Unzué. L’últim equip del Juancar, dirigida por Xavier Torres, Santi Padró y Jesús Muñoz.

En la Gala del cine vasco se proyectará Arnasa betean, emakume zinegileak, dirigida por la guipuzcoana Bertha Gaztelumendi y la tudelana Rosa Zufía, en torno a varias directoras de cine. Entre ellas, las navarras Maddi Barber, Ana Díez, Marina Lameiro, Ana Murugarren, Arantza Santesteban y Helena Taberna.

Además, Cerrar los ojos, la esperada vuelta al cine de Víctor Erice, que recogerá un Premio Donostia, se basa en un guion escrito al alimón con el navarro Michel Gaztambide. Y en la Sección oficial la serie La mesías, de Los Javis, supondrá el debut como actriz de la cantante Amaia Romero.