El productor Andrés Santana, primer Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine

Andrés Santana recibirá el primer Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine, creado para reconocer a productores destacados del cine español, por películas como 'El rey pasmado', 'Días contados', 'El viaje de Carol', 'Secretos del corazón', 'Blackthorn: sin destino' y 'Nadie quiere la noche'.

Según ha informado este miércoles la Academia, el veterano productor canario, ganador de cuatro Premios Goya, recibirá este reconocimiento el próximo 25 de septiembre, en el marco del Festival de San Sebastián.

Santana es uno de los más destacados productores independientes del cine español y europeo de las últimas décadas y ha promovido películas que han logrado numerosos reconocimientos y premios ('Días contados' fue Concha de Oro en San Sebastián y 'Secretos del corazón' se llevó el Premio Ángel Azul del Festival de Berlín).

Para el premiado, "el productor no se limita a aportar el dinero necesario para hacer una película. Con los profesionales adecuados que puedan transmitir sueños, emociones, sentimientos y realidades dentro del contexto de cada historia, creamos las películas que respaldamos. Nuestro trabajo es convertir los sueños en realidad".

"Unas salen mejor y otras peor, pero en cada una lo doy todo. Hasta que no tengo entre manos una historia que de verdad que me llene, que como espectador sé que me va a emocionar o interesar, no la llevo a cabo. Nunca he hecho, ni haré, una película en la que no crea", recalca este profesional, que fue parte de las primeras producciones de Fernando Trueba, Fernando Colomo, Eloy de la Iglesia o Ricardo Franco.

Director de producción desde 1969 en cerca de cien películas, como 'Bajarse al moro', 'El viaje a ninguna parte', 'Laberinto de pasiones' o 'Los santos inocentes' Andrés Santana ha rodado también con directores como Imanol Uribe, Montxo Armendáriz, Manuel Gutiérrez Aragón, Mateo Gil e Isabel Coixet.

También figurante, ayudante de producción o director de producción, en su tierra, Canarias, filmó los proyectos 'Mararía' y 'La caja'.

El Premio Elías Querejeta, creado por la Academia para reconocer a los productores que asumen riesgos en el desarrollo creativo de su oficio apostando por la internacionalización del cine español y la carrera de cineastas noveles, lleva el nombre del productor que puso en pie 'La caza', 'El espíritu de la colmena' o 'Los lunes al sol', entre otras muchas películas.