El Festival de San Sebastián, ante una edición con poco glamour y mucha carga emocional

El 71 Festival de San Sebastián comienza este viernes marcado por la ausencia del glamour de Hollywood y con una programación muy variada que va desde lo nuevo de Isabel Coixet o los Javis a documentales sobre C.Tangana o el exdirigente de ETA Josu Ternera, que ha generado polémica antes de su estreno.

Y en el que, tras el aplazamiento del premio Donostia a Javier Bardem, sindicado en EE UU y afectado por la huelga en EE UU el galardón de honor más destacado será para Víctor Erice, que asistirá al festival tras dar plantón el pasado mes de mayo a Cannes, donde se presentó su última película, 'Cerrar los ojos', con su ausencia como protagonista.

Pero está claro que en este San Sebastián, más complicado que otros años, no faltarán estrellas europeas ni latinas para acompañar a las 232 películas que se proyectarán entre el 22 y el 30 septiembre, dieciséis de las cuales se disputarán la Concha de Oro.

PRIMER DONOSTIA PARA UN CINEASTA VASCO Y OTROS DOS, EN DIFERIDO

Treinta años después de su última película y con 83 años cumplidos, Víctor Erice (Vizcaya, 1940) será el primer cineasta vasco en recibir un Premio Donostia, y lo hará el día 29 de septiembre coincidiendo con el estreno en salas de su nueva "obra maestra", la cinta 'Cerrar los ojos' que bien podría ser su testamento fílmico.

Otro español, Javier Bardem, protagonista además del cartel del festival de este año, tendrá que recibir su Donostia al año que viene. "La entrega del premio física no puede ser", admitía con pesar José Luis Rebordinos, el director del Zinemaldia, aunque perfectamente alineado con los actores y guionistas americanos.

El tercer Donostia, que se entregará en diferido en la gala inaugural del 22 de septiembre, es para el genio de la animación japonesa Hayao Miyazaki, que se retiró por cuestiones de edad y al poco de irse inició un nuevo proyecto que ha culminado en 'El chico y la garza', otra maravilla en la línea de 'El viaje de Chihiro' o 'La princesa Mononoke', que inaugurará el festival fuera de concurso.

LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA, SU AUSENCIA, SU PERSISTENCIA Y JOSU TERNERA

En cuanto a las películas de esta edición, hay un tema que marca varias de las producciones a priori más interesantes. La memoria, ya sea su ausencia o su persistencia, el olvido, la reconstrucción, e incluso, el perdón, están presentes en un buen puñado de películas.

Desde 'La isla roja', de Robin Campillo, que ocurre en las colonias francesas de los 70 en Madagascar, al más reciente paso por la pandemia del rumano Cristi Puiu, 'MMXX', ambas en la competición.

También opta a la Concha de Oro la reivindicación de la memoria para saber quién es uno mismo que plantea 'Great Absecence', de Kei Chika-Ura.

Mientras que fuera de la competición están el regreso a la animación de Fernando Trueba y Javier Mariscal con 'Disparando al pianista', la investigación de la desaparición de un músico de jazz a mediados del siglo pasado. Y no hay que olvidar 'Cerrar los ojos', memoria del cine sobre cine del que será recordado, con la que Erice regresa a la dirección 31 años después de "El sol del membrillo".

Pero el que más polvareda ha levantado ha sido el documental 'No me llame Ternera', sobre el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, al que entrevista en profundidad para Netflix el periodista Jordi Évole. Rebordinos tuvo que recordar que "dar la voz no es dar la razón" y que una película debe ser vista primero y sometida a crítica después.

ESTRENOS ESPAÑOLES Y LAS "OTRAS" ESTRELLAS, LOS "JAVIS" INCLUIDOS

Del cine español destaca el estreno en la competición del festival de Isabel Coixet, con 'Un amor', con Laia Costa y Hovik Keuchkerian; 'O corno', primera película en gallego en el festival, segundo filme de la vasca Jaione Camborda, y la cinta de animación 'El sueño de la sultana', sobre el cuento feminista de Begum Rokeya, de la donostiarra Isabel Herguera.

Y fuera de competición hay mucha expectación por ver el documental sobre C.Tangana, 'Esta ambición desmedida', o la nueva serie de los Javis, 'La Mesías', que llegará a San Sebastián con parte de su reparto, entre las que están Macarena García o Ana Rujas.

También pasearán por el Kursaal actorazos como Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Dominic West, Mads Mikkelsen, Griffin Dunne, François Cluzet o Emmanuelle Devos, y cineastas como J.A. Bayona -flamante candidato a pelear por el Óscar para España-, Maite Alberdi, Todd Haynes, Michel Franco, Matteo Garrone, Johathan Glazer, Valeria Sarmiento, Justine Triet o Ladj Ly.

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE, TODOS PENDIENTES DE CLAIRE DENISE

La parisina Claire Denise, ilustre directora galardonada con el Gran Premio del Festival de Cannes, el Oso de Plata en Berlín o el Lepoardo de Oro en Locarno, preside este año un jurado que tendrá en vilo al mundo del cine en la noche mágica del 30 de septiembre cuando se desvele el palmarés, con la Concha de Oro como premio mayor.