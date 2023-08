Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

X FLAMENCO ON FIRE

Tomatito. Balcón del Ayuntamiento de Pamplona. 12 h. ‘Flamenco en los Balcones’.

Charla: 'Fernanda de Utrera: 100 Años'. Baluarte. 13.30 h. Manuel Martín Martín, periodista y crítico de flamenco, amigo de Fernanda de Utrera, dijo de ella que era «única porque cuando cantaba no se venía a la mente el recuerdo de los demás», que «musicó sus propias vivencias» y «sublimaba el cante hasta extremos sobrenaturales» en una especie de «amargura sin estridencia». «No era una cantaora de soleá. Fernanda era la soleá misma». Se cumplen 100 años del nacimiento de Fernanda Jiménez Peña, conocida como Fernanda de Utrera, una artista genial e irrepetible, reina del cante de los cantes junto a la tía Mercedes ‘La Serneta’: la soleá. De voz afillá, aquella que escuchaba ‘La Andonda’ en la intimidad, desgarrada y rota, inundó de duende los festivales durante más de tres décadas y dejó una huella imborrable: «Ni la alondra malhería, / que con su canto muriera, / se quejó con más dolor / que Fernanda la de Utrera», escribió Francisco Moreno Galván. Martín Martín se adentrará en la persona de Fernanda poniendo de relieve, no solo su arte, sino aspectos de la artista utrera a la que trató y conoció. Un merecido tributo a una artista que cuando se templaba para cantar, se acababa todo. A la finalización de la conferencia se abrirá un coloquio en torno a la figura de Fernanda de Utrera. Entrada libre.

Charla: ‘La alzapúa o el peso del pulgar en la sonoridad’. Librería Katakrak, Pamplona. 13:30 h. Con el experto Norberto Torres, filólogo, Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Diplomado en Guitarra Clásica y Solfeo por el Conservatorio de Música de Venissieux y Premio de Investigación por parte del Ministerio de Cultura, ha publicado los libros 'Historia de la guitarra flamenca: el surco, el ritmo y el compás', 'Guitarra flamenca vol. 1', 'Guitarra flamenca vol. 2: lo contemporáneo y otros escritos' y 'Niño Ricardo, vida y obra', entre otros. En este encuentro destripa el concepto en torno al cual gira el X Flamenco On Fire: alzapúa, característica técnica de la sonanta flamenca que emplea el pulgar para percutir las cuerdas.

David de Arahal, Víctor Franco, Alejandro Hurtado & José del Tomate: ‘Alzapúa’. Baluarte. 21:30 h. Bajo la dirección artística de Rycardo Moreno, músico lebrijano de acusada personalidad, la guitarra presume de juventud. 'Alzapúa' tiene un solo protagonista: el instrumento, que viene auspiciado por cuatro discursos guitarrísticos nuevos, armados en la raíz y, aun perteneciendo a un mismo tronco, diferentes: Alejandro Hurtado, David de Arahal, José del Tomate y Víctor Franco. A este encuentro inédito, una producción propia de Flamenco On Fire, se suman como artistas invitadas Sandra Carrasco, Gema Moneo y Fernanda Peña. Un paisaje buscado no es real hasta que suena. Solo dura un instante: la vida de un armónico, el sueño de un poeta. La guitarra se llena de aire fresco alineada con la memoria, reafirmando así la viveza y actitud de esta savia recién llegada. Que llega, además, cuando Flamenco On Fire cumple diez años y lo festeja reflexionando acerca del concepto alzapúa. Ciclo ‘Grandes Conciertos’. Entradas: 30/36 €.

Belén López: ‘Tiempos’. Hotel Tres Reyes. 23 h. ‘Ciclo Nocturno’. Acompañada al cante por Perrete y Rafita de Madrid, las guitarras de Carlos y Juan Jiménez y la percusión de ‘El chispas’. De madre cordobesa y padre sevillano, Belén López inicia su andadura en el baile a una edad muy temprana. Nació en 1986 en Tarragona, estudió en el Conservatorio de Danza de Madrid y es, a día de hoy, una de las figuras que despierta mayor expectación desde los festivales y tablaos, comoCorral de la Morería, donde ha firmado noches memorables. A pesar de su juventud, ya en los 90 comienzan sus danzas y andanzas por todo el mundo: elTeatro de la Zarzuela, San Petersburgo, La Biennale danza de Italia, de Pessaro… Cuenta con el Premio Nacional de Flamenco 'Mario Maya' 2004 y Premio al Artista Revelación 2005 otorgado por el Corral de la Pacheca. La crítica ha destacado la visceralidad de su baile.La fuerza del movimiento hecho expresión. Entradas: silla desde 28 € mesa desde 76 €.

JORNADAS

‘50 Años sin el Tío Fructuoso’. Junta General del Valle de Roncal. 19:30 h. Ponente: Fernando Hualde. Jornadas ‘En recuerdo de Fructuoso Orduna (1893-1973) y Joaquín Sorolla (1863-1923)’. Organizan: Ayto. Roncal y Fundación Gayarre Casa Museo. Colaboran Bodega de Liédena Baia Montana y Navarra Gogoan.

II Curso de Verano de Urroz Villa del Libro: ‘Leer y escribir en Navarra’. 10:30-12 h. ‘Leer educando y educar leyendo’. Mesa redonda con Sandra Iráizoz (ANE), Raquel Luzárraga (CL), e Ignacio Lloret (ANE). 12 h Café. 12:30-14 h ‘Narrar en Navarra’. Mesa redonda con Nuria Viedma (ANE), Mikel Chasco (ANE) e Ignacio Lloret (ANE). 14:30 h Comida en el Asador Lizarraga y tertulia. 18 h Inspiración en el Señorío de LiberrI, Tertulia sobre creación literaria con la escritora Rosa Blasco, con Chus Roncal y Satur Napal. Final con acompañamiento musical. 21 h Cena y velada. Inscripción básica: 20 eurod. Comidas y cenas, aparte.

MÚSICA

L'Espoir Underground. Molino San Andres, Villava, 18 h. ‘Tardes del Molino 2023’. Entrada gratuita.

Noa Lur: ‘Jazz for Children’. Plaza de los Fueros de Barásoain. 13.30 h.Noa Lur es una cantante de jazz que está considerada como una de las mejores voces del panorama jazzista actual. El propio Bobby McFerrin, 10 veces ganador del Grammy, la tuvo como telonera para su concierto en el MadGarden Festival y dice la prestigiosa revista “Cuadernos de Jazz” de ella que es "una voz exuberante y juguetona, femenina, talentosa, amplia en registros sonoros y dramáticos, de encantador y afinado sentido lúdico que resulta verdaderamente cautivadora”. Premiada como una de las mejores voces jóvenes del jazz europeo en el Festival Internacional “Nomme Jazz” de Estonia, Noa Lur ha alcanzado el Número 1 en ventas en Itunes Jazz con su single “Moody ́s Mood For Love’... En esta ocasión nos presenta el concierto Jazz for children siendo una de las premisas imprescindibles de este espectáculo que niñas y niños escuchen, canten, ¡bailen!, ¡hagan Scat! La interacción es uno de los fuertes, de modo que el público infantil se siente parte del show. El repertorio conocido por peques y mayores, está basado en los temas más reconocibles de películas de dibujos animados como Aladdin, Frozen, Gru, en standards de jazz fusionados con motivos de videojuegos como Mario Bros, bandas sonoras de cine y composiciones originales. Se intercalan siempre ágiles explicaciones a través de una puesta en escena teatralizada con las que los pequeños aprenden sobre los instrumentos, sobre aspectos melódicos, armónicos y rítmicos, sobre la historia del jazz… concierto espontáneo, divertido, didáctico, familiar… ‘Festival de Música Manuel Turrillas 2023’. Entrada libre.

José Ángel Lorente 5tet. Puente románico de Puente la Reina-Gares. 20 h. ‘Festival de Jazz Zubipean 2023’. La banda nace en 2017 con la necesidad de reflejar la fusión forjada en el fuego de la Tradición del Sur de Navarra y el Jazz, de la mano del saxofonista José Ángel Lorente líder de la banda. Tras dos discos editados e importantes premios nacionales e internacionales, como el "BBK Jazz" y el premio nacional de jazz holandés "Grachtenfestival", esta banda sigue reflejando la técnica fluida, la energía y la pasión de cinco músicos que hablan con voz propia en el Jazz, directamente conectados con sus raíces. Su primer álbum fue Raices (2018) con Rodrigo Ballesteros a la batería, Adrián Fernández a la guitarra, Iñigo Ruiz De Gordejuela al piano y el contrabajo Javier Callen. Ahora presentan su segundo álbum: Emotions. Entrada libre.

Jorge Sánchez: ‘Cantando a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés’. Basílica de Ujué. 21 h. Ciclo ‘La Noche en Vela 2023’. Música en directo junto al Santuario al anochecer. Después, bocatada.

Iñigo Morentin, organista. Iglesia de San Salvador (Monasterio de Leyre). 20.30 h. Ignacio Morentin, organista titular de la iglesia de la Milagrosa de los Padres Paules desde 2020, completó sus estudios de piano y musicología con una amplia formación en órgano con Raúl del Toro y José Luis Echechipía. A lo largo de estos años, ha sido responsable y partícipe de diversos proyectos en torno a este instrumento, como la transcripción e interpretación de obras inéditas, la creación de una web y un mapa interactivo para divulgar la música de órgano y la grabación de obras de Hilarión Eslava en varios órganos de la comunidad. Para el programa de este concierto, se ha basado en su última investigación sobre cuestiones de canon y repertorio de los conciertos de órgano en Navarra. A través de las obras escogidas y las explicaciones previas a ellas, se exponen los estilos musicales que más se han interpretado en el órgano del Monasterio de Leyre desde su reconstrucción en 2014. Así, se pone de relieve la relevancia de este instrumento y el valor que aporta al notable patrimonio cultural y artística. ‘Kultur 2023’. Entrada libre.

Miguel Merino, organista navarro. Parroquia San Miguel Arcángel de Estella 19 h. Ciclo de órgano ‘Órganos del Camino’, organizado por la Asociación Navarra de Amigos del Órgano-ANAO. Interpretará obras de Joseph de Torres, Buenaventura Íñiguez, Jesús Mª Muneta, Hilarión Eslava, Henri Bach, Francisco de Tejada, etc.

Concierto Korrontzi. Bosque de Orgi. 18 h. Agustín Barandiaran: trikitixa y voz. Mikel Romero: mandolina, guitarras y coros. Ander García: bajo y coros. Iker Lope de Bergara: alboka, whistles, txistu, txirula, caramillo, flauta y coros. Pedro Martinez: batería y percusiones. ‘Kermés Orgi!-Festival de Cultura Rural’. Korrontzi hoy en día es un grupo joven que quiere homenajear en su primer trabajo, por medio de música é imágenes, las vidas de aquellos viejos trikitilaris, que han mantenido sin saberlo una parte de la cultura popular Vasca viva, recordando aquellos tiempos que algunos conocieron y enseñando a los más jóvenes, la manera de vivir de aquella gente. Primer trabajo discográfico que reúne melodías y ritmos, ambientes y aromas, regiones y pueblos, todo tiene cabida cuando la música es la razón y la causa, cuando la trikitixa y la mandolina son los soldados de una guerra a 4 manos. Dos son los instrumentos que guían estas nuevas canciones, creando una particular visión del pasado sin olvidar el futuro, reuniendo diferentes culturas y recordando viejos sones; pero no están solos, instrumentos como la guitarra, alboka, whistles, cajón, bajo, batería, txistu, caramillo… ayudan en el combate de cinco músicos que sin duda hacen que al final, el ganador, sea el oyente. Entradas 20 €, por vehículo, no por persona.

Coral Virgen de la Paz de Cintruénigo. Plaza del Pueblo, Barillas. 21 h. Director: Juan Andrés Jiménez Train. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea. Entrada libre.

‘No es lo mismo’-Tributo a Alejandro Sanz. Plaza España, Villafranca. 22 h. ‘Noches Musicales de Verano 2023’.

‘Música de los 70’ de Jesuses and More. Plaza de España, Castejón. 23 h. ‘Verano en Castejón’.

Keu Agiretxea y Mikel Arakistain. Aterpe de Arantza. 19:30 h. Concierto.

TEATRO/CIRCO

‘Suspensión’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 horas. Compañía de Circo Nueveuno. “‘Suspensión” es nuestra pelota lanzada al aire que alcanza el instante de suspensión, el momento en que todo puede pasar, el momento en que podemos ceder a la gravedad, o tomar decisiones distintas, el momento en que una pelota se queda flotando y todos, en el escenario, contenemos el aliento. En escena cinco hombres normales, cada uno distinto y todos iguales, se cuidan, se empujan, celebran juntos. Al finalizar el espectáculo habrá un coloquio con los actores. Programa ‘Sendaberri’. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €. Carné joven: 5 €.

‘Siroko’. Narcué, Valle de Lana. 19:45 h. Ciclo ‘Con los pies en las nubes 2023’. Dirección: Parena. Intérpretes: Lorena Arangoa y Patxi Larrea. Dramaturgia: Lorena Arangoa, Patxi Larrea. Tengan mucho cuidado con estos elementos, están condenados a vagar con su circo por todo el mundo y son capaces de cualquier cosa. Dicen que un viento los volvió un poco locos, y que por eso se hacen llamar SIROKO… Una contorsionista que se dobla por la mitad, un forzudo que ha perdido la dentadura, unos acróbatas que han olvidado sus últimos saltos… Entrada libre.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona. VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Hoy: 17.15 h ‘Increíble pero cierto’. Quentin Dupieux. Francia, 2022. Conseguir vivienda hoy en día es una auténtica odisea; quizá por esto, Alain y Marie no dudan en comprar una casa que lo tiene todo, aunque el agente inmobiliario les ha advertido: lo que hay en el sótano podría cambiar sus vidas para siempre. Poco a poco, Marie se irá haciendo adicta a adentrarse en la planta baja de su nuevo hogar, mientras la pareja se debate entre compartir o mantener el secreto del lugar con sus nuevos vecinos.. 20 h ‘Loli tormenta’. Agustí Villaronga. España, 2023. Lola, la moderna y caótica abuela de Edgar y Robert, se hizo cargo de ellos tras la muerte de su hija unos años atrás. Los tres viven en una modesta casa del extrarradio de Barcelona, y nada les hace sospechar que su tranquila vida está a punto de cambiar drásticamente. Lola ha entrado en un proceso avanzado de Alzheimer y los niños, que no quieren acabar separados en lugares de acogida, se harán cargo de ella con gran ingenio y desbordante fantasía, ocultando su enfermedad. 22.15 h Jim Jarmusch: ‘Paterson’. USA, 2016. Paterson es un conductor de autobús que recorre a diario su ruta observando la ciudad y oyendo fragmentos de conversaciones fugaces a su alrededor. Escribe poemas en un cuaderno; saca a pasear al perro; va al mismo bar a tomarse una cerveza y se va a casa con su esposa, Laura. Por el contrario, el mundo de Laura es siempre cambiante. Cada día le surge un nuevo sueño, un proyecto diferente e inspirador.

EN FAMILIA

‘Glove Story’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Espectáculo de calle a cargo de la compañía El Perro Azul. Un flechazo amoroso une para siempre las vidas de Greta y Max. Tendrán un hermoso bebé, vivirán su luna de miel en un crucero, perseguirán a un amante, bailarán una tormenta y se reirán de la enfermedad en un disparatado hospital. Vivirán apasionadamente sus cómicas aventuras, hasta acabar, literalmente, con el corazón en la mano. Globe Story es una comedia gestual -sin palabras- que surge como homenaje al cine mudo. Se vale de su comicidad, gestualidad y ritmo trepidante para contar, sin palabras, una historia de amor. Ambientada en un espacio cinematográfico, aparecen, como salidos de un revelado antiguo en tonos sepia, una mujer y un hombre. Ambos se sirven de dos escaleras, un baúl y un montón de globos para inventar columpios, tormentas, montañas, bebés, barcas, playas o corazones. Todos los públicos. Gratuito.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 11 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Pirineos La Nuit’. Planetario de Pamplona. 12.30 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘El cielo de Cloé’. Planetario de Pamplona. 17. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Deep Sky’. Planetario de Pamplona. 18.30 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Sonic 2’. Plaza San José de Calasanz, Buñuel. 22 h. Cine de Verano.

Gymkana Familiar ‘El Hospital Encantado’. 11 h. Plaza de los Fueros de Falces. Con Radio Espera. Menores de 5 años deben ir acompañados de un adulto. Inscripciones previas en: Oficina Turismo, 698 95 37 41 oficinaturismo@falces.org y 948 734 845.

VISITAS

Visita Guiada Fortín de San Bartolomé: ‘La muralla y los niños’. 12 h. Castellano. Lugar de encuentro: El Fortín de San Bartolomé. Caserna de información. Número de plazas: 20 niños/as acompañados de mayores de edad. Adultos: 5€, con tarjeta PIC 4€ / De 15 a 17 años: 3 €, con tarjeta PIC 2€. Menores de 14 años, gratis. Más info: 948420700 o oficinaturismo@pamplona.es

Visita Guiada Manantial de Arteta + Investigamos la alimentación de las aves: las Egagrópilas’. 11:30 o 12:45 h. Todos los públicos. Castellano/Euskera. Ven y participa en la visita guiada al manantial y disfruta de la actividad complementaria de identificación de nidos y refugios de animales. Gratuita. Organiza: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-MCP.

Visita Guiada Batán de Villava + ‘Hábitat saludable para insectos’. 11:30, 12:45 y 18 h. Todos los públicos. Castellano/Euskera. Gratuita. Organiza: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-MCP.

Visita Guiada Depósitos de Mendillorri + ‘Las aves: plumas y plumajes’. 11:30, 12:45 y 18 h. Todos los públicos. Castellano/Euskera. Gratuita. Organiza: MCP.

Visita Guiada Molino de San Andrés (Villava) + ‘Biodiversidad vegetal: hojas’. 11:30, 12:45 y 18 h. Todos los públicos. Castellano/Euskera. Gratuita. Organiza: MCP.

Visitas Guiadas Estella-Lizarra: Navark: Visita burgos. Sábados y domingos, 11 h Tfno. 948 55 39 54/ 647 73 59 19/ 948 55 00 70, www.visitarestella.com Tren Turístico: Agosto. Martes a sábados: 11, 12, 13, 18, 19 y 20 h. Lunes 28: 18,19 y 20 h. Adultos: 5 euros. Niños de 4 a 14 años: 2,5 euros.

Observación de Estrellas. Lugar: Santuario San Miguel de Aralar. Hasiera Ordua/Hora de inicio: 22 h. Se realizará una observación de estrellas con ayuda de expertos en divulgación astronómica. Actividad gratuita. Inscripción y más info: jasangarritasuna.aralar23@ gmail.com

Villafranca-Parroquia de Santa Eufemia. Visitas guiadas verano: Sábados: 10:30 h: ‘Iglesia Santa Eufemia y entorno barroco’. Domingos: 10:30 h ‘El esplendor de la Villafranca barroca’. Reserva previa: 948 012 012 Precio: 3 €.

EVENTOS

Orhipean. Ochagavía/Otsagabia. 9:30 h El bandeo de campanas nos anuncia que el día ya está en marcha. Durante el día, tendremos oportunidad de ver por distintos rincones del pueblo: - Lavanderas en el río. - Matatxerri. - Cordeles (secado de bainetas). - La iglesia. - Hilanderas, axotar lana, esquilador,... - Elaboración de queso,. - Aprovecharemos para ir al dentista y al barbero. - Iremos a la escuela, al costurero,… - Veremos la vida en una casa, una borda,… - Panadería, exposiciones - Exposición de la ropa típica de la época. - …. 11 h Probaremos las migas de pastor. 17 h El bandeo de campanas nos llamará a la iglesia para ver las Angelicas. 18:30 h Ronda. 19:30 h Herri Kirolak. A continuación baile a la antigua usanza. Para terminar baile fin de fiesta hasta las 00:00 h.

Tiebas, Corte Real de Navarra. 11 h Recreaciones: Nupcias de Teobaldo II de Navarra e Isabel de Francia (en la iglesia de Santa Eufemia). Desfile de la Corte hasta el Castillo de Tiebas. Pregón e izado de bandera. Baile nupcial. A continuación, visita guiada al Castillo de Tiebas. 12:30 h Cuentacuentos del medievo en la zona del mercado. 13:30 h Espectáculo de faquirismo en la zona del mercado. 14:30 h Comida medieval Popular. 17 h Visita guiada al Castillo de Tiebas. 18:30 h Exhibición de aves rapaces en la zona del mercado. 19:30 h Desfile hasta el Castillo de Tiebas. A continuación, ‘El vestir del caballero’ y Combates de Caballeros en el Castillo de Tiebas. 20:45 horas: Malabares con fuego en el Castillo de Tiebas. 21:30 h Desfile de antorchas desde el Castillo hasta la iglesia. 22 h Espectáculo de fuego en la zona del mercado. Durante todo el día, mercado tradicional, taller artesanal de cerámica, campamento medieval en la zona del Castillo, bufones de la Corte, animación musical medieval y demostración de oficios artesanos.

VII Día del Cucón de Peralta 2023. 11-15 h Feria de productos con exposición, degustación y venta de producto. Carpa Municipal y en la calle Irurzun desde el Mochope hasta el Ayto. 11-14 h Actividades infantiles. Master Chef junior, pinta caras, gynkana. Calle Dabán, junto al Ayuntamiento. 11:15 h Exhibición de asado y pelado. Plaza Principal. 11:45 h Pregón del Día del Pimiento Cucón. Carpa Fachada Principal del Ayto. 12:15 h Pasacalles con la charanga El Garrafón. Plaza Principal. 12:30 Degustación de pimientos cucones. 12:45 h Showcooking en directo con el Chef Vicente Ursúa. Carpa). 13:15 h Rondalla de Jotas desde la Carpa Municipal, Calle Irurzun y Plaza Principal. 14 h Entrega de premios Mejor pincho Cucón y sorteo vales de Ascope. Plaza Principal.

FIESTAS

Ablitas-Dia del Cohete. 10 h Almuerzo popular a base de chistorra y panceta en la carpa municipal situada en el patio del colegio. 11.30 h Toma de posesión de la corporación infantil en el antiguo ayuntamiento, con la imposición del pañuelo rojo. 12 h Comienzo de las fiestas, con el disparo del cohete desde el balcón del antiguo ayuntamiento en la plaza de los Fueros. A continuación, la charanga, los gaiteros y la comparsa de gigantes y cabezudos de Ablitas recorrerán las calles habituales. 17 h Vuelta de la charanga desde la plaza hasta el portal. 18 h El M.I. Ayuntamiento acompañado de la charanga y de las peñas comenzará el X Ablitasriau, el recorrido será desde el portal, por la C/ Mayor hasta la plaza de los Fueros. En "El Portal de la Concepción" se repartirán mojitos para todos. A continuación, los gaiteros de Ablitas realizarán los tradicionales bailes populares. 19.30 h Misa con ofrendas a la Virgen del Rosario. A continuación, salve cantada por la Coral Nuestra Señora del Rosario. 19.30-01:30 h Cohete Ablitas Fest II: Juan P, Mikel Sevillano, Thomas Totton y J.Ruan (Placeta San Anton). 20.30 h Concierto-baile en la plaza de los Fueros a cargo de la orquesta London. 00.00 h Verbena popular en la plaza de los Fueros amenizada por la orquesta London. Charanga de día: Charanga Ablitas.

Allo-Día de los Quintos 2005, Día del Calvo y Quintos del 63. 10 h. Almuerzo de calvos en el Bar Restaurante Iraxoa. 10 h. Imposición de pañuelicos a los Quintos del 2005. 11:00 h. Almuerzo para los Quintos del 2005 en el Bar de las Piscinas. 12-14 h. Cars, pinta-caras e hinchables en el Frontón. 12 h. Ronda copera de calvos por los bares de la localidad acompañados de la Txaranga Los Virtuosos. 14 h. XXII Concentración de calvos y bautizo de nuevos miembros en el Hoyo de la Fuente. 14:30 h. Concurso de calderetes en el Paseo de la Fuente (El Ayuntamiento facilitará mesas y sillas, luego hay que recogerlas) y Txorota repartirá pan y vino. 14:30 h. Comida de Quintos del 63 en el Bar Restaurante Iraxoa. 15 h. Comida de calvos en el bar Atanes-Izaguirre. 15 h. Comida de Quintos del 2005 en el bar Atanes-Izaguirre. 18 h. Encierro de reses bravas con la ganadería Miguel Reta de Grocin. Seguidamente, capea amenizada por los Quintos del 2005. 21 h. Presentación de la Orquesta Saturno. 22 h. Torico de fuego. 22 h. Cena de Quintos del 2005 en Bar Restaurante Iraxoa. 22:15 h. Continuamos bingo. 00:30-3:30 h. Bailables con la Orquesta Saturno. 3:30-6:30 h. Dj Adrian Busto.

Aranaratxe. 9 h A barrer el pueblo. 12 h Dianas y tambores con los txikis, para despertar a los parranderos. 13 h Txikiteo en la sociedad. 15 h A comer, cada uno en su casa. 16 h Carreras de Scalextri (para mayores de 8 años) 16 h Hinchable con Gretel Animaciones. 19:30 h Mexicanas con Los Tenampas. 21 h Sorteo. 22 h Cena informal en la sociedad; bocadillos para todos. 23 h Música con DJ On Fiesta. 03:00 h Continuamos la juerga en la sociedad... Entrega del mayot a la pareja más marchosa.

Armañanzas. 11 h Hinchables y fiesta de la espuma 14 h Recibimiento de autoridades 15 h Pochada Popular 17 h Campeonato de Mus 17:30 h Toro de agua 18 h Mojitos en la Txozna (preparados por la Juventud) 19 h Concierto en la Sociedad 20:30 h Bingo popular con grandes premios.

Arizala. 12-14 h Parque infantil con toro mecánico, hinchables y juegos. Gran concurso y degustación de tortillas de patata a las 13:30 h. 17 a 19:30 h Continúa el parque infantil con toro mecánico, hinchables y juegos. 18 h XXX Campeonato de Kalba (eliminatorias). 20 h Chocolatada seguida de bailes con Disco Navar. 22 h Toro de fuego. La noche continuará con Disco Navar de 00:30 a 5:00 h.

Artabia-Día de la juventud. 12 h Misa en la iglesia 13 h Hinchables para todo el día 16 h Ronda copera con los más autóctonos 16.30 h Juegos infantiles con Gretel (cañón de espuma) 17 h Campeonato de brisca 19 h Campeonato de fútbol en las eras Viejas Glorias VS Nuevas Promesas 19.30 h Chocolatada con bizkotxos en el concejo 21 h Espectáculo de disfraces por kuadrillas y noche de disfraces (temática rural) 00.30 h Conciertos de Zaunka + Kenopsia. 03.00 h Que no pare la música con DJ Untalivan. 06.00 h IV Campeonato de Lanzamiento de Güito.

Artariain (Valdorba) 10 h Almuerzo en el frontón. 12 h. Ronda Copera por el pueblo. 16 h. Campeonato de mus y chinchón en la plaza de abajo. 18 h Juegos infantiles en el frontón. 20 h. Patri en Concierto (Blues y Soul). 21:30 h Torico de fuego. 22 h Cena de disfraces en el frontón. 00.00 h Willy Folk en Concierto.

Barasoain-Día del Mayor. 11:30 h Misa en honor a nuestros mayores, seguida de aperitivo. XVIII Festival de Música Manuel Turrillas: 13:30 h Noa Lur presenta ’Jazz for Children'. 15 h Comida para los mayores en la Sociedad. 17:30 Jotas en el patio de la Sociedad: 'Voces Riberas'. 20 h Música y cabezudos con la orquesta Bohemia. 21:30 h Toro txiki y toro de fuego. 22 h Cena de sidrería. 01:00 h Verbena con la orquesta Bohemia.

Dicastillo-Prefiestas. 12 h Fiesta de la Espuma en la plaza de Los Fueros. 20.30 h Concurso de Tortilla de Patatas por Cuadrillas amenizado por la Banda Bizkarra. A continuación Cena Autogestionada en la Plaza de los Fueros. El Ayuntamiento proporcionará pan y vino. 00.00 h. Discomóvil OnFiesta.

Mañeru. 12:30 h Cata de Vinos y degustación de quesos y tostadas de ajo en la plaza.13 h Vermuteo mexicano con Roberto Urrutia. 17 h Final Campeonato de pala, con tercer y cuarto puesto a las 17 hy Gran Final a las 18 h. Ameniza la Txaranga Beti Berandu. 19 h Vuelta al pueblo desde el poli con la txaranga. Encuentro con los gigantes y cabezudos en el lavadero. 20 h Salve solemne cantada por el coro San Isidro. 20:30 h 1º Baile con Edelweiss. Venta de pinchos de jamón con tomate en la txosna. 22 h Torico de fuego. 01:00 2º Baile con Edelweiss.

Marcilla-Día de las Peñas. 9 h Diana con la Charanga El Cohete 9:15 h Encierro del Puente por el recorrido habitual. A continuación, encierro de la c/Nueva 12:00h Concentración de Gigantes 13:30 h Ronda de peñas 13:30 h Encierro chiqui y disparo de bombas japonesas para los más pequeños 15 h Comida de peñas en la plaza del baile 16 h Animación Infantil: Demostración y Taller Acústico 16:30 h Concierto en la Sociedad con la orquesta Lord Byron (sólo socios) 17:30 h Salida de las peñas del concierto con la Charanga El Cohete 18 h Charlotada para las peñas en la plaza del Póstigo 19:30 h Encierro por la c/Nueva 20 h FSF organizado por la peña El Petardo 23:30 h Toro de Fuego Infantil y a continuación Toro de Fuego 00:00 h Verbena Popular en la Plaza de la Cava con la orquesta “Koxkor” 01:30 h Concierto en la Sociedad a cargo de la orquesta “Lord Byron” (sólo socios) 03:00h Dj en la Plaza de España. Ganadería del día: Manolo Merino. Director de Lidia: Erik Morillas, Rubén Álvarez y Mikel Morillas.

Mendavia-Día Infantil. 8 h: Encierro y suelta de vaquillas de la ganadería de don Jesús Estenaga Los Arcos de Espronceda, bajo la dirección del Director de Lidia. 11 h: Chocolatada para la chavalería y entrega de la vara de mando al Ayuntamiento Infantil, amenizada por la Banda Nueva Alegría y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y los gaiteros Ezpelur. 12 h: Ofrenda floral al Santo en la Iglesia Parroquial, con la colaboración de la Banda Nueva Alegría. Helado para los niños cortesía de "Helados Mendoza". 13 h: Encierro del Triki-Toro y Torico de Agua desde la Plaza de Los Fueros. 13:30 h: Carrera de Augusto Echeverría con actuación del grupo Tarantella Quattro. 17:30 h: Pasacalles interpretados por la Charanga Aburrecalles, acompañando a las autoridades hasta la Plaza. 1 h: Encierro y suelta de vaquillas de la ganadería de don Jesús Estenaga Los Arcos de Espronceda, presidido por el Ayuntamiento Infantil. Entrega de premios de pancartas. Pasacalles por la calle Augusto Echeverría con la charanga Aburrecalles. Encierros de Torico de Agua y Triki-Toros en la Plaza del Ayuntamiento. 19 h: Espectáculo Infantil "Torofest" en la Plaza del Ayuntamiento. 21 h: Carrera de Augusto Echeverría y verbena a cargo del grupo La Orquestina hasta las 22 h. 20 h: Carrera de Augusto Echeverría con Toro de Fuego. 23:30 h: Carrera de Augusto Echeverría y verbena a cargo del grupo La Orquestina hasta la 1:30 h 01:00 h: Discoteca móvil a cargo de la macro discoteca "Macro Albaxera" en la Plaza de Los Fueros. Hasta las 4 de la madrugada.

Miranda de Arga-Día de l@S Mayores. 12:30 h Misa en la Iglesia Parroquial en honor a los mayores, con el Orfeón Mirandés. 13:30 h Jotas en El Portal. 15 h Comida para los mayores en la Sala Avenida, con homenaje y sorteo de regalos. Grupo Épsilon amenizará la sobremesa. 18:30 h Encierro de toricos de ruedas en la calle Baja. 19:30 h Baile de la Era en El Portal con los Gaiteros de Estella. 20:30-21:30 h Actuación de la Orquesta Escala en El Portal, seguido de Bingo a favor del Castillo. 22 h Carrera de "torico de fuego". 00:30 h Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional, con la Txaranga "Forris'tar". 01:30 h Actuación de la Orquesta Escala en El Portal.

Murieta-Día del niño. 10 h. Dianas y Pasacalles. 13 h. Txistorrada popular en el frontón. 13:30 h. Actuación del grupo Pan con Chile. 15 h. Paellada popular en el polideportivo. 18 h. Carrera ciclista LIV Premio San Esteban. 19 h. Espectáculo Madi-Ber a cargo del Mago Sun. 20:30 h. Música a cargo de Glow Tic Tok + Disco Luminaria. 22 h. Colección de fuegos artificiales y toros Miura y Súper Miura. 00:30h. Música a cargo de Glow Tic Tok + Disco Luminaria.

Noáin. 8 h. Caldico reconfortante junto al recinto de las vacas de los pisos de Mocholí. 9-10 h. Suelta de vaquillas en los pisos de Mocholí con reses de la ganadería Alba Reta. 9 h. Apertura del recinto escolar para instalarse para calderetes. 11 h. Salida de la comparsa de gigantes acompañada de los gaiteros de Pamplona. 12-14 h. Parque infantil y juvenil en el patio del Colegio San Miguel con Navar Producciones. 13 h. Vermut musical en la carpa de la plaza de los Fueros a cargo del grupo Charango. 14:30 h. Calderetes en el frontón del Colegio San Miguel, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com. Amenización musical con Egieder Taldea. 15:30-18 h. Parque infantil y juvenil en el patio del Colegio San Miguel con Navar Producciones. 17 h. Salida de la comparsa de gigantes acompañada de los gaiteros de Pamplona. 17:30 h. Festival de danzas en la plaza San Miguel a cargo del grupo de danzas Ardantzeta con la participación de la comparsa de gigantes y los gaiteros de Pamplona, acompañados de txistularis. 18:30-20 h. Suelta de vaquillas en los pisos de Mocholí con reses de la ganadería Hermanos Ganuza. 19 h. Tardeo con Rumbo Tijuana en la Zona joven/Gazte gunea. 19 h. Partidos de cesta punta en el frontón Bidezarra. 19 h. Carrera de minimotos y minicoches sin motor conducidos por niños y niñas de 1 a 5 años en el Colegio San Miguel. 20:30-22 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta Nueva Etapa. 21:30 h. Encierro de toricos de rueda y agua en el recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí. A continuación, toro de fuego. 00:00 h. Rotonda copera nocturna desde la Zona joven/Gazte gunea con la Txaranga Turrutxiki. 01:00-04:00 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta Nueva Etapa. 04:30-08:00 h. Espacio alternativo de ocio nocturno en la Zona joven/Gazte gunea con DJ Rsas. Colaboración en calderetes: C.C. Bidea, Apyma San Miguel, Eraiki Guraso Elkartea, Gau Eskola, Apyma Elortzibar y Grupo de Danzas Ardantzeta.

O lite.7 h Salida de los Auroros desde San Pedro. 11 h Salida de la Corporación Municipal acompañada de la Banda Municipal de Música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite - Erriberri, Erriberriko Txistulariak y Grupo de Danzas Txibiri Dantza Taldea. 12 h Misa en San Pedro. 13 h Ronda con Txaranga Forris’tar. 14:30 h Comida popular organizada por Erriberriko Oihua en la Placeta. 16:30 h Café concierto Adriantxo en la Placeta. 19 h Concierto Los Flekys en la Plaza Carlos III. 22 h Colección de pirotecnia a cargo de Pirotecnia Zaragozana. 00:00 h Verbena a cargo de la Orquesta Cíclope. 01:00 h Bingo a beneficio de la Comisión del Niño. 03:30 h Pasacalles con la Txaranga Forris’tar.

Pitillas-Día de las Peñas. 12 h. Festival de Pelota en el Frontón Municipal. 12:30 h. Disparo de Bombas Japonesas. 16:30 h. Concierto de la Orquesta Jamaica Show en la S.R.C.P. La Armonía. 18:30 h. Encierro con reses bravas de la ganadería Hermanas Azcona, seguido de una capea en la Plaza Juan Carlos I, amenizada por la Txaranga Malatxo. 20 h. Torico Ramonico (dependiendo del clima). 20:15 h. Concierto de la Orquesta Jamaica Show en la Plaza. 22 h. Toro de fuego infantil. 00:30 h. Toro de fuego Miura. 00:45 h. Bailables en la Plaza con la Orquesta Jamaica Show.

Ribaforada. 10 h. Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de sardinas asadas, pan y vino. Amenizado por la Escuela de Txistus de Tudela, y a continuación pasacalles por la localidad. 11 h. Desencajonamiento de reses bravas en el Barranco A continuación, hasta las 12 h, vacas en la calle. Ganadería Hermanos Gracia de Fustiñana. Director de lidia en la calle: Víctor Navas.18:30 h. Vacas en la calle y en la plaza. 19 a 21 h. En la calle Caballeros Templarios (Barranco). Javi malabares, malabares imposibles en familia. 20:30 h. Tradicional encierro de reses bravas. 20:40 h. Encierro simulado txiqui por la calle San Blas. 21:30h a 01:30 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as nacidos desde 2011 a 2016. 00:00 h. Verbena en el Barranco con Star Ways.

Tabar. 12 h Pintacaras y Kilikis. 14:30 h Comida Popular. 16 h Mariachi Andus. 18 h Deslizadera Hinchable de Agua y Futbolín Humano. 20-21 h Baile Infantil con Factoria DJ. 21 h Baile de La Era. 22 h Toro de fuego. 22:30 h Bingo. 23-6:00 h Baile con Factoria DJ.

Vidángoz. 12:30 h Ecomanualidades infantil 15 h Comida popular 20 h Bailables con Txutxin Ibañez Bidankoze mola xin kala xoan VA 22 h Torico de fuego 01:30 h DJ Julen.