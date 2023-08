Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

X FLAMENCO ON FIRE

Antonio Reyes (cantaor) y Nono Reyes hijo (guitarra). Balcón del Ayuntamiento de Pamplona. horas. ‘Flamenco en los Balcones’.

Tomatito 'Viviré'. Baluarte. 21:30 horas. Artistas invitados Guadiana y Duquende, El eterno acompañante de Camarón de la Isla, Tomatito, viene a Pamplona con una página dorada del flamenco entre los dedos. Viviré es un aluvión de composiciones propias, en las que lo jondo cabalga y suena a aquellos discos emblemáticos junto al de San Fernando, pero desde el tiempo presente. Los cantaores Guadiana y Duquende, emblemas de la expresión gitana y canastera, se subirán con él al escenario de Baluarte en esta primera cita del Ciclo ‘Grandes Conciertos’. Entradas: 36 €/42 €.

José María Castaño. Cante: José Carpio 'Mijita' & Antonio Higuero: Del vino de Jerez y sus cantes’. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 13:30 horas. ‘Extramusicales’. Original cata que armoniza las características organolépticas de los vinos de Jerez con los estilos flamencos que le son afines por su naturaleza. Es decir, una sinestesia. La experiencia logra establecer unos puentes donde el quejío se hace ámbar en la copa y los vinos se prestan a ser escuchados. La Bodega Dios Baco colabora en este evento con cinco vinos de Jerez para su cata. Dirige la cata José María Castaño, director de Los Caminos del Cante y Formador Homologado de los Vinos de Jerez por el Consejo Regulador Jerez – Xerez – Sherry. Al cante estará José Carpio ‘Mijita’, perteneciente a una saga de cantaores de La Plazuela, de ahí la línea estilística de su voz: expresiva, acompasada, sin excesos.Sobrino del Garbanzo de Jerez, cuenta con tres discos en solitario, siendo 'Albariza' (2019) el último de ellos. Por último, Antonio Higuero, habitual acompañante a la guitarra de figuras como José Mercé, entregará sus bordones a los efluvios del vino. Entradas 22 €.

MÁS MÚSICA

Gisele Jackson & The Shu Shu’s. Plaza Civican. 20 horas. Originaria de Nueva York, Jackson comenzó su carrera en la década de los 90. Ha actuado en solitario en los principales clubs de jazz de EE UU, y su voz se caracteriza por ser potente y llena de emoción, lo que la ha llevado a ser comparada con otras grandes cantantes de soul y R&B como Aretha Franklin y Chaka Khan. Ciclo ‘Escena Civican’. Entrada libre.

Cuarteto de Saxofones Kuarist: ‘Sonidos Estivales’. Plaza del complejo cultural de Barañáin. 20 horas. Integrantes de Kuarist: Leire Unzué Villanueva: Saxofón soprano, Carmen Ferrando Cristóbal: Saxofón alto, Josu Marauri Barbarin: Saxofón tenor, Sergio Eslava Arraiza: Saxofón barítono. El grupo, cuyo nombre significa en esperanto “entre cuatro”, es un proyecto de estos jóvenes artistas que enlaza obras de reciente creación con repertorio clásico tradicional, siempre desde la perspectiva de un conjunto de saxofones. En Sonidos Estivales, Kuarist presenta en este espectáculo una velada en la que la música acompañará al público a través de un recorrido por diferentes momentos mágicos del verano. Estación de festejos, calor, romanticismo, naturaleza… la época estival está cargada de sensaciones y símbolos que la música tiene la capacidad de hacernos evocar. Mediante un repertorio diseñado para cuarteto de saxofones, Kuarist llevará los sonidos del verano a los oídos de los oyentes, un viaje sonoro donde, quizás, la música pueda despertar recuerdos y emociones… Interpretarán obras de autores como Karl Jenkins, Scott Joplin, Manuel Ponce, Guillermo Lago, Pedro Iturralde o David Salleras, entre otros. Ciclo ‘Terraza con Arte’. Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. Entrada libre hasta completar aforo.

Mariachi México Lindo ¡sí señor: “México Lindo”. Plaza Consistorial de Villava. 20 horas. ‘Conciertos Verano Villava 2023’. El grupo viene desde el estado mexicano de Guanajuato. Lo forman 10 integrantes: 8 músicos/cantantes -violines, trompetas, guitarrón, vihuela, acordeón- y una pareja de baile. Hacen temas como: Guadalajara, Jalisco, El Preso Nº 9, La mochila azul, El viajero, Sabes una cosa, La Viquina, México Lindo, Caballo Prieto Azabache, Las Mañanitas, Volver, volver…. Entrada libre.

Olaia Inziarte. Ruinas de San Pedro, Viana. 20 horas. ‘Tardeos en Viana’. La artista navarra estrena su primer disco, «Lehengo Lepotikan Burua». En sus composiciones encontramos un pop oscuro, que emula a artistas como Billie Eilish, con referencias al cancionero popular navarro. Entradas: 6 €.

Sr. Marrón. Casa Loygorri, Cintruénigo. 22 h. ‘Conciertos de patio 2023 en Cintruénigo’. Entrada libre

DANZA

Bailables de txistu y gaita. Plaza del Castillo, Pamplona. 19 a 21 horas. Con los Gaiteros y los Txistularis de Pamplona-Iruña. Libre participación.

‘5778K Atardecer’. Mirador de Pueyo. 20:30 h Ciclo ‘Con los pies en las nubes 2023’. Cada día la Naturaleza nos regala fenómenos de extrema belleza, tan espectaculares a la vista y los sentidos, como el conocimiento de todo su mecanismo interno. En 5778 k. Atardecer, invitamos al público a ver el atardecer como un acto artístico que nos otorga la Naturaleza. Creación/Sorkuntza: Joaquín Sevilla, Carmen Larraz. Divulgación científica/ Dibulgazio zientifikoa: Joaquín Sevilla. Propuesta coreográfica/ Proposamen koreografikoa: Carmen Larraz y Alec Letcher. Música/Musika: Hilario Rodeiro. Vestuario/ Jantziak: Ilazki Martirena. Instalación/Instalazioa: Andoni Mendizábal. Comunicación/ Komunikazioa: Carolina Otamendi. Este proyecto recibe la ayuda de Innova Creación y DNA. Ciclo ‘Con los pies en las nubes 2023’.

CINE

‘Alcarrás’. Plaza Alfredo Floristán, Pamplona. 22 h. ‘Noches de Cine 2023’. España, 2022, de la realizadora Carla Simón. La película fue Oso de Oro a la Mejor película en Berlín; ganadora de cuatro premios Gaudí (Premios de la Academia del Cine Catalán), entre ellos Mejor película, Mejor dirección y Mejor guión, además de obtener el galardón a Mejor dirección en los Premios Feroz. La cinta ha sido preseleccionada para representar a España en los Oscar. Se trata de un drama rural. La familia Solé lleva varias generaciones cultivando una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. El verano puede ser el último ya que la fruta ya no es rentable y los paneles solares están sustituyendo a los árboles… Entrada libre.

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona. VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h Jim Jarmusch: ‘Solo los amantes sobreviven’. Reino Unido, 2013. Adam, un músico profundamente deprimido por la dirección que han tomado los actos de la Humanidad, se reúne con su enigmática amante, Eve, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha prevalecido al menos durante varios siglos, pero su libertino idilio pronto es interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor de aquella. A medida que su mundo se desmorona a su alrededor, ¿podrán estas astutas pero frágiles criaturas de la noche seguir existiendo antes de que sea demasiado tarde? 19:45 h ‘Saint Omer’. Alice Diop, Francia, 2022. Tribunal de Saint Omer. La joven novelista Rama asiste al juicio de Laurence Coly, una joven acusada de matar a su hija de 15 meses al abandonarla a la subida de la marea en una playa del norte de Francia. Pero a medida que avanza el juicio, las palabras de la acusada y los testimonios de los testigos harán tambalear las convicciones de Rama y pondrán en duda el propio juicio. 22.15 h ‘La amiga de mi amiga’. Zaida Carmona, España, 2022. Tienen treinta años pero viven como cuando tenían veinte, aunque ya no tienen edad para convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas del amor pero, en su búsqueda, se destrozan una a otras, errando de ex novia en exnovia, de relación en relación. Con el pop y la autoficción como telón de fondo y la aparición de una conocida cantante que nunca sabemos si es del todo real, LA AMIGA DE MI AMIGA es un juego que se inicia cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a la ciudad.

EN FAMILIA

‘Azken fakira’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. Espectáculo de calle a cargo de la compañía Zirika Zirkus. Estreno en euskera. El Gran Sir Imiri Fakirra, tragasables, come fuegos, escapista del dolor, fakir centenario, se enfrenta a sus últimas funciones antes de su retiro. Con la incertidumbre de si pasará a la historia como el último fakir, o por el contrario, será capaz de transmitirle todos sus conocimientos a su sobrino, el cual siente una gran admiración por su tío, pero al mismo tiempo sufre de una fobia tal vez irreparable por cualquier objeto punzante, cortante o quemante. ¿Hará frente a sus miedos?... Intérpretes/Antzezleak: Sergio de Andrés Mutilva, Luis Lainez Taboada. A partir de 3 años. Gratuito.

‘López explorador de otros mundos’. Planetario de Pamplona. 11 horas. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Deep Sky’. Planetario de Pamplona. 12.30 horas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’. Planetario de Pamplona. 17 horas. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Pirineos la Nuit’. Planetario de Pamplona. 18.30 horas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

Taller Infantil ‘El juego de las pistas’. Centro de Interpretación de las Foces, Lumbier. 11 horas. Juego/Actividad en el que los participantes tendrán que ir adivinando una serie de huellas, códigos, árboles, etc. Actividad gratuita. Información e inscripciones: 948 88 08 74 / 659 40 18 77 y cinlumbi@navarra.es

CHARLAS

II Curso de Verano de Urroz Villa del Libro: ‘Leer y escribir en Navarra’. Dirigido por Javier Garisoain Otero. Del 24 al 27 de agosto. Programa hoy: 10:30-12 h. ‘Un poquico de poética’. Mesa redonda con Ventura Ruiz (ANE), Oscar Corcuera (poeta) y Javier Asiain (poeta y miembro de la Junta del Ateneo Navarro). 12 h. Café. 12:30-14 h. ‘Navarra, el Reino de la historia'. Mesa redonda con Natalia Villar (historiadora), Miguel Izu (ANE) y Rogelio Taboada (investigador y escritor). 14:30 h. Comida en el Restaurante Ekai y tertulia. 17:30 h. La Iglesia-Fortaleza de Urroz, Visita guiada al templo parroquial de la Asunción, con paseo sobre las bóvedas góticas y campanario. Con Rogelio Taboada (a las 19 h termina la visita por celebración de la misa). 21 h. Cena y velada. Inscripción básica: 20 euros, da derecho a asistir a cualquiera de las sesiones y actividades del curso, incluidos los cafés de la mañana. Las comidas hay que pagarlas aparte (15 euros jueves y el viernes, 25 euros sábado y el domingo, 10 euros las cenas).

VISITAS

Visita Guiada Iglesia Románica de Santa María Magdalena, Tudela. Los jueves de agosto a las 11 h. Precio 4 €. Reserva previa en el Museo de Tudela: info@museodetudela.com o 948 402 161.

Museo Tudela-Catedral. MVisitas guiadas. Agosto viernes y domingos: Catedral. 10 h. Precio: 4 €. Si hay culto no se puede realizar la visita turística. Agosto Jueves: 11 h. Iglesia románica Sta María Magdalena. Precio: 4 €. Hasta el 1 de noviembre, domingos y festivos: Catedral. a las 10 h. Precio: 4 €. Necesario reserva previa. Reservas e info: 948 402 161 y info@museodetudela.com

Ermita de Muskilda. Agosto. Martes y Jueves. 19 h. Precio: 1,5 €. Más información: 948 890641 o oit.ochagavia@navarra.es Organizador: Patronato de la Virgen de Muskilda.

FIESTAS

Allo-Día de la Mujer. 12-14 h. Juegos para los más pequeños en el frontón, a cargo de Plisti Plasta. 12 h. Misa en Honor al Santo Cristo de las Aguas con ofrenda floral a cargo de la Asociación de Mujeres Compañeras. 13:30 h. Para los niños más valientes Toricos de Agua en el Paseo de la Fuente. 13:30 h. Vermut organizado por la Asociación de Mujeres Compañeras, en el Centro Cívico. 14:30 h. Comida de mujeres en el Bar Restaurante Iraxoa. Sobremesa animada con Karaoke y Dj (Se confirmará lugar en carteles). Entrega de pañuelico a la socia de más edad que acuda a la comida. 16 h. Ronda copera y pasacalles, disfrazados, con Txaranga. Organizado por Txorota. Temática: Griegos y Romanos. 18 h. Encierro de reses bravas con la ganadería Vicente Domínguez de Funes. Seguidamente, vacas para los recortadores locales. 21 h. Presentación de la Orquesta Atlántida. 22 h. Torico de fuego en el Paseo de la Fuente. 22:15 h. Bingo en el Paseo de la Fuente. 00:30 a 3:30 h. (Sin descanso) Bailables con la Orquesta Atlántida. 3:30 h. Bajadica al Hoyo de la Fuente con reparto de Mojito, a cargo de Txorota. 4:30 h. Juegos nocturnos organizados por Txorota.

Barasoain-Día del Patrón. 7:30 h Aurora en honor a San Bartolomé. 12 h Procesión y misa en honor a San Bartolomé cantada por el coro de Barasoain. A continuación, aperitivo amenizado por la AMB. 18 h Partidos de pelota. Yoldi - Peñas Espinal - Tabar. Partido pala goma femenino Murillo - Gorostiaga Espinal - Ardanaz Gracia - Igoa. Partido mano pareja cadetes Aldatz - Barbarin. Partido mano pareja senior 19:30 h Toro refrescante 20:30 h Música y cabezudos con la Orquesta Saturno. 21:30 h Toro txiki y toro de fuego 00:30 h Verbena con la Orquesta Saturno.

Marcilla-San Bartolomé. 6 h Aurora. 8:45 h Diana con los Gaiteros de Marcilla 11:45 h Banda, Gaiteros de Marcilla, Gigantes, Cabezudos y Danzantes acompañarán a las Autoridades hasta la parroquia 12 h Santa Misa y Procesión en honor a San Bartolomé 13 h Gigantes y Dantzaris en la Plaza 13:30 h Encierro chiqui y disparo de bombas japonesas para los más pequeños 16 h Animación infantil con Photomaton y taller de tatuajes 16:30 h Concierto en la sociedad a cargo de “Epsilon” (sólo socios) 17:30 h Salida de las peñas del concierto con la Charanga El Cohete 18 h Desencajonamiento de reses bravas desde la c/Puente pasando por la plaza de la Iglesia, Plaza del Ayuntamiento y c/ Nueva hasta los Corrales 18:15 h Encierro por la c/Nueva 20 h Danzas en honor de los Santos Patronos de Marcilla, interpretadas por el grupo de Dantzaris de Marcilla y acompañados por los Gaiteros de Marcilla 23:30 h Toro de Fuego Infantil y a continuación, Toro de Fuego 00:00 h Verbena en la plaza a cargo de la orquesta La Principal. 02:30 h Bocho con la Charanga El Cohete. Al finalizar el Bocho, reparto de caldico en la peña La Marcha. Ganadería del día: Santos Zapatería. Director de Lidia: Erik Morillas Rubén Álvarez y Mikel Morillas.

Mendavia-Día del Santo. 7 h Desde la calle Palomar: Auroras en honor del Santo Patrono San Juan BautistA, por el Grupo de Auroros Miguel Pérez de Mendavia, con el siguiente recorrido: Urbanización Caralahorza-Avenida Estación-Caralogroño-Calvario-Primicia-Plaza de los Fueros y Augusto Echeverría. 12 h: Desde la Iglesia Parroquial San Juan Bautista: Procesión, con la efigie del Santo Patrón, acompañada de la Corporación Municipal, los gigantes bailarán un vals acompañados por los gaiteros Ezpelur y la Charanga Aburrecalles. A continuación Misa Solemne, cantada por el Grupo de Auroros Miguel Pérez y la Rondalla San Juan Bautista. Al finalizar la misa, ronda de jotas por la Carrera de Augusto Echeverría a cargo de la escuela de jotas de Mendavia. 17,30 h: Pasacalles interpretados por la Charanga Aburrecalles, acompañando a las autoridades a la Plaza. 18 h: Plaza de los Fueros. Desencajonamiento y prueba del ganado bravo, de la ganadería don José Antonio Baigorri de Luis - Pincha de Lodosa, bajo la dirección del Director de lidia. A continuación: Pasacalles por la calle Augusto Echeverría con la charanga Aburrecalles. Encierros de Torico de agua y Triki-Toros en la Plaza del Ayuntamiento. 19 h Plaza del Ayuntamiento. Espectáculo Infantil “Circo Vivo, Vivo”. 21-22 h Carrera de Augusto Echeverría. Verbena a cargo del grupo Euro Cuartet. Grupo con conciertos de calidad y divertidos, con gran repertorio, muy actualizado y con una imagen en el escenario actual y elegante. 22 h Carrera de Augusto Echeverría. Toro De Fuego. 23:30-01.30 h: Carrera de Augusto Echeverría. Verbena a cargo del grupo Euro Cuartet. 01:00 h: Plaza de los Fueros. Suelta de vaquillas, de la ganadería don José Antonio Baigorri de Luis-Pincha de Lodosa bajo la dirección del Director de Lidia. A continuación pasacalles interpretados por la Charanga Aburrecalles.

Miranda de Arga-Día de la Patrona. 12.30 h. La Corporación Municipal, junto con las autoridades locales, asistirá a Misa Mayor en la Iglesia Parroquial, acompañada de los Gaiteros de Estella. En la Misa actuará el Orfeón Mirandés. A la salida de Misa, baile de los Gigantes en el Portalejo y ronda por plaza de los Fueros, calle Daoiz, calle Virgen del Castillo, calle Baja hasta El Portal y avenida San Juan, acompañados de los Gaiteros de Estella. 16 h. Carrera ciclista. 18.30 h. Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional, amenizada por los Gaiteros de Estella. 19’30 h Baile de la Era en El Portal con los Gaiteros de Estella. 20'30-21'30 h. Música de baile en El Portal con la Orquesta Edelweiss. A continuación, Bingo a favor del Castillo en El Portal. 21-01’00 h. Tardeo Generación Entreverada en Bar Chuscar, amenizada por DJ. 22 h Se correrá un “torico de fuego”. 00.30 h Actuación en El Portal de la Orquesta Edelweiss.

Murieta-Víspera. 12 h Chupinazo amenizado por la Txaranga Mutil Gazteak. 12:15 h. Imposición de pañuelos a los txikis en el salón de actos del Ayuntamiento. 12:30 h. Escudilla en el Ayuntamiento y ronda copera por los txabiskes. 15 h. Comida popular de la juventud. 17 h. Pasacalles con la Txaranga Mutil Gazteak. 18 h. Actuación de Arno Ganadería. 20:30 h. Orquesta Magia Negra. 21:30 h. Disfraces para mayores. 22 h. Cohetes, bengalas y toro de fuego en el frontón. 22:30 h. Cena Popular en el polideportivo a cargo de Euskal Parrilla con sorteo de premios. 00:30 h. Verbena con Magia Negra.

Noáin. 11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes acompañada de los Gaiteros De Pamplona. 12 h. Parque infantil y juvenil en la plaza San Miguel con Navar Producciones: recinto de ludoteca, hinchables, tobogán, toro mecánico y portería. 12:30 h. Desfile de las cuadrillas de jóvenes de Noáin y sus carrozas, a lo largo de la calle Real hasta la plaza de los Fueros. 13 h. Llegada del desfile de cuadrillas a la plaza de los Fueros con disco móvil Nemux y posterior pasacalles hasta la comida de la juventud. En el recorrido de vuelta cada cuadrilla deberá guardar la carroza en su bajera. 14:30 h. Comida para cuadrillas de jóvenes en el frontón del Colegio San Miguel, previa inscripción.La organización no servirá alcohol. 14:30 h. Comida para “Entreverados/as” en la carpa de plaza de los Fueros. Si estás en esa larga edad de transición entre la juventud y la vejez y no encuentras tu rincón gastronómico en la fiesta... ¡Esta es tu comida! Inscripción previa. 16 h. Pasacalles de cuadrillas acompañadas de Batucada Kolpez Blai desde el frontón del colegio hasta la Zona joven/Gazte gunea. 17 h. Entrega de premios a las cuadrillas ganadoras del desfile de la juventud en la carpa de la Zona joven/Gazte gunea. 17 h. Competición fútbol plaza y basket plaza en la plaza Batalla de Noáin. 17:30 h. Fiesta con DJ Mikel Sevillano en la Zona joven/Gazte gunea. 18 h. Espectáculo infantil “Magia divertida” con Carlos Sicilia Magia en la plaza de los Gigantes. 18:30-20 h. Suelta de vaquillas en los pisos de Mocholí con reses de la ganadería Alba Reta. 20 h. DJ organizado por la Asociación de Jóvenes Gazteibar, en la Zona joven/Gazte gunea. 20:30-22 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta London. 21:30 h. Encierro de toricos de rueda y agua en el recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí. A continuación, toro de fuego. 22:30 h. Cena para chicas y chicos de 12 a 15 años en la carpa de la plaza de los Fueros, previa inscripción. Queda prohibido el consumo de alcohol. 01:00-04:00 h. Baile en la plaza de los Fueros con la orquesta London. En la sobremesa, animación musical con Fidel, El Hombre Orquesta. 04:00-08:00 h. Espacio alternativo de ocio nocturno en la Zona joven/Gazte gunea con DJ Risas. Colectivos Encargados Día: Gau Eskola Y Eraiki Guraso Elkartea.

Ribaforada. 9 h. Dianas a cargo de los Gaiteros de Ribaforada. 11:30 h. Tradicional procesión en honor a nuestro Patrón San Bartolomé Asistirá el M.I. Ayuntamiento en Corporación, acompañado de la Corporación Infantil, Banda de Música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros y Grupo de Danzas de la Villa. En las cuatro esquinas, la Escuela de Jotas de Ribaforada cantará en honor a nuestro Patrón Seguidamente Misa Solemne, cantada por la Coral San Bartolomé de Ribaforada. 17:30 h. Pasacalles con la Banda de Música desde la Plaza San Francisco Javier. 18 h. En el Barranco, desencajonamiento de reses bravas. Ganadería: Toro Pasión de Rincón de Soto. Suelta de 1 toro y 2 novillos con el hierro de la ganadería Jandilla, en la calle Caballeros Templarios (Barranco) seguidamente encierro de toros. Directores de lidia en la calle: Jonathan Lite y Carlos Salvatierra. A continuación, suelta de vacas en la calle San Blas. 19:00 h. Ronda Jotera por las calles de la localidad a cargo de la Escuela de Jotas de Ribaforada y Joteros de la Ribera. 19.30 h. Espectáculo infantil en calle Caballeros Templarios. Taller espectáculo de juegos y globoflexia, a jugar en fiestas. 20 h. Tradicional encierro de reses bravas. 20:15 h. Encierro simulado txiqui por la calle San Blas. 23 h. En la Plaza San Francisco Javier, Paloteado de San Bartolomé, a cargo del Grupo de Danzas y Paloteado de la Villa, acompañados por los Gaiteros.

Valtierra-Pobre de Mí. 7 h Diana por las calles de la localidad. 8 h Suelta de Novillas en la Plaza, con la ganadería S.A.T. Hermanos Ustárroz de Arguedas. 9 h Almuerzo popular en la Plaza de los Derechos Humanos. 12:30-13:30 h Suelta de Vaquillas en la Plaza, con la ganadería S.A.T. Hermanos Ustárroz de Arguedas. 13:30 h Trashumancia Urbana, con la ganadería de Kyra Zapatería, por el recorrido habitual del encierro. 16:30-17:30 h Concierto en la Plaza a cargo de la orquesta Ingenio. 18-19 h Suelta de Vaquillas en la Plaza. 19 h Fiesta de la Espuma y Merienda en la Plaza de la Paz. 19:30-20:30 h Suelta de Ganado Bravo en la Carretera. 20:30 h Último Encierro de Fiestas. A continuación, Txaranga y Gaiteros de Valtierra, desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Despedida de Los Incansables y de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de todos los valtierranos y valtierranas. Al finalizar, Toricos simulados por la carretera. 22:30-23:30.h Concierto amenizado por la orquesta Ingenio. 00.00 h Pobre de Mí. Concentración en la Plaza de los Fueros para despedir las Fiestas en Honor a Nuestro Patrón San Ireneo. Acude con puntualidad portando objetos luminosos. A continuación, VerbenA a cargo de la misma orquesta.

Vidángoz.12 h Paseo con los gigantes de Vidángoz 15 h Comida por quintas 18 h Charanga: EZK 20 h Bailables con Equus. 00:00 h Bajada de la bruja Hoba. 01:00 h Bailables con Equus.

Yesa. 12 h. Procesión y misa solemne en honor de Santa María y San Esteban. 13:30 h. Aperitivo popular amenizado por Mariachi México Lindo. 17 h. Fiesta de la espuma. 18 h. Final del campeonato de frontenis. Al finalizar, sorteo de un jamón. 20 h. Pasacalles con la charanga de Yesa. 20:30 a 22 h. Baile a cargo de Yatagán. 22 h. Pasacalles. 00:30 h. Segunda sesión de baile.