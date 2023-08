Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

X FLAMENCO ON FIRE

Vicente Soto "Sordera", Antonio Reyes & Rosario "La Tremendita" & Orquesta Sinfónica de Navarra: ‘Una historia del cantaor flamenco’. Baluarte. 21:30 h. Ciclo ‘Grandes Conciertos’. Se ha cumplido el cincuenta aniversario de la muerte de Manolo Caracol, uno de los artistas capitales del flamenco que vino a la música para cambiarla por completo. Junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por el maestro Oliver Díaz, los cantaores Vicente Soto Sordera, La Tremendita y Antonio Reyes, bajo la dirección de David Lagos, revisitan uno de los legados más poderosos del patrimonio flamenco: sus zambras y fandangos, las seguirillas, bulerías, soleares y otros giros y formas que creó partiendo del clasicismo. Una historia del cantaor flamenco, que hace alusión a la antología Una historia del cante flamenco (1958) que grabó Caracol para Hispavox, es una producción de Flamenco On Fire que ofrece una perspectiva particular de la obra de este genial creador. Entradas: desde 36 euros.

Soleá Morente: ‘Aurora y Enrique’. Zentral Pamplona. 20 horas. ‘Escenario Siglo XXI’. De niña creía que Federico era un amigo de su padre, no el emblemático poeta que entre Granada y Nueva York cualquiera tendría en mente. Por eso, quizá, su último disco no se titula ‘Morente y Carbonell‘, sino ‘Aurora y Enrique‘, sus padres, maestros de un arte poderoso y hábil que ha encontrado nuevos discursos en la generación que protagoniza junto a sus dos hermanos: Estrella y Kiki Morente. La magia confabula con el misterio en estas once composiciones escritas de su puño y letra. El indie se da de bruces con lo quebradizo, y viceversa. Se hace lo jondo canción en su voz de vidrio y encuentra su propio paisaje sonoro, como ya hiciera en sus trabajos anteriores: ‘Tendrá que haber un camino‘, ‘Ole Olorei‘, ‘Los mimbres‘ y ‘Lo que te falta‘. Soleá Morente es un vendaval de música y eclecticismo. Abono agotado.

Miguel Vargas, Juan Vargas, La Kaíta y Guadiana, cante y guitarra. Hotel Tres Reyes De Pamplona. 23:30 horas. ‘Ciclo Nocturno’. Extremadura se pone al cante y al toque en una noche de tablao. Lo hace, además, a través de una fiesta cargada de intimismo que tiene como protagonistas algunos de sus referentes más importantes. Miguel Vargas es el gran artífice de la sonanta extremeña, que encuentra sus mayores lugares de recreo en los tangos y los jaleos. Juan, también guitarrista, es su hijo. Y sigue las líneas pausadas, clásicas y emocionales que creó su padre. Muestra de ello es el disco 'Desde mis entrañas'. A la familia se suman dos voces que han hecho historia en este arte. Por un lado, Guadiana, descendiente de Porrina de Badajoz y cantaor de éxito mayúsculo, con álbumes como 'Cuando el río suena' y 'Brillo de luna. Ya en los 70 consolidó sus facultades en los tablaos de Madrid, compartiendo cartel configuras como Manzanita… La Kaíta, finalmente, destaca por su salvajismo, aquel que muestra la película 'Vengo', de Tony Gatlif, en la que canta por tangos 'Calle del aire'. Una cantaora exquisita, embajadora del sello de su tierra y sumamente rota desde la garganta hasta la barbilla para emocionar en vivo. Entradas: Silla en zona sillas 28 €. Silla en zona mesas 35 €.

MÁS MÚSICA

‘Conciertos Solidarios por Ucrania. Pamplona y Tudela’. Iglesia del Carmen de Tudela. 19.45. horas. Intérpretes del Liceo Musical Nacional Solomia Khrushelnytska de Leópolis, Ucrania, de entre 12 y 16 años. Artistas invitados: Coro Gaztambide de Tudela. Entradas: 15 €. Se pueden adquirir en la web https://alasdeucrania.es/ y en https://clustersosucrania.es, además de en establecimientos colaboradores. Hay disponible una fila cero para las personas que quieran hacer aportaciones. El importe recaudado se envía íntegramente al Liceo de Leópolis. Este centro para virtuosos de la música acoge en la actualidad a cientos de niños y niñas desplazados por la guerra.

Concierto prefiestas de la Paticuesta Band. Plaza del Ayuntamiento de Sesma. 22 horas.

ARTE

Acción escultórica: Álvaro Gil. Mirador del Museo de Navarra. 20 horas. Ciclo ‘9 Soles’. El escultor Álvaro Gil se ha propuesto sacar a la luz una parte oculta de la creación artística: el devenir de todas esas cajas que contienen obras de arte que, una vez finalizado su recorrido expositivo, se acumulan en el taller del artista. Esas obras dormitan y están a la espera, y Gil se resiste a tirarlas porque le une con ellas un lazo amoroso: albergan muchas horas de dedicación y de aprendizaje, han contenido un número importante de hallazgos. Por otra parte, cabe la posibilidad de que, al rescatarlas del olvido para revisarlas de nuevo, aparezca un nuevo ensamblaje. Es lo que se propone en el Mirador con su acción titulada Otro desembalaje: “jugar con platos rotos”. Entradas: 10 € (incluye consumición).

EN FAMILIA

‘El último fakir/Azken fakira’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. Espectáculo de calle a cargo de la compañía Zirika Zirkus. Estreno hoy en castellano y mañana en euskera. El Gran Sir Imiri Fakirra, tragasables, come fuegos, escapista del dolor, fakir centenario, se enfrenta a sus últimas funciones antes de su retiro. Con la incertidumbre de si pasará a la historia como el último fakir, o por el contrario, será capaz de transmitirle todos sus conocimientos a su sobrino, el cual siente una gran admiración por su tío, pero al mismo tiempo sufre de una fobia tal vez irreparable por cualquier objeto punzante, cortante o quemante. ¿Hará frente a sus miedos?... Intérpretes/Antzezleak: Sergio de Andrés Mutilva, Luis Lainez Taboada. A partir de 3 años. Gratuito.

‘Sonic 2’. Plaza Dr. Gortari, Pamplona. 22 h. ‘Noches de Cine 2023’. EE UU, 2022). Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe. La aventura incluye una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. El filme es una cinta de comedia de acción y aventura, secuela de la del mismo nombre y ambas basadas en la franquicia de videojuegos publicada por Sega. Entrada libre.

‘Amamalur’ (Euskaraz). Planetario de Pamplona. 11 horas. Haurrei zuzendutako planetarioko saioa euskaraz. Entradas: 6 €

‘De la Tierra al Universo’. Planetario de Pamplona. 12:30 horas. Película de planetario y píldoras astronómicas. Mayores de 7 años.

‘Mute’. Patio del CP. Luis Gil de Sangüesa. 19:30 horas. Circo-teatro con Cía Orain. Intérpretes: Rodrigo Lacasa y Sara Álvarez. Tercera persona del singular del imperativo del verbo MUTAR: Cambiar el aspecto, la naturaleza, el estado etc. de una persona, un animal o una cosa. La mutación es una constante. Mute es un espectáculo diferente, original y sorprendente…

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona. VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h ‘Saint Omer’. Alice Diop, Francia, 2022. Tribunal de Saint Omer. La joven novelista Rama asiste al juicio de Laurence Coly, una joven acusada de matar a su hija de 15 meses al abandonarla a la subida de la marea en una playa del norte de Francia. Pero a medida que avanza el juicio, las palabras de la acusada y los testimonios de los testigos harán tambalear las convicciones de Rama y pondrán en duda el propio juicio. 20 h ‘La amiga de mi amiga’. Zaida Carmona, España, 2022. Tienen treinta años pero viven como cuando tenían veinte, aunque ya no tienen edad para convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas del amor pero, en su búsqueda, se destrozan una a otras, errando de ex novia en exnovia, de relación en relación. Con el pop y la autoficción como telón de fondo y la aparición de una conocida cantante que nunca sabemos si es del todo real, la amiga de mi amiga es un juego que se inicia cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a la ciudad. 22.15 h Jim Jarmusch: ‘Solo los amantes sobreviven’. USA. Reino Unido, 2013. Adam, un músico profundamente deprimido por la dirección que han tomado los actos de la Humanidad, se reúne con su enigmática amante, Eve, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha prevalecido al menos durante varios siglos, pero su libertino idilio pronto es interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor de aquella. A medida que su mundo se desmorona a su alrededor, ¿podrán estas astutas pero frágiles criaturas de la noche seguir existiendo antes de que sea demasiado tarde?

VARIOS

Quiz literario. Espacio-café de Civican.19 horas. La biblioteca propone este quiz literario para, de una forma lúdica, poner a prueba los conocimientos de l@s participantes. Un espacio participativo donde el juego dará pie a comentar obras, portadas, opiniones, sensaciones, recuerdos y vivencias vinculadas a los libros y al goce de vivir la lectura.

‘Refugios’. Atrio de Civican. 10.30 a 12.30 horas. Con Garazi Valluerca, educadora. Dirigido a grupos familiares y a entidades del ámbito social que trabajen con la infancia en situaciones de vulnerabilidad.

FIESTAS

Allo-Día de la Juventud. 11 h. Almuerzo popular organizado por Txorota en la Barraca. 11:45 h. Recepción de Autoridades en la sala de Plenos del ayuntamiento. 12 h. Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón de la casa consistorial. A continuación, aperitivo popular amenizado por la Txaranga Los Virtuosos y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Durante el Txupinazo, Concurso de Pancartas. Temática libre. Organizado por Txorota. 12:30 h. La Corporación “en cuerpo de villa” acudirá a la basílica del Santo Cristo de la Aguas, con bandeo de campanas, donde se cantarán solemnes gozos a cargo del Coro Parroquial. 14:30 h. Comida Popular en el frontón municipal a cargo del restaurante Zubillaga. Comida amenizada por la Txaranga Los Virtuosos. 18 h. Encierro de reses bravas con la ganadería Bretos Fernández de Villafranca, acto seguido capea. 21 h. Presentación de la Orquesta Esenzia. 22 h. Torico de fuego. 22:15 h. Bingo organizado por el Club Atlético Huracán en el Paseo de la Fuente. 00:30 a 3:30 h Continuación de la gran Orquesta Esenzia. 03:30 a 06:30 h. Dj.

Barasoain-Víspera. 11.15 h Entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles 11:30 h Entrega del pañuelico a los nuevos y las nuevas barasoaindarras. Ronda y homenaje al maestro Turrillas. 12 h Chupinazo amenizado por la txaranga Igandea. 15 h Comida popular. 20:30 h Música y cabezudos con la Orquesta Yatagan. 17 h Ronda copera con la txaranga Igandea. 21:30 h Toro txiki y toro de fuego. 00:30 h Verbena con la Orquesta Yatagan.

Lekaroz. 18 h Partidos de pelota. 20 h Chupinazo. 21 h Repique de campanas. 21:30 h Baztan zopas. A continuación, baile con Joxe Angel y Kristinarekin.

Marcilla-El Comenzón. 12 h Entrega de premios del concurso de carteles. Imposición del pañuelico rojo a Raquel Alcalá Garrido. 13 h Comenzón y recorrido por las peñas amenizados por la Banda Municipal y la Charanga El Cohete 15 Fiesta de espuma animada por la Peña el Txispazo 17 h Animación Infantil con hinchables en la Plaza de la Cava 17 h Concierto en la Sociedad a cargo de la orquesta Kresala (sólo socios). 18:30 h Salida de las peñas del concierto con la Charanga El Cohete 19:30 h La Banda Municipal acompañará a la Corporación a la Salve. 20 h Vísperas en honor San Bartolomé 20:45 h Canto de la Salve. 00:30 h Verbena en la plaza con Azabache. 01:30 h Concierto en la Sociedad a cargo de la orquesta Kresala (sólo socios).

Mendavia-Comienzo de Fiestas. 12 h Casa Consistorial. Entrega de premios del concurso de cartel de fiestas en categoría adulto e infantil. 12,15 h Casa Consistorial. Recepción e imposición de pañuelos a recién nacidos. 13 h Plaza del Ayuntamiento. Chupinazo anunciador del comienzo de fiestas. A continuación pasacalles de las Peñas con sus pancartas, acompañadas de la charanga Aburrecalles y la comparsa de Gigantes y Cabezudos y el grupo de gaiteros Ezpelur. 18 h Animación para todas las edades con El Torico. Encierro simulado y juegos en la Carrera de Augusto Echeverría y Plaza de Los Fueros. 20-21:30 y 00,30-04,00 h Plaza de Los Fueros. Orquesta Nueva Etapa. Un concierto divertido, de calidad, con canciones nacionales. Un viaje en el tiempo, desde el pop hasta el rock, pasando por las músicas más actuales. 22,15 h: Desde la Plaza de Los Fueros. Pasacalles hasta el Parque Juan Pablo II, acompañados por la charanga Aburrecalles. 22,30 h: Parque Juan Pablo II. Quema de una colección de fuegos artificiales ofrecida por la empresa de pirotecnia Félix Martínez de Lecea, si las condiciones climatológicas lo permiten.

Noáin. 10:30 h. Almuerzo autogestionado de cuadrillas de jóvenes en la Zona joven/Gazte gunea y, a continuación, ronda con al EZK Txaranga hasta la plaza de los Fueros. 12 h. Cohete anunciador de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento, con el acompañamiento de la Comparsa De Gigantes, la EZK Txaranga y los Gaiteros De Pamplona. 13 h. La EZK Txaranga acompañará a las cuadrillas de jóvenes de ronda por las calles de Noáin. 13:30 h. Fiesta de la espuma en la plaza San Miguel. 14 h. Comida autogestionada de cuadrillas de jóvenes en la Zona joven/Gazte gunea. 16 h. Concurso de zurracapotes por cuadrillas, previa inscripción en el Centro Cultural.. El recorrido estará amenizado por la EZK Txaranga 17:30 h. Espectáculo infantil “Recicling” con Almozandia, en la plaza de los Fueros. 18 h. Acto de bienvenida a todos los niños/as nacidos y vecinos de Noáin en 2022 en el Centro Cultural, previa inscripción. 18:30 h. Fútbol sala deportes adaptados en el polideportivo municipal. 19 h. Bajadica del ángel desde la antigua iglesia San Miguel hasta la nueva, acompañada de la Comparsa De Gigantes, los Gaiteros de Pamplona y la fanfarre de la Escuela de Música. La Escuela Navarra de Jotas cantará la Jota al Santo y el grupo de Danzas Ardantzeta bailará ante el patrón la jota de Noáin. Seguidamente se celebrará la tradicional ofrenda floral. 19:30 y 20:30 h. 3º-4º puesto y final del campeonato local de fútbol sala en el polideportivo municipal. 20 h. Tardeo para la juventud en la Zona joven/Gazte gunea con Trikiteens. 20:30-22 h. Disco móvil 4x4 en la carpa de la plaza de los Fueros. 21:30 h. Encierro de toricos de rueda y agua en el recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí. A continuación, toro de fuego. 22:30 h. Cena para chicas y chicos de 12 a 15 años en la carpa de la plaza de los Fueros, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com. Queda prohibido el consumo de alcohol. 01:00-04:30 h. Disco móvil 4x4 en la carpa de la plaza de los Fueros. Colectivo Encargado de Día: Apyma Del Instituto Elortzibar.

Miranda de Arga-Víspera. 12 h: Subida de la Corporación Municipal a la Ermita de la Virgen del Castillo, acompañada por la Txaranga Forris’tar de Artajona. 12.15 h Salve en la Ermita con ofrenda floral y actuación del Orfeón Mirandés dirigido por Vicente Ripa. 13 h. Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el edificio del Ayuntamiento en la Casa de las Torres con recepción de autoridades, entrega de premios a los ganadores y ganadoras del Concurso de Carteles de las Fiestas y exposición en el zaguán de los carteles presentados al concurso, entrega de pañuelos a los nacidos y nacidas en el último año y reconocimientos a varias personas de la localidad. Seguidamente, se ofrecerá al público un aperitivo que se servirá en el zaguán del Ayuntamiento. A las 13’15 h.: Pasacalles por el pueblo con la Txaranga Forris’tar y ronda con la Comparsa de Gigantes desde El Portal, calle Baja, calle Navío, calle Fontaza, calle Pilares y plaza de los Fueros con los Gaiteros de Estella. 17´30 h. Festival de Pelota Mano con: Parejas Femenino: Saenz-Malen Vs Ibone-Irati. Parejas Masculino 1ª Categoría: Prado-Garmendia Vs Etxebarria Ii-Aldave. 19 h. Baile de la Era en El Portal con los Gaiteros de Estella. 20-21.30 h. Música de baile en El Portal con Mariachi Chuchín Ibáñez & Garibaldi Band. A continuación, Bingo a favor del Castillo en El Portal. Después, se correrá el primer "torico de fuego" de las fiestas. 00.30 h. Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional, amenizada por la Txaranga “Forris’tar. 01.30 h. Actuación en El Portal de la Orquesta Equus.

Valtierra-Día de la Mujer.11:45 h Concentración de Mujeres en la Plaza de los Fueros, que acudirán a la Iglesia acompañadas por la Txaranga. 12 h Eucaristía. Al finalizar la misma, vermut en el Bar La Unión para las mujeres ofrecido por la Asociación de Mujeres La Torraza. 12:30-13:30 h Suelta De Vaquillas en la Plaza, de la ganadería Santos Zapatería de Valtierra. 14:30 h Comida de las mujeres en el Centro Cívico. 16:30-17:30.h Concierto en la Plaza de los Fueros, con la orquesta Éxito. A continuación, la txaranga acompañará a las mujeres hasta la Plaza de Toros. 18-19 h Suelta De Vaquillas en la Plaza. 19 h Paintball Para niños/as de 8 a 16 años en el solar de la Calle Riel. 19:30-20:30 h Suelta De Ganado Bravo por la Carretera. 20:30 h Encierro. A continuación, Txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Valtierra. Al finalizar, Toricos simulados por la Carretera. 21:30 h Bocata Lata para los/as niños/as, en la Plaza de la Paz. 23-00:00 h. Concierto amenizado por la orquesta Éxito. 00:00-01:00 h Suelta De Vaquillas en la Plaza. 01:00-02:30 h Verbena a cargo de la misma orquesta. 01:30 h Ronda De Disfraces por los bares.

Ribaforada. 10 h. Almuerzo popular (con huevos fritos y chistorra) y concentración de Peñas en el Parque Pignatelli. 10:30 h. Imposición del pañuelico rojo a las/os nacidas/os en 2022, en la Casa de Cultura. A continuación, se hará entrega de los premios a las personas ganadoras del concurso de carteles de las fiestas patronales. También se procederá a la entrega de una placa conmemorativa al Ribaforadero popular al Club Deportivo Ribaforada por parte del Moto Club Caballos de Fuego. 12 h. En el lugar de costumbre, tradicional chupinazo anunciador de las fiestas en honor a nuestro patrón San Bartolomé, amenizado por la Banda de Música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Gaiteros de Ribaforada.Se repartirán caramelos y snacks donados por Grupo Apex (Aspil) en la puerta lateral del ayuntamiento. También se repartirá cava. Reparto de abanicos por parte de la Concejalía de Igualdad, en la puerta lateral del ayuntamiento. A continuación, pasacalles con la Banda de Música y Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por los Gaiteros de Ribaforada. Seguidamente alarde de Gaiteros en la Plaza San Francisco Javier y pasacalles por los bares de la localidad. Después del chupinazo y hasta las 01:00 h. de la madrugada. Fiesta de SONORA FM, en la calle Sarasate, esquina con Avda. Constitución. 12 a 20 h. Patrocinado por el Bar Deluxe y 20 a 01:00 h patrocinado por el ayuntamiento. 15 a 01:00 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as nacidos de 2011 a 2016. 18:30 a 20:30 h. Plaza de los Donantes. Espectáculo infantil ‘Demostración y taller acústico’, con cuatro baterías de diferentes tamaños, un gong de grandes dimensiones y 60 instrumentos de percusión variada. 23:30 h. Verbena en el Barranco con Triple Kiss.