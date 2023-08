Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

X FLAMENCO ON FIRE

Manolo Franco, Guitarra. Balcón Palacio de Navarra. 21:30 horas. ‘Ciclo Nocturno’. La guitarra de Manolo Franco mereció en 1973 el primer Giraldillo al Toque de la Bienal de Flamenco de Sevilla, tierra de la que viene. Su sonido, que se sustenta en la creatividad y la pulcritud, resulta de un clasicismo arrebatador, como muestra en su disco 'Aljibe', con composiciones tan emblemáticas como la colombiana 'Amargo sabor de rosas' y considerado por la crítica como una obra maestra. Ha acompañado el cante de las principales figuras de su generación, lleva décadas como parte del profesorado del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y es, indiscutiblemente, una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo.

MÁS MÚSICA

‘Conciertos Solidarios por Ucrania. Pamplona y Tudela’. Ciudad de la Música (calle Antonio Pérez Goyena 1), Pamplona. 19.30 horas. Intérpretes del Liceo Musical Nacional Solomia Khrushelnytska de Leópolis, Ucrania, de entre 12 y 16 años. Artistas invitados: Orquesta Joven de Pamplona, Javier Erro, Sergio Eslava y el cuarteto Kuarist de Saxo, Maria Romaniv (niña refugiada en Navarra) y la Asociación de Txistularis de Navarra. Entradas: 15 euros. Se pueden adquirir en la web https://alasdeucrania.es/ y en https://clustersosucrania.es, además de en establecimientos colaboradores. Hay disponible una fila cero para las personas que quieran hacer aportaciones. El importe recaudado se envía íntegramente al Liceo de Leópolis. Este centro para virtuosos de la música acoge en la actualidad a cientos de niños y niñas desplazados por la guerra.

Concierto de Álvaro Cía (órgano). Antonio Serrano (clarinete) y Elena Miró, soprano. Iglesia San Miguel Arcángel de Larraga. 19.30 h. ‘XVI Ciclo de Órgano Diego Gómez de Larraga’, organizado por la Asociación Musical Diego Gómez de Larraga. Actuación del joven organista de Enériz Álvaro Cía Mina, organista de Mañeru y San Miguel de Pamplona que, junto a la soprano Elena Miró y al clarinetista Antonio Serrano, formarán un original trío de cámara. Entrada libre. Además, una hora antes del concierto, visita guiada a la iglesia.

DANZA

Bailables de txistu y gaita. Plaza del Castillo, Pamplona. 19 a 21 horas. Con los Gaiteros y los Txistularis de Pamplona-Iruña. Libre participación.

EN FAMILIA

‘Siroko’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. Espectáculo de calle a cargo de la compañía Parena. Una contorsionista que se dobla por la mitad, un forzudo que ha perdido la dentadura, unos acróbatas que han olvidado sus últimos saltos…Tengan mucho cuidado con estos elementos que están condenados a vagar con su circo por todo el mundo y son capaces de cualquier cosa… Dicen que un viento los volvió un poco locos, y que por eso se hacen llamar SIROKO…A partir de 7 años. En castellano. Gratuito

‘Terra Willy. Planeta Ezezaguna’. Plaza Arriurdiñeta. 22 h. En euskera. ‘Noches de Cine 2023’. Francia, 2029. La película de animación infantil es un argumento de ciencia ficción en el que el joven Willy pierde el contacto con sus padres, después de que su nave quedase reducida a cenizas. Su cápsula aterriza en un planeta inexplorado. Él y su robot deberán sobrevivir mientras exploran el nuevo mundo. Entrada libre.

‘Yee Haw!’. Plaza de los Fueros de Noáin. 21 h. Circo/Zirkua con La Banda de Otro. Todos los públicos (+ 9 años). ”Yee Haw!” es un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, pura onomatopeya de la felicidad que nos traslada al viejo Oeste… de Andaluísiana. Sumergidos en un universo musical inspirado en el Country, el Ragtime y el Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece un (des) con-cierto tan especial como ellos mismos. Un espectáculo de circo donde es imposible distinguir a los músicos de los malabaristas o de los payasos. Entrada libre.

CINE

‘Udala Golem Verano’. Golem Yamaguchi, Pamplona. VOSE. Entradas: 5,40 €/sesión. Proyecciones hoy: 17.15 h ‘La amiga de mi amiga’. Zaida Carmona, España, 2022. Tienen treinta años pero viven como cuando tenían veinte, aunque ya no tienen edad para convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas del amor pero, en su búsqueda, se destrozan una a otras, errando de ex novia en exnovia, de relación en relación. Con el pop y la autoficción como telón de fondo y la aparición de una conocida cantante que nunca sabemos si es del todo real, LA AMIGA DE MI AMIGA es un juego que se inicia cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a la ciudad. 19:45 h Jim Jarmusch: ‘Solo los amantes sobreviven’. Reino Unido, 2013. Adam, un músico profundamente deprimido por la dirección que han tomado los actos de la Humanidad, se reúne con su enigmática amante, Eve, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha prevalecido al menos durante varios siglos, pero su libertino idilio pronto es interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor de aquella. A medida que su mundo se desmorona a su alrededor, ¿podrán estas astutas pero frágiles criaturas de la noche seguir existiendo antes de que sea demasiado tarde? 22.15 h ‘Saint Omer’. Alice Diop, Francia, 2022. Tribunal de Saint Omer. La joven novelista Rama asiste al juicio de Laurence Coly, una joven acusada de matar a su hija de 15 meses al abandonarla a la subida de la marea en una playa del norte de Francia. Pero a medida que avanza el juicio, las palabras de la acusada y los testimonios de los testigos harán tambalear las convicciones de Rama y pondrán en duda el propio juicio.

VISITAS

Erremendia-Recorrido guiado ‘Ven a conocer los paisajes de nuestro Pirineo, pastos, hayedos y trashumancia’. Día 22 agosto. Erremendia. 10 h. Duración: 3 h. Salida gratuita + 2 euros visita Museo Jaurrieta. Organiza el Centro de Interpretación de la Naturaleza-CIN de Ochagavía/Otsagabia. Imprescindible reservar como mínimo con 1 día de antelación: 948 89 06 41 o oit.ochagavia@navarra.es 948 890641 o oit.ochagavia@navarra.es

‘Barracon Igal: Lugar de memoria histórica’. Igal. Actividad gratuita. Imprescindible reservar al menos con 1 día de antelación. Más información 948 89 0641 o oit.ochagavia@navarra.es Organizador: Memoriaren Bideak. Colabora: CIN / OIT de Ochagavía.

Visita a Castro de Galzarra. ¿Te animas a conocer el Castro de Galzarra? Será una visita de la mano de Esteban Ugarte, a partir de las 10 horas. Lugar de partida: Sociedad de Galbarra. Organizan: Turismo del Valle de La Berrueza, Lana y Zúñiga. Recomendaciones: llevar ropa de monte.

FIESTAS

Allo-Prefiestas. 19 h. Partido de fútbol del Huracán en el Prado de Chica. C.A. Huracán-CD Ondalán. 19:30 h. Entrega de premios de los carteles de la Magdalena y de las Fiestas Patronales y de subvenciones a las Asociaciones y Colectivos locales. 20 h. Torneo de mus organizado por Txorota (se pondrán carteles informativos con lugar).

Mendavia-Prefiestas. 20,30 h Carrera de Augusto Echeverría. Concierto de la Banda Nueva Alegría.

Murchante. Chuchin Ibañez & Garibaldi Band Taldea. 16 h. Café Concierto Calle Fernando Mardones y Angulo.

Tafalla. 14 h. Comida para nuestros mayores, en la Plaza de los Fueros. Precio: 10 €. Catering: Hotel Alhama. 16:30 h. Café concierto, a cargo del grupo mariachi Chuchín Ibáñez, Plaza de los Fueros.

Tulebras. 14 h. Comida Popular en la Plaza. Será gratuita para los jubilados empadronados en Tulebras. 16 h. Café Concierto a cargo de Stylo Music Show. continuación Bingo Popular. 16:30 a 18:30 h. Parque Infantil con hinchables en la Calle San Bernardo. 19:30 h. Se invita a todos aquellos que quieran participar en la Función Religiosa que llevaremos a cabo para despedir y recoger la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Cama en las dependencias del Monasterio. A continuación Tercer Encierro Chiqui Simulado. 21 h. Reparto de Migas en el Parque del Queiles. 22:30 h. Verbena popular con la Orquesta Stylo Music Show.

Valtierra-Día de las Peñas. 12 h Concentración de las Peñas en la Plaza de los Fueros, la txaranga les acompañará hasta la Plaza de Toros. 12:30-13:30 h Suelta de Vaquillas en la Plaza, con la ganadería Jesús Alba de Valtierra. 14:30 h Comida Popular en la Plaza de Los Fueros. 16:30 h Concierto en la Plaza de los Fueros a cargo del grupo de versiones Cocktail Tributov. A continuación la Txaranga acompañará a las Peñas hasta la Plaza de Toros. 18-19 h Suelta de Novillas en la Plaza, Grand Prix Ruedo Bravo para las peñas. 19-19:30 h Descanso. 19 h Talleres Creativos, para los/as niños/as en la Plaza de la Paz. 19- 22 h Ronda de Bares con la Txaranga Aburrecalles. 19:30-20:30 h Suelta de Ganado Bravo por la Carretera. 20.30 h Encierro. A continuación, Txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Valtierra. 22-02:00 h Noche de DJ’S: Miguel Seguras, Casual DJ’S, y Alarcón en la Plaza de los Fueros.