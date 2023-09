'Misterio en Venecia', 'Todos los nombres de Dios' y la última entrega de 'After', desde este viernes en cines

Los cines estrenarán este viernes 'Misterio en Venecia', una nueva adaptacion de Agatha Christie bajo la dirección de Kenneth Branagh, que compartirá cartelera que 'Todos los nombres de Dios' que protagoniza Luis Tosar y con la quinta, última entrega de la saga para adolescentes 'After' y el thriller español 'El cuco'.

Kenneth Branagh dirige y protagoniza 'Misterio en Venecia', la adaptación al cine de la novela 'Las manzanas' de Agatha Christie, ambientada en la espeluznante Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial en la víspera de Halloween y cuenta un misterio aterrador que supondrá el regreso del célebre Hércules Poirot. El detective está ahora jubilado y vive en un exilio autoimpuesto en la ciudad más glamurosa del mundo. Dylan Corbett Bader, Amir El-Masry, Riccardo Scamarcio, Fernando Piloni, Lorenzo Acquaviva, Tina Fey, David Menkin, Camille Cottin, Kelly Reilly forman parte del reparto.

'Todos los nombres de Dios' es la nueva cinta de Daniel Campasoro protagonizada por Alberto Ammann, Roberto Enríquez, Inma Cuesta y Fernando Cayo y Luis Tosar que encarna al rehén del único superviviente de un atentado terrotista en Madrid. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi (Tosar) se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencia e incluso los medios de comunicación, unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue de medios con consecuencias inesperadas.

La quinta y última entrega de la franquicia adolescente 'After' supone la culminación emocional del eterno romance entre Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y Tessa (Josephine Langford). Este drama romántico, escrito y dirigido por Castille Landon, dará a conocer cómo acaba la historia de los dos protagonistas, dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas.

En 'El sol del futuro', de Nanni Moretti, el protagonista es un reconocido realizador italiano que está a punto de empezar a rodar una película política. Pero entre su matrimonio en crisis, la situación de su coproductor al borde de la bancarrota y una industria cinematográfica en pleno cambio, tendrá que volver a pensar su forma de hacer las cosas si quiere que su pequeño mundo tenga un futuro brillante.

Mar Tarragona dirige 'El cuco', un thriller protagonizado por Belén Cuesta, Marina Gatell, Jorge Suquet, Hildegard Schroedter, David Selvas, Chacha Huang, Rainer Reiners y Manel Dueso. En la cinta, las vacaciones de Marc y Anna, embarazada de ocho meses, serán distintas. Han decidido intercambiar su casa con Hans y Olga, una pareja de jubilados alemanes que han conocido a través de una web. Pese a la aparente calma del principio, poco a poco, el intercambio de casas se convierte en una auténtica pesadilla para Marc y Anna cuando descubren que Hans y Olga tienen otros planes para ellos.

Y para el público infantil llega 'Richard la cigüeña y la joya perdida', en la que un gorrión adoptado por una familia de cigüeñas, pasa el invierno en el Gran Lago del norte de África. Cuando se da cuenta de que no será él quien guíe a su bandada de vuelta al norte, decide volar por su cuenta.